Liverpool – West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 24.09.2023

Unser Liverpool - West Ham Tipp zum Premier League Spiel am 24.09.2023 lautet: Die Reds sind zu favorisieren und werden sich an der Anfield Road knapp durchsetzen.

Der Liverpool FC konnte auch unter der Woche in der Europa League seine Siegesserie fortführen und setzte sich bei LASK Linz mit 3:1 durch. Dabei zeigten die Gäste Moral und drehten einen zeitigen Rückstand durch die Treffer von Darwin Núñez, Luis Díaz und Mohamed Salah nach dem Seitenwechsel. West Ham sammelte mit einem 3:1 gegen den serbischen Vertreter Bačka Topola in der Europa League Selbstvertrauen für die kommenden Liga-Aufgaben.

In einem spannenden Match schätzen wir die Hausherren stärker ein und tendieren zu einem Heimsieg mit Toren auf beiden Seiten. Für diesen Spielausgang stellt Interwetten eine Quote von 2,35 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Liverpool vs West Ham auf „Sieg Liverpool & Beide Teams treffen“:

Liverpool ist in dieser Premier-League-Saison nach wie vor ungeschlagen (4S, 1U) und gewann beide Heimspiele.

West Ham traf bislang in jedem Ligaspiel und blickt auf zehn Tore in fünf Ansetzungen.

Die Reds setzten sich an der Anfield Road zuletzt sechs Mal am Stück gegen West Ham durch.

Liverpool vs West Ham Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt offenbart die Mannen von Trainer Jürgen Klopp als Favoriten auf den Sieg und bringt für diesen Werte zwischen 1,40 und 1,45 mit sich. Wer jedoch eine Wette auf den Underdog aus London präferiert, darf sich im Erfolgsfall über den bis zu siebenfachen Wetteinsatz freuen. Selbst im Falle eines Remis steht eine Liverpool West Ham Quote von bis zu 5,00 im Raum.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Darüber hinaus rechnen viele Buchmacher aus unserem Sportwetten Anbieter Vergleich mit Treffern von beiden Teams.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs. West Ham Prognose: Wer behält im Traditionsduell die Oberhand?

Nach dem verkorksten Vorjahr, das am Ende auf Rang 5 beendet wurde und somit zum Verpassen der Champions League führte, hat sich das Team von Jürgen Klopp viel für die neue Spielzeit vorgenommen und will zumindest den Sprung in die Königsklasse realisieren.

Nachdem der erste Matchday zu einem Remis gegen Chelsea führte, standen zuletzt vier Siege am Stück zu Buche. Ein Lauf, den Jürgen Klopp um jeden Preis auf heimischem Boden gegen West Ham fortführen möchte. Anhand der bisherigen Heim-Leistungen lässt sich auf einen weiteren Triumph schließen. Beide Heimspiele wurden gegen Bournemouth (3:1) und Aston Villa (3:0) sehr souverän

Über die gesamte Saison hinweg haben die Reds 81 Torschüsse abgegeben. Immerhin zwölf fanden ihren Weg ins gegnerische Tor. In Bezug auf die Chancenverwertung ist noch Luft nach oben. Die von Jürgen Klopp bevorzugte Viererkette hielt nur in einer der fünf Liga-Paarungen die Null.

Im Vergleich zur letzten Spielzeit konnte sich West Ham vorerst deutlich verbessern und kletterte in der Tabelle mal auf Platz 6. Die Mannen von David Moyes legten beeindruckende Leistungen hin und überstanden die ersten vier Spieltage ohne Niederlage (3S, 1U).

Liverpool - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 LASK (A), 3:1 Wolverhampton (A), 3:0 Aston Villa (H), 2:1 Newcastle (A), 3:1 Bournemouth (H).

Letzte 5 Spiele West Ham: 3:1 Bačka Topola (H), 1:3 Man City (H), 2:1 Luton (A), 3:1 Brighton (A), 3:1 Chelsea (H).

Letzte Spiele Liverpool vs. West Ham: 2:1 (A), 1:0 (H), 1:0 (H), 2:3 (A), 3:1 (A).

Lediglich am vergangenen Wochenende musste auf heimischem Boden gegen den amtierenden Meister Manchester City ein 1:3-Misserfolg hingenommen werden. In der Fremde sind die Hammers nach wie vor ungeschlagen und blicken auf zwei Siege und ein Remis. Sechs der zehn Saisontore kamen auf gegnerischem Terrain zustande. In allen drei Auswärtsspielen konnte kein „Clean Sheet“ aufgezeigt werden.

Seit August 2015 setzten sich die Londoner nicht mehr in Liverpool durch (2U, 6N). Der Direktvergleich räumt den Hausherren klare Vorteile ein. Neukunden haben die Chance mit dem Interwetten Bonus auf zusätzliche Gewinne beim Abschluss ihrer Liverpool West Ham Wetten zu hoffen.

Unser Liverpool – West Ham Tipp: Sieg Liverpool & Beide Teams treffen

Beide Konkurrenten spielten bisweilen eine gute Saison und wussten auch unter der Woche auf internationaler Ebene zu überzeugen. Im direkten Duell gehen wir von einer engen Angelegenheit aus, räumen aber den Hausherren aus Liverpool Vorteile ein. Seit nunmehr 14 Heimspielen sind die Reds saisonübergreifend ungeschlagen (11S, 3U).

Mit 12 (Liverpool) bzw. 10 Toren (West Ham) haben beide Konkurrenten in dieser Spielzeit eindrucksvoll ihren Zug zum Tor unter Beweis gestellt.