Paderborn – Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2023

Unser Paderborn - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.12.2023 lautet: In einem Duell zweier ebenbürtiger Mannschaften räumt unser Wett Tipp heute beiden Konkurrenten die Chance auf Tore ein.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Hannover auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Paderborn vs Hannover Quoten Analyse:

Keines der jüngsten vier Liga-Duelle konnten die Hannoveraner in der Benteler-Arena gewinnen. Ein erstmaliger Triumph wird bei den Bookies, darunter einige mit Sportwetten Neukundenbonus , mit einer durchschnittlichen Quote von ca. 2,90 versüßt.

Paderborn vs. Hannover Prognose: Bleiben die 96er auch im 5. Auswärtsspiel sieglos?

Mit nur einem Triumph an den vergangenen fünf Liga-Spieltagen (1U, 3N) hängt bei den Paderbornern der Haussegen gehörig schief. In der Tabelle rutschten die Blau-Schwarzen auf Rang 12 ab und verschlechterten sich gegenüber dem Vorjahr um ganze sechs Plätze.

Paderborn - Hannover Statistik & Bilanz:

Nachdem die Hannoveraner im Vorjahr nur auf Rang 10 gelandet waren, sollte die Ausbeute an Punkten in dieser Spielzeit in erster Linie gesteigert werden. Mit nur einem Sieg in den letzten vier Liga-Duellen (2U, 1N) zeichnete sich bei den Niedersachsen kürzlich ein leichter Abwärtstrend ab, wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass die letzten Gegner mit Hertha BSC und St. Pauli alles andere als leicht waren.