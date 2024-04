Manchester City – Chelsea Tipp, Prognose, Quoten 20.04.24

Unser Manchester City - Chelsea Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 20.04.2024 lautet: Das Wembley-Stadion lädt zum FA-Cup-Semifinale. In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Citizens in der Favoritenrolle und visieren zudem mehr als 2,5 Tore an.

Titelverteidiger Manchester City ist unter der Woche in der Champions League im Elfmeterschießen gegen Real Madrid ausgeschieden und kann somit den Fokus auf das nationale Geschehen legen. Chelsea ließ zuletzt mit einem deutlichen 6:0 gegen den FC Everton aufhorchen und will gegen die Skyblues nahtlos an diese Leistung anknüpfen.

Die Citizens gehen als amtierender Titelträger ins Rennen und wollen erneut ins Endspiel. Unser Wett Tipp heute lautet: “Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 2,00 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Chelsea auf “Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore”:

Manchester City holte im englischen Oberhaus 26 Punkte mehr als die Blues.

City hat keines der letzten 8 direkten Duelle mit Chelsea verloren (6S, 2U).

Mit 76 erzielten Toren stellen die Citizens die beste Offensive im englischen Oberhaus.



Manchester City vs Chelsea Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt gibt es eine klare Rollenverteilung. Zumindest laut Buchmacher-Bewertung ist der Tabellenführer aus Manchester den Kickern aus London überlegen und bringt eine durchschnittliche Quote von 1,55 mit sich. Wer hingegen den Underdog vorne sieht, darf sich in der Betway App über den fünffachen Wetteinsatz freuen.

Beide Teams sorgten zuletzt offensiv für Furore. Ein Umstand, der sich auch im direkten Duell bemerkbar machen dürfte. Die Wettanbieter tendieren zu drei oder mehr Treffern und preisen den Markt mit den entsprechenden Manchester City Chelsea Wettquoten ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs. Chelsea Prognose: Scheidet Guardiola im nächsten Wettbewerb aus?

Manchester City träumt von der Neuauflage des FA-Cup-Finales 2023. Damals setzten sich die Skyblues im Manchester-Derby knapp mit 2:1 gegen United durch. Sollte City gegen Chelsea siegen und sich die Red Devils im zweiten Halbfinale gegen Underdog Coventry City durchsetzen, wäre das erneute Derby perfekt.

Sieben Mal konnte Manchester City den englischen Pokal gewinnen. Mit Newcastle (2:0) und Tottenham (1:0) wurden im bisherigen Turnierverlauf zwei dicke Brocken ausgeschaltet. Drei der vier Begegnungen endeten mit Weißer Weste.

In der Premier League eroberte die Elf von Trainer Pep Guardiola mit einem 5:1 über Luton Town zuletzt die Tabellenspitze. Sechs Spieltage vor Saisonende liegt ein Polster von zwei Punkten auf das Verfolger-Duo Arsenal und Liverpool vor. 22 der insgesamt 32 Spieltage waren von Erfolg gekrönt. Die letzten drei Spiele brachten im englischen Oberhaus jeweils mehr als 4,5 Tore mit sich. Die Offensive zeigte sich kürzlich mit 13 Treffern in drei Begegnungen brandgefährlich.

Sowohl im FA-Cup als auch in der Liga fungiert Erling Haaland mit fünf bzw. 20 Toren als bester Angreifer in den eigenen Reihen.

Manchester City - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:4 n.E. Real Madrid (H), 5:1 Luton Town (H), 3:3 Real Madrid (A), 4:2 Crystal Palace (A), 4:1 Aston Villa (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 6:0 FC Everton (H), 2:2 Sheffield United (A), 4:3 Manchester United (H), 2:2 FC Burnley (H), 4:2 Leicester City (H).

Letzte Spiele Manchester City vs. Chelsea: 1:1 (H), 4:4 (A), 1:0 (H), 4:0 (H), 1:0 (A).



Chelsea droht im zweiten Jahr in Folge das internationale Geschäft zu verpassen. Zweifelsohne eine Katastrophe, da die Blues nach Manchester City und Arsenal mit 928,3 Millionen Euro den teuersten Kader in der Premier League aufzeigen. Sollte aber City aus dem Wettbewerb gekickt werden und zudem im Endspiel ein Sieg resultieren, wäre zumindest die Teilnahme an der Europa League gesichert. Galavorstellungen bot die Elf von Trainer Mauricio Pochettino im bisherigen Turnierverlauf nicht. Dennoch trafen die Blues mal abgesehen vom Hinspiel gegen Aston Villa (0:0) in jedem FA-Cup-Spiel mindestens dreifach. Fairerweise agierte die Konkurrenz bis aus Aston Villa mit Preston, Leeds United und Leicester City auf überschaubarem Niveau.

In der Premier League sind die Schützlinge aus London seit nunmehr acht Spieltagen ohne Niederlage (4S, 4U). Dennoch reicht es derzeit mit 47 erbeuteten Punkten nur für Platz 9. Zum Europa-League-Platz fehlen mittlerweile 13 Punkte. Zumindest scheint die Conference League mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellen-Sechsten noch im Rahmen des Möglichen zu liegen. Pro Liga-Duell erzielte die Elf von Mauricio Pochettino im Schnitt zwei Tore. Die Abwehr steht mit 52 Gegentoren in 31 PL-Begegnungen alles andere als sicher. Der eine oder andere Wettanbieter hält für den Manchester City Chelsea Tipp eine interessante Freiwette bereit. Oftmals wird auf diesem Weg die Kontoverifizierung belohnt.

Unser Manchester City – Chelsea Tipp: Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore

Zweifelsohne handelt es sich hierbei um einen fußballerischen Leckerbissen. Wenngleich dieser auf neutralem Boden ausgetragen wird, räumen wir den Citizens deutliche Vorteile ein. Die Guardiola-Elf spielt die bessere Saison und wird nichts unversucht lassen, ins Endspiel einzuziehen. Aufgrund der offensiven Qualitäten beider Mannschaften gehen wir zudem von mindestens drei Toren aus.