Liverpool - Royale Union SG Tipp, Prognose, Quote | 05.10.2023

Unser Liverpool - Royale Union SG Tipp zum Europa League Spiel am 05.10.2023 lautet: Im kommenden Matchup zwischen Liverpool und Royale Union SG treffen zwei starke Offensiven aufeinander. Die Engländer gehen als Favorit in die Begegnung, sollten den kleinen Klub aus Belgien jedoch nicht unterschätzen. Wir erwarten ein torreiches Spiel.

Die Reds empfangen an der heimischen Anfield Road am Donnerstagabend den aktuellen Spitzenreiter der belgischen Pro League aus Saint-Gilles. Während der englische Erstligist alle Heimspiele der laufenden Spielzeit gewinnen konnte, gewann Royale Union SG vier der bisherigen fünf Gastspiele der Saison.

Wir erwarten mindestens ein Tor für beide Mannschaften und entscheiden uns daher für eine „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 2,10 bei Betano.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Royale Union SG auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Liverpool hat nur eines der 21 Heimspiele in der Europa League verloren (15S, 5U).

Royale Union SG verlor noch kein Auswärtsspiel in der Europa League (3S, 2U).

Die Belgier schossen in 9 der 10 bisherigen Spiele in der Europa League mindestens ein Tor.

Liverpool vs Royale Union SG Quoten Analyse:

Der FC Liverpool geht mit einer Siegquote von 1,22 als großer Favorit ins kommende Match. Bei einem Sieg des belgischen Top-Klubs winkt eine Gewinnquote von 12,5. Kein Wunder, so übersteigt der Marktwert der Reds (ca. 830 Millionen Euro) den Kaderwert von Royale Union SG (ca. 35 Mio.) um das 25-Fache.

Ein Blick auf die wahrscheinlichsten Torschützen in der Partie zeigt, dass die Wettanbieter Darwin Nunez von Liverpool mit einer Quote von 1,75 am ehesten einen Treffer zutrauen, dicht gefolgt von Teamkollege Mohamed Salah mit 1,80. Tippfreunde, die noch kein Konto bei Betano haben, können bei ihrer Liverpool Royale Union SG Wette vom Betano Promo Code des Wettanbieters profitieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Royale Union SG Prognose: Kann Darwin Nunez seine enorme Torquote in der Europa League fortführen?

Alle 66 Minuten traf Stürmer Darwin Nunez von Liverpool bisher in der Europa League. In acht Einsätzen gelangen ihm dabei sechs Tore und zwei Assists. In der aktuellen Saison steht der Uruguayer bei vier Treffern in den ersten acht Pflichtspielen.

Liverpool steht mit 16 Punkten aus den ersten sieben Spielen auf Platz 4 der englischen Premier League. Dabei konnten die Mannen von Cheftrainer Jürgen Klopp alle drei Heimspiele gewinnen und trafen dabei jeweils drei Mal in den gegnerischen Kasten.

Royale Union SG steht mit 19 Punkten aus den ersten neun Spielen auf dem ersten Platz der belgischen Liga-Tabelle. Mit schon sechs Elfmeter Toren erzielten die Belgier genau ein Drittel ihrer 18 Saisontreffer vom Punkt.

Bester Torschütze von Saint-Gilloise in der laufenden Saison ist Mittelstürmer Dennis Eckert Ayensa, der im kommenden Match jedoch verletzt fehlen wird, mit sieben Treffern in acht Pflichtspielen.

Liverpool - Royale Union SG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:2 Tottenham (A), 3:1 Leicester (Pokal, H), 3:1 West Ham (H), 3:1 LASK (EL, A), 3:1 Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele Royale Union SG: 3:1 Charleroi (H), 3:2 RWDM (A), 2:0 Cercle Brügge (A), 1:1 Toulouse (EL, H), 0:2 KRC Genk (H)

Letzte Spiele Liverpool vs. Royale Union SG: -

In Spielen des FC Liverpool fallen wettbewerbsübergreifend im Schnitt 3,4 Tore, bei Spielen von Royale Union SG fallen durchschnittlich 2,9 Tore. In der heimischen Liga schießen die Reds 2,3 Tore pro Partie ins gegnerische Tor und mussten dabei im Schnitt genau einen Gegentreffer hinnehmen.

Der kommende Gegner aus Belgien schenkt der Liga-Konkurrenz in der laufenden Saison der Jupiler Pro League im Schnitt genau zwei Tore pro Spiel ein und steht damit im Ligavergleich auf dem zweiten Platz. Wer auch in der kommenden Begegnung auf viele Tore setzen möchte, kann dies auch bequem auf mobilem Wege über die besten Sportwetten Apps erledigen.

Unser Liverpool - Royale Union SG Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Der Favorit aus Liverpool ist dem kommenden Kontrahenten in allen Belangen deutlich überlegen und sollte die Partie am Ende für sich entscheiden können. In den bisherigen neun Pflichtspielen konnten die Reds in der laufenden Spielzeit jedoch erst einmal eine weiße Weste wahren. Mit Royale Union SG wartet ein ungemütlicher Gegner, der bisher in zehn von elf Spielen in der Europa League mindestens einen Treffer erzielen konnte. Das erwarten wir auch im kommenden Match.