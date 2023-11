Liverpool - LASK Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2023

Unser Liverpool - LASK Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 30.11.2023 lautet: Daheim gegen die Linzer sind die Reds am Donnerstag die klaren Favoriten. So rechnen wir in unserem Wett Tipp heute auch mit einem deutlichen Erfolg der Hausherren.

Vor den letzten beiden Partien wird die Gruppe E der Europa-League-Saison 2023/24 wenig überraschend von Liverpool angeführt. Das Weiterkommen der Reds steht nach der 2:3-Niederlage in Toulouse allerdings noch in Frage. Die Elf von Jürgen Klopp empfängt an der Anfield Road den LASK und hätte mit einem Remis einen der beiden ersten Plätze sicher. Den Linzern droht als Tabellen-Schlusslicht dagegen das vorzeitige Europacup-Aus.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,93 bei Betano den Wett Tipp heute „Sieg Liverpool & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Liverpool vs LASK auf „Sieg Liverpool & Über 3,5 Tore“:

Liverpool hat die letzten 7 Heimspiele in der EL alle gewonnen

Der LASK ist noch ohne Sieg gegen englische Teams

Schon im Hinspiel in Linz fielen vier Tore

Liverpool vs LASK Quoten Analyse:

Die Reds sind an der Anfield Road eine Macht. Zudem treffen am Donnerstag in Sachen Marktwert Welten aufeinander. Der Premier-League-Verein kommt auf 877 Millionen Euro, während der Kader der Linzer gerade mal 28 Millionen Euro wert ist.

So sind die Hausherren bei der Liverpool vs LASK Prognose die haushohen Favoriten. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 1,12. Ein Erfolg der Gäste erscheint mit durchschnittlichen Quoten von 21,0 sehr unwahrscheinlich. Wer den Gästen hier trotzdem etwas zutraut, kann sich durch einen Sportwetten Einzahlungsbonus etwas absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs LASK Prognose: In der Fremde tut sich der LASK in diesem Jahr schwer

In der vergangenen Saison kassierte Liverpool zu Gast bei Manchester City eine klare und verdiente 1:4-Pleite. Am Samstag waren die Reds wieder im Etihad zu Gast. Auch dieses Mal waren die Hausherren klar überlegen.

Doch dieses Mal verdiente sich das Team von Coach Jürgen Klopp mit viel Wille und großer Effizienz ein 1:1. Da der LFC Anfang November mit dem Remis (1:1) bei Aufsteiger Luton Town überraschend Punkte liegen ließ, konnte die Mannschaft nur eines der letzten vier Pflichtspiele gewinnen.

Die Reds haben aber bisher in der Liga nur eine Niederlage (auswärts bei den Spurs) kassiert und stehen so nach 13 Spieltagen auf dem dritten Platz, zwei Punkte hinter Rang 1. Elf Gegentore bedeuten die zweitbeste Defensive. Liverpool spielt dieses Jahr erstmals seit 2015/16 wieder in der Europa League.

Nach drei Siegen zum Auftakt setzte es zuletzt in Toulouse ein überraschendes 2:3. Hier hatte Jürgen Klopp aber zahlreiche Stammspieler geschont. Die vergangenen sieben EL-Heimpartien hat der LFC alle gewonnen.

In der Vorsaison ging der LASK auf Platz 3 ins Ziel. Auch in dieser Spielzeit scheinen die Schwarz-Weißen in Österreich die dritte Kraft hinter Salzburg und Sturm Graz zu sein. Einerseits konnten die Athletiker mit Erfolgen wie dem 1:0 am 11. Spieltag bei Meister RB in dieser Spielzeit schon einige Ausrufezeichen setzen. Für einen Platz ganz oben fehlt der Truppe von Thomas Sageder aber die nötige Konstanz und die Stärke in der Fremde.

So sind die Oberösterreicher mit sechs Siegen, zwei Remis und 12:2 Toren das beste Heimteam der Bundesliga. In sieben Gastspielen reichte es aber nur für zwei Siege und acht Punkte. Damit hat man nach 15 Runden fünf Punkte Rückstand auf die ersten beiden Plätze.

Die ersten drei EL-Partien in dieser Saison hatte der LASK alle verloren. Die ersten Punkte brachte ein 3:0-Heimerfolg am vergangenen Spieltag gegen Royale Union SG. Seit vier Europapokal-Gastspielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg (1U, 3N).

Liverpool - LASK Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:1 Manchester City (A), 3:0 Brentford (H), 2:3 Toulouse (A), 1:1 Luton Town (A), 2:1 Bournemouth (A)

Letzte 5 Spiele LASK: 1:0 WSG Tirol (H), 0:2 Blau-Weiß Linz (A), 3:0 Union Saint-Gilloise (H), 3:1 Sturm Graz (H), 6:5 n.E. KSV 1919 (A)

Letzte Spiele Liverpool vs LASK: 3:1 (A)

Im Hinspiel am 14. September trafen beide Teams erstmals aufeinander. Die Linzer waren daheim früh in Führung gegangen, am Ende setzte sich Liverpool aber mit einem 3:1-Sieg durch. In neun Duellen gegen Teams aus Österreich kassierten die Reds nur eine Pleite.

Hinzu kommen sieben Siege und ein Remis. Der LASK bekam es schon fünf Mal mit englischen Teams zu tun. Ein 3:3 in der EL-Gruppenphase 2020/21 daheim gegen die Spurs war dabei das einzige Erfolgserlebnis für die Linzer (4N).

LFC-Angreifer Diogo Jota steht bei neun Toren in der Europa League, obwohl er nur fünf Mal in der Startelf stand. Kommt am Donnerstag ein weiterer Treffer dazu, wird das von Bet3000 mit einer Quote von 1,90 belohnt. Zuvor liefern wir alle Infos zu den Bet3000 Zahlungsmethoden.

Unser Liverpool - LASK Tipp: Sieg Liverpool & Über 3,5 Tore

Die Reds haben nach der Pleite in Toulouse etwas gutzumachen. Mit einem Heimsieg wäre man auf Kurs Richtung Gruppensieg und würde direkt ins Achtelfinale einziehen. Im Heimspiel gegen den LASK spricht auch alles für Liverpool - sei es der Heimvorteil an der Anfield Road oder die Qualität im Kader. Im Vergleich zum letzten Europa-League-Spieltag dürfte Jürgen Klopp auch nicht ganz so viele Stammspieler schonen.