Niederlande - Kanada Tipp, Prognose & Quoten | 06.06.2024

Unser Niederlande - Kanada Sportwetten Tipp zum EM Testspiel am 06.06.2024 lautet: Die letzten Partien sowohl der Elftal als auch der Canucks waren durchaus torreich. In unserem Wett Tipp heute gehen wir abermals von einigen Treffern aus.

Am Donnerstag bestreiten die Niederlande ihr erstes von noch zwei Testspielen vor der EM. Gegner im Rotterdamer De Kuip ist die Nationalmannschaft Kanadas. Auch für die Canucks ist das eine echte Standortbestimmung. Denn sie selbst nehmen an der parallel zur EM stattfindenden Copa America teil.

Die letzten Länderspiele mit Beteiligung der Niederländer und Kanadier waren mit einigen Toren gespickt. Im direkten Duell erwarten wir daher auch einige Treffer und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,61 bei Betway.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Kanada auf „Über 2,5 Tore“:

In 12 der letzten 14 Länderspiele der Niederlande gab es mindestens 3 Tore.

In 4 der letzten 6 Partien der Kanadier gab es mindestens 3 Tore.

Oranje hat in den letzten 11 Spielen immer getroffen; die Gäste trafen in all ihren letzten 6 Begegnungen.

Niederlande vs Kanada Quoten Analyse:

Die EM Wettanbieter 2024 haben eine klare Meinung und weisen dem Gastgeber die Favoritenrolle zu. Für Wetten auf einen niederländischen Sieg gibt es Quoten von höchstens 1,40. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 7,20 für einen Tipp auf einen Erfolg der Kanadier.

Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Wettquoten bis 2,85 ab. Auf der anderen Seite erhält man Wettquoten von „nur“ 2,00, wenn man auf einen Heimsieg der Niederlande mit mindestens zwei Toren Unterschied tippt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Niederlande vs Kanada Prognose: Torreiche Begegnung

Viermal in Folge ohne Gegentor hatte die niederländische Nationalmannschaft zwischen Mitte Oktober 2023 und Mitte März 2024 gewonnen. Dann ging es gegen eine wiedererstarkte DFB-Elf, gegen die Oranje im bislang letzten Spiel den Kürzeren zog. In Frankfurt unterlag die Elftal trotz früher Führung nach nur vier Minuten am Ende mit 1:2.

Es war die insgesamt zwölfte der letzten 14 Partien mit Beteiligung der Niederlande, in der die Zuschauer mindestens drei Tore zu sehen bekamen. Selbst haben die Niederländer in ihren letzten elf Länderspielen immer einen Weg in den gegnerischen Kasten gefunden.

In der EM-Qualifikation mussten sie lange zittern, ehe nach einem knappen 1:0-Heimerfolg über Irland am vorletzten Spieltag Platz 2 feststand. An Frankreich, gegen das Oranje auswärts mit 0:4 und zu Hause mit 1:2 verlor, war allerdings kein Vorbeikommen. Interessant: Sechs der insgesamt sieben Gegentore gab es gegen die Franzosen.

Im eigenen Land hat die Elftal drei der letzten sechs Länderspiele gewonnen und die anderen drei verloren. In den letzten sieben Heimpartien der Niederlande gab es insgesamt 25 Tore und damit im Schnitt fast 3,6 Treffer pro Partie. Insofern ist es keinesfalls abwegig, hier abermals von einigen Toren auszugehen.

Niederlande - Kanada Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:2 Deutschland (A), 4:0 Schottland (H), 6:0 Gibraltar (A), 1:0 Irland (H), 1:0 Griechenland (A)

Letzte 5 Spiele Kanada: 2:0 Trinidad & Tobago (N), 2:3 Jamaika (H), 2:1 Jamaika (A), 1:4 Japan (A), 1:1, 2:2 n.V., 2:3 i.E. USA (A)

Letztes Spiel Niederlande vs Kanada: 3:0 (N)

Für Kanada startet am 20. Juni 2024 die Copa America. Die Canucks haben dabei die Ehre, das Eröffnungsspiel gegen Weltmeister Argentinien bestreiten zu dürfen. In einer Gruppe mit außerdem Chile und Peru schielen sie auf den zweiten Platz. Qualifiziert haben sich die Kanadier als eines der letzten beiden Teams.

Als einer der vier Verlierer des Viertelfinales der CONCACAF Nations League 2023/24 durften sie in die Playoffs, in denen sie sich im März dieses Jahres mit 2:0 gegen Trinidad & Tobago durchsetzten. Für „Les Rouges“ war es das bislang einzige Länderspiel in diesem Kalenderjahr.

Gleichzeitig war es für die Kanadier das sechste Match in Serie, in dem sie treffen konnten. Auf der anderen Seite konnten sie hinten mal wieder die Null halten, nachdem ihnen dies fünfmal in Folge nicht gelungen war. Vor diesem Hintergrund lässt sich der von uns anvisierte Tipp noch etwas aufpeppen.

So gibt es für die Wett-Kombi „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ Quoten von etwas mehr als 2,00. Diese lassen sich wunderbar im Rahmen einer Freebet anspielen. Aktuell gibt es eine Reihe von EM 2024 Gratiswetten, die ihr normalerweise auch für Spiele abseits der Europameisterschaft nutzen könnt.

Unser Niederlande - Kanada Tipp: „Über 2,5 Tore“

Nur zwei der letzten 14 Länderspiele mit Beteiligung von Oranje endeten mit zwei oder weniger Toren. Mit den Kanadiern bekommt es die Elftal mit einem Gegner zu tun, der in den letzten Partien selbst gerne getroffen, aber mindestens genauso gerne auch Gegentreffer zugelassen hat. Wir gehen daher von einem munteren Match aus und erwarten im direkten Duell ebenfalls einige Tore.