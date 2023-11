Österreich - Deutschland Tipp, Prognose, Quote | 21.11.2023

Unser Österreich - Deutschland Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 21.11.2023 lautet: Die deutsche Nationalmannschaft tut sich auch unter Julian Nagelsmann schwer. So rechnen wir bei unserem Wett Tipp heute mit Treffern auf beiden Seiten.

Schon im dritten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bekam die Aufbruchstimmung im Kreise der deutschen Nationalmannschaft einen ersten großen Dämpfer verpasst. Das Heimspiel am Samstag gegen die Türkei ging mit 2:3 verloren. Das Länderspieljahr 2023 geht nun am Dienstag in Wien zu Ende. Die DFB-Auswahl bekommt es mit dem Nachbarn Österreich zu tun. Sieben Monate vor Beginn der Heim-EM darf sich Deutschland nicht noch einen Patzer leisten. Doch die Aufgabe ist gar nicht so einfach.

Wir schätzen die Ausgangslage anders ein und spielen hier mit einer Quote von 1,75 bei Oddset die Wette “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Österreich vs Deutschland auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

In den Länderspielen der DFB-Auswahl 2023 fielen im Schnitt 3,7 Treffer pro Spiel

In den jüngsten 10 Partien kassierte Deutschland 20 Gegentore

Österreich hat in den acht Matches der EM-Quali 17 Mal getroffen

Österreich vs Deutschland Quoten Analyse:

Beim Duell gegen den großen Nachbarn Deutschland geht Österreich immer als Außenseiter aufs Feld. Daran ändert auch die aktuelle Krise der DFB-Elf wenig. So gibt es am Dienstag für einen Sieg der Gäste durchschnittliche Quoten von 1,82.

Auf der Gegenseite wartet auf die Sportwetten-Tipper eine recht hohe Quote im Schnitt von 3,79 für einen Erfolg der Hausherren. Unsere Buchmacher stellen nicht nur gute Quoten, sondern auch einen lukrativen Sportwetten Einzahlungsbonus zur Verfügung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Österreich vs Deutschland Prognose: Glückt der ÖFB-Auswahl der nächste Achtungserfolg?

Unter Vorgänger Franco Foda agierte Österreich oft abwartend und destruktiv. Seit die Mannschaft seit April 2022 von Ralf Rangnick betreut wird, agiert die ÖFB-Auswahl viel mutiger und intensiver. Der Coach hat dem Team einen Stil mit hohem Pressing, viel Tempo, einem schnellen Umschalten und viel Zielstrebigkeit im Angriff vermittelt. Das spiegelt sich auch in guten Ergebnissen wider. Unter dem deutschen Trainer gab es in 17 Partien nur fünf Niederlagen (gegen Dänemark 2x, Frankreich, Kroatien und Belgien).

Dafür gab es Achtungserfolge wie ein 3:0 in Kroatien, ein 1:1 in Belgien, ein 1:1 daheim gegen Frankreich oder einen 2:0-Heimsieg gegen Italien. In den vergangenen elf Länderspielen ging die ÖFB-Elf nur einmal als Verlierer vom Feld. Das Ticket für die EM 2024 wurde in der Gruppe F mit lediglich einem Punkt Rückstand auf Belgien und neun Zählern vor Schweden souverän gelöst. So herrscht aktuell eine hervorragende Stimmung.

Julian Nagelsmann hat bis zur EURO 2024 eigentlich wenig Zeit zum Experimentieren. Gegen beherzt und mutig agierende Türken stellte der Bundestrainer aber trotzdem Kimmich und Gündogan zusammen auf die Sechs. Zudem lief Kai Havertz als Linksverteidiger auf. Deutschland legte gut los, ließ aber die hundertprozentige Überzeugung und den nötigen Willen vermissen. Die beiden Sechser konnten der Mannschaft auch nicht die nötige Stabilität und Sicherheit verleihen.

So bleibt die Defensive die Achillesferse. Nur in einem von zehn Länderspielen 2023 spielte die DFB-Auswahl zu Null. Insgesamt setzte es in diesem Jahr 20 Gegentore. In sechs Partien kassierte man zwei oder mehr Gegentreffer. Im Defensivverbund fehlt es an Abstimmung. Eine wirkliche Einheit ist nicht zu erkennen. So konnte die deutsche Nationalmannschaft nur zwei der letzten neun Länderspiele für sich entscheiden, bei fünf Niederlagen.

Österreich - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 2:0 Estland (A), 1:0 Aserbaidschan (A), 2:3 Belgien (H), 3:1 Schweden (A), 1:1 Moldawien (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:3 Türkei (H), 2:2 Mexiko (A), 3:1 USA (A), 2:1 Frankreich (H), 1:4 Japan (H)

Letzte 5 Spiele Österreich vs Deutschland: 2:1 (H), 0:3 (A), 1:2 (H), 2:6 (A), 1:2 (H)

Das Duell der beiden Nachbarn wurde schon 40 Mal ausgetragen. Die DFB-Auswahl führt den Vergleich mit 25 Siegen, sechs Unentschieden und neun Niederlagen deutlich an. Auf österreichischem Boden gab es elf Erfolge für die Gäste, bei fünf Pleiten. Nur zweimal endete diese Paarung mit einem torlosen Remis. In den zehn Länderspielen von Deutschland in diesem Jahr fielen im Schnitt 3,7 Treffer pro Partie. In den letzten elf Partien gegen Österreich ging das deutsche Team immer mit 1:0 in Führung.

Wenn die Nagelsmann-Elf auch am Dienstag den ersten Treffer erzielt, wird das von Bet365 mit einer Quote von 1,53 belohnt. Besonders komfortabel sind die Wetten bei diesem Bookie mit der Bet365 Sportwetten App.

Unser Österreich - Deutschland Tipp: Beide Teams treffen

Unter Ralf Rangnick hat Österreich deutliche Fortschritte gemacht und begegnet inzwischen auch den großen Fußball-Nationen auf Augenhöhe. Zudem werden die Gastgeber in diesem Prestigeduell gegen den Nachbarn mit viel Leidenschaft und der besten Elf auflaufen. An das letzte Test-Gastspiel in Österreich hat die deutsche Nationalmannschaft auch keine guten Erinnerungen. Im Juni 2018 setzte es in Klagenfurt unter Jogi Löw eine 1:2-Pleite. Angesichts der immer noch anhaltenden Krise können wir am Dienstag somit nicht auf ein gutes Ergebnis der DFB-Auswahl setzen, stattdessen dürften beide Teams ins Schwarze treffen und es sollte zumindest drei Tore geben.