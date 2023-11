Moldawien – Albanien Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2023

Unser Moldawien - Albanien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 17.11.2023 lautet: Die Albaner sind die große Überraschung in der Gruppe E und werden in unserem Wett Tipp heute ihre starke Form in Moldawien bestätigen.

Der Traum von der erstmaligen Teilnahme an einer EM-Endrunde bleibt der Republik Moldau weiterhin erhalten. Zuletzt boten die Osteuropäer beim 1:1 in Polen eine defensiv starke Vorstellung. Albanien grüßt von der Tabellenspitze der Gruppe E und ist seit fünf Qualifikations-Duellen ungeschlagen (4S, 1U).

Die Rot-Schwarzen werden ihre Serie gegen Moldawien fortsetzen. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Albanien“ zu einer Quote von 1,80 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Moldawien vs Albanien auf „Sieg Albanien“:

Beide Paarungen in Moldawien entschieden die Albaner für sich.

Rot-Schwarz präsentierte sich zuletzt in einer sehr guten Verfassung und holte in der EM-Quali 4 Siege und ein Remis.

Moldawien liegt im FIFA-Ranking auf Platz 157, somit 98 Ränge hinter Albanien. Der Tabellenführer weist den mehr als fünffachen Kader-Marktwert der Osteuropäer auf.

Moldawien vs Albanien Quoten Analyse:

Bisher haben die Moldawier noch nie gegen Albanien gewonnen. Sofern den Quoten Glauben geschenkt wird, dürfte sich daran nichts ändern. Ein Sieg der Gastgeber bringt die mit Abstand höchste Moldawien Albanien Wettquote in Höhe von durchschnittlich 4,75 am Drei-Weg-Markt mit sich.

Einen Auswärtssieg halten die Bookies, darunter auch der eine oder andere mit einem Wettbonus ohne Einzahlung, wesentlich wahrscheinlicher und preisen diesen dementsprechend mit einer Quote von ca. 1,80 ein. Drei der jüngsten vier direkten Aufeinandertreffen endeten mit weniger als 2,5 Toren. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist laut Wettanbieter-Bewertung erneut zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Moldawien vs. Albanien Prognose: Gelingt Moldawien der erste Sieg gegen die Albaner?

Kaum jemand hätte vor dem Start der EM-Qualifikation damit gerechnet, dass sich Moldawien nach sechs Begegnungen noch Chancen auf einen der ersten beiden Tabellenplätze ausrechnen darf. Mit neun erbeuteten Punkten beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Tschechien aber nur zwei Zähler. Selbst zu Tabellenführer Albanien liegt lediglich eine Differenz von vier Punkten vor.

Auf heimischem Boden präsentieren sich die Mannen von Trainer Serghei Clescenco in der EM-Quali auf der Höhe und sind nach wie vor ungeschlagen (1S, 2U). Vor allem der 3:2-Triumph über Polen versetzte die Fußballwelt in Staunen. Dennoch sind die Leistungen zu Hause nicht sonderbar konstant. Eine Tatsache, die anhand eines schwachen 1:1 gegen die Färöer untermauert wird.

Nach der Teilnahme an der EURO 2016 trägt es mittlerweile den Anschein, als könnte Albanien auch das Ticket für die EM 2024 in Deutschland lösen. Dazu dürfte ein Sieg in Moldawien unabdingbar sein.

Moldawien - Albanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Moldawien: 1:1 Polen (A), 1:3 Schweden (A), 1:0 Färöer (A), 1:1 Österreich (A), 3:2 Polen (H).

Letzte 5 Spiele Albanien: 2:0 Bulgarien (H), 3:0 Tschechien (H), 2:0 Polen (H), 1:1 Tschechien (A), 3:1 Färöer (A).

Letzte Spiele Moldawien vs. Albanien: 0:2 (A), 0:4 (H), 0:2 (A), 0:0 (A), 2:3 (H).

Albanien spielte eine mehr als starke EM-Qualifikation und belegt vor der übermächtigen Konkurrenz aus Tschechien und Polen den Platz an der Sonne in der Gruppe E. Satte vier Siege zieren das Konto der „Kuq e zinjtë“. Sehr beeindruckend waren zuletzt die beiden Erfolgserlebnisse gegen Tschechien (3:0) und Polen (2:0). In beiden Begegnungen setzte der brasilianische Trainer Sylvinho auf ein 4-2-3-1 und gestaltete das Geschehen aus einer tiefstehenden Defensive. Wenngleich der Konkurrent jeweils mehr Ballbesitz aufzeigte, lauerten die Rot-Schwarzen auf Konter und präsentierten sich zudem eiskalt im Torabschluss.

Nachdem das erste Auswärtsspiel in Polen verloren gegangen war, zeichnete sich kürzlich auch auf gegnerischem Boden ein Aufwärtstrend (1S, 1U) ab. Mit vier Toren in drei Fernduellen kann sich die offensive Ausbeute durchaus sehen lassen.

Oddset stellt ein breites Spektrum an Moldawien Albanien Wetten zur Verfügung. Neukunden wird die Eröffnung des ersten Wettkontos mit einem großzügigen Oddset Einzahlungsbonus zusätzlich noch versüßt.

Unser Moldawien – Albanien Tipp: Sieg Albanien

Der Direktvergleich könnte kaum deutlicher ausfallen. Fünf der sechs Aufeinandertreffen entschieden die Albaner mit einem Sieg für sich. Dabei brachten beide Auswärts-Duelle jeweils einen Triumph für die Rot-Schwarzen mit sich.

Spielerisch sind die Gäste den Osteuropäern deutlich überlegen und liegen nicht ohne Grund im FIFA-Ranking 98 Plätze vor Moldawien. Die Albaner werden den Platz an der Sonne in der Gruppe E mit einem Sieg verteidigen.