Mallorca - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 26.09.2023

Unser Mallorca - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 26.09.2023 lautet: Im Duell mit Mallorca sehen wir die Gäste aus Katalonien in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Auswärtssieg.

Mallorca erwischte gegen den FC Girona einen starken Start und ging durch Vedat Muriqi in Front. Zur Pause stand es jedoch schon 1:4. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine spannende Partie mit Toren auf beiden Seiten (3:5). Barca zeigte gegen Celta Vigo Moral und konnte dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski und einem Tor von João Cancelo einen 3:2-Erfolg erzielen. Dabei lagen die Hausherren bis Minute 81 mit 0:2 zurück.

Im Estadi de Son Moix sehen wir die Blaugrana in der Favoritenrolle und visieren einen Auswärtssieg mit weniger als 4,5 Toren an. Dafür stellt Happybet eine Quote von 1,85 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Mallorca vs Barcelona auf „Sieg Barcelona & Unter 4,5 Tore“:

Der amtierende spanische Meister eroberte zuletzt die Tabellenspitze und möchte dort um jeden Preis verweilen.

Barcelona zeichnet sich mit 814 Millionen Euro anhand des mehr als achtfachen Kader-Marktwertes von Mallorca aus.

Seit Mai 2009 setzten sich „Los Piratas“ zuhause nicht mehr gegen die Katalanen durch (7N).

Mallorca vs Barcelona Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine deutliche Tendenz in Richtung Auswärtssieg ab. Ein Umstand, der durch die Mallorca Barcelona Wettquoten untermauert wird. Der Sieg des derzeitigen Tabellenführers bringt durchschnittlich den 1,57-fachen Wetteinsatz mit sich.

Tipp-Freunde, die von einer Überraschung ausgehen und einen Heimsieg anstreben, dürfen sich auf den bis zu sechsfachen Wetteinsatz freuen. Mit einem Schützenfest ist laut Buchmacher-Bewertung nicht zu rechnen, obwohl der von uns getestete Wettanbieter Happybet drei oder mehr Tore für wahrscheinlich hält. Tore auf beiden Seiten sind nicht ausgeschlossen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mallorca vs. Barcelona Prognose: Bleibt Barcelona im 4. Liga-Auswärtsspiel ungeschlagen?

Gegenüber der letzten Saison sind die Mallorquiner schlecht aus den Startlöchern gekommen und legten bislang große Probleme an den Tag. Nur eines der verstrichenen sechs Liga-Duelle brachte drei Punkte als Ertrag.

Dem knappen 1:0 bei Celta Vigo stehen auf der anderen Seite zwei Remis und drei Niederlagen gegenüber. Nach zwei Heimspielen warten die Schützlinge von Trainer Javier Aguirre weiterhin auf ein erstes Erfolgserlebnis (1U, 1N).

Vor allem die Offensive offenbarte im heimischen Estadi de Son Moix große Probleme und wartet weiterhin auf den ersten Treffer in dieser Saison. Im Vorjahr bestritten die Mallorquiner beinahe 95 Prozent ihrer Liga-Heimansetzungen mit weniger als 4,5 Toren.

Neben Girona ist Barcelona in der aktuellen Saison das einzige Team, das weiterhin ohne Niederlage ist (5S, 1U). Durch den 3:2-Triumph am vergangenen Matchday schaffte die Elf von Trainer Xavi den Sprung an die Tabellenspitze.

Mallorca - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mallorca: 3:5 Girona (A), 1:0 Celta Vigo (A), 0:0 Bilbao (H), 2:3 Granada (A), 0:1 Villarreal (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:2 Celta Vigo (H), 5:0 Antwerpen (H), 5:0 Betis Sevilla (H), 2:1 Osasuna (A), 4:3 Villarreal (A).

Letzte 5 Spiele Mallorca vs. Barcelona: 0:3 (A), 0:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (H), 0:4 (H).

Bereits in der vergangenen Spielzeit verkörperten die Katalanen das auswärtsstärkste Team der Liga und behielten in 13 von 19 Begegnungen in der Fremde die Oberhand (1U, 5N). Trotz der Stärke in den gegnerischen Stadien endeten beinahe 90 Prozent der Begegnungen in der Fremde mit vier oder weniger Toren. Defensiv standen die Blaugrana sehr sicher und ließen nur 16 Gegentore in 19 Auswärtsspielen zu.

Auch in dieser Spielzeit überzeugten die Mannen aus Katalonien in der Fremde und sind nach wie vor ungeschlagen (2S, 1U). Robert Lewandowski scheint zu alter Stärke gefunden zu haben. Nachdem er in den ersten beiden Liga-Duellen einen eigenen Treffer verpasst hatte, erzielte er in den letzten vier Partien fünf Tore und ist der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Um das Maximum aus seinen Mallorca Barcelona Wetten herauszuholen, bietet sich die Nutzung eines Sportwetten Bonus an.

Unser Mallorca - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona & Unter 4,5 Tore

Spielerisch sind die Gäste aus Barcelona den Hausherren in sämtlichen Belangen überlegen. Der Direktvergleich untermauert diese These. Die letzten sieben Partien im Estadi de Son Moix gingen an die Blaugrana. Dabei kamen in sechs Spielen weniger als 4,5 Tore zustande.