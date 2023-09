Manchester United - Brighton Tipp, Prognose, Quoten | 16.9.23

Unser Manchester United - Brighton Tipp zum Premier League Spiel am 16.09.2023 lautet: Wir gehen von einem engen Spiel aus, in dem die Gastgeber knapp die Nase vorne haben. Das Remis ist nicht gänzlich auszuschließen.

Bei Vizemeister Arsenal erwischte das Team von Trainer Erik ten Hag einen guten Start und ging durch Marcus Rashford in Front. Fast im Gegenzug glichen die Hausherren aus und gingen am Ende als Sieger (3:1) vom Platz. Brighton ist eine der großen Überraschungen der neuen Saison. Daheim gegen Newcastle United gelang ein souveräner 3:1-Erfolg.

Nach der ernüchternden Pleite gegen die Gunners rechnen wir mit einer Reaktion Uniteds im Old Trafford. Wir visieren eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten an.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Brighton auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

United bestritt beinahe 95 Prozent der Heimspiele in der vergangenen Saison mit weniger als 4,5 Toren.

Brighton absolvierte in der vergangenen Spielzeit 79 Prozent der Auswärtsspiele mit 4 oder weniger Toren.

Nur eines der letzten 11 Duelle im Old Trafford ging an die Seagulls (1U, 9N).

Manchester United vs Brighton Quoten Analyse:

Die Manchester United Brighton Wettquoten am Drei-Weg-Markt könnten kaum vielversprechender sein. Obwohl United neun der bisherigen elf Heimspiele gegen Brighton gewonnen hat, stellen die Bookies für den Heimsieg eine Quote deutlich über 2,00 bereit. Wer entgegen der Statistik wetten möchte, erhält im Falle eines Sieges der Gäste den bis zu 3,10-fachen Wetteinsatz.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ schlägt das Pendel sehr deutlich in Richtung drei oder mehr Treffer im Spiel aus. Darüber hinaus rechnen die Sportwetten-Anbieter mit Toren auf beiden Seiten. Eine detaillierte Auflistung zu sämtlichen von uns getesteten Buchmachern ist im Wettanbieter Vergleich vorzufinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs. Brighton Prognose: Lässt Manchester United Jadon Sancho ziehen?

Bei den Red Devils ist derzeit wieder einmal Jadon Sancho in den Medien sehr präsent. Gegen Arsenal wurde der einst in Dortmund kickende Linksaußen aufgrund mangelnder Trainingsmotivation von Coach Erik ten Hag aus dem Kader gestrichen. Ein Statement, das der Engländer nicht auf sich sitzen ließ und sämtliche vom Coach getätigten Aussagen bestritt.

Allgemein dürfte es beim 20-fachen Premier-League-Gewinner aufgrund des durchwachsenen Saison-Einstiegs (2S, 2N) brodeln. Immerhin wurden in der Sommerpause mehr als 200 Millionen Euro in neue Spieler investiert.

In der Vorsaison verkörperte die Elf von Trainer ten Hag das zweitstärkste Heimteam und gewann 15 von 19 Ansetzungen (3U, 1N). Vor allem offensiv gaben die Red Devils mit 36 Toren auf heimischem Boden eine gute Figur ab. Mit zehn Gegentoren im Old Trafford stand die Abwehr sehr sicher und ließ nicht viel zu.

Auch in dieser Saison resultierten beide Erfolge gegen Nottingham (3:2) und Wolverhampton (1:0) im eigenen Stadion. Wenngleich Brighton bereits in der letzten Spielzeit eine gute Leistung bot und diese auf Rang 6 beendete, lassen auch in diesem Jahr drei Siege in vier Begegnungen die Seagulls vorerst oben mitspielen.

Manchester United - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:3 Arsenal (A), 3:2 Nottingham (H), 0:2 Tottenham (A), 1:0 Wolverhampton (H), 1:2 Man City (A).

Letzte 5 Spiele Brighton: 3:1 Newcastle(H), 1:3 West Ham (H), 4:1 Wolverhampton (A), 4:1 Luton (H), 1:2 Aston Villa (A).

Letzte Spiele Manchester United vs. Brighton: 0:1 (A), 7:6 n.E. (A), 1:2 (H), 0:4 (A), 2:0 (H).

Wie lange das so bleibt, wird sich zeigen. Erstmals in der Vereinsgeschichte qualifizierte sich der Klub für die Europa-League-Gruppenphase. Die Mehrfachbelastung dürfte zu späterem Zeitpunkt auch Spuren in der Premier League hinterlassen. Saisonübergreifend wurden zwei der letzten fünf Paarungen auf gegnerischem Boden in der Premier League siegreich gestaltet. Darüber hinaus mussten drei Niederlagen hingenommen werden.

Im vergangenen Jahr gehörten die Mannen von Roberto Di Zerbi zu den vier auswärtsstärksten Teams der Liga. Dennoch wird es, wie die Vergangenheitswerte zeigen, im Old Trafford sehr schwer für die Möwen (1S, 1U, 9N). Wer trotz allem eine Manchester United Brighton Wette auf den Auswärtssieg spielen möchte, könnte zur Reduzierung des Verlustrisikos den Interwetten Bonus nutzen.

Unser Manchester United - Brighton Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Beide Teams agierten in den direkten Duellen im Old Trafford defensiver und trennten sich nie mit mehr als 4,5 Toren. Nach dem 1:3 bei den Gunners sind die Red Devils unter Zugzwang und brauchen drei Punkte, um nicht den Anschluss an die CL-Ränge zu verlieren. Neben dem Heimvorteil verfügen die Hausherren mit 882 Millionen Euro über mehr als den doppelten Kader-Marktwert der Gäste.