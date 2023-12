Paderborn - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2023

Unser Paderborn - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.12.2023 lautet: Für unseren Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber aufgrund der besseren Offensive im Vorteil, zumal Hansa Rostock zuletzt nicht wirklich zu überzeugen wusste.

Hansa Rostock konnte sich zuletzt zwar etwas von der enorm schwachen Phase mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen erholen, holte in den folgenden Spielen jedoch auch nur fünf der möglichen 15 Punkte und steckt momentan im Abstiegskampf.

Paderborn steht da schon etwas gesicherter in der Tabelle, wird jedoch auch nicht vollends zufrieden mit den schwankenden Leistungen sein. Wir sehen das Heimteam mit Vorteilen und entscheiden uns für eine „Sieg Paderborn & Unter 3,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 2,65 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Rostock auf „Sieg Paderborn & Unter 3,5 Tore“:

Paderborn gewann drei der letzten sechs Spiele.

Rostock konnte nur eins der letzten acht Spiele für sich entscheiden.

In den Heimspielen von Paderborn fallen in dieser Saison 3,0 Tore pro Partie, in den Gastspielen von Rostock fallen im Schnitt 2,6 Tore.

Paderborn vs Rostock Quoten Analyse:

Das Heimteam aus Paderborn wird mit einer Quote von 1,70 als Favorit im kommenden Duell mit den Rostockern gesehen. Die Chancen auf einen Auswärtssieg der Hanseaten werden mit einer Quote von 4,50 beziffert. Ein mögliches Remis würde eine Gewinnquote von 4,10 bedeuten.

Die besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz sehen ein Ergebnis mit 2-3 Toren insgesamt als am wahrscheinlichsten an und vergeben für eine solche Wette eine Quote von 2.05. Ein Tipp auf ein Ergebnis mit 4-5 Toren bekommt eine Quote von 3,20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Rostock Prognose: Bleibt Rostock in der Offensive zu harmlos?

Paderborn ist in dieser Saison im Mittelmaß gefangen und steht mit 24 Punkten auf dem neunten Platz der Tabelle. Gute Leistungen wechseln sich dabei mit teils deutlichen Niederlagen ab. Die beste Phase der Saison hatten die Paderborner, als zwischen dem sechsten und zehnten Spieltag kein Spiel verloren ging und drei Siege und zwei Remis eingefahren werden konnten.

Cheftrainer Lukas Kwasniok stellte in den letzten sechs Spielen auf eine Dreierkette um, was zwar in drei Siegen, auf der Gegenseite aber auch in drei Niederlagen mit jeweils mindestens zwei Toren Abstand resultierte. Bester Scorer der Schwarz-Blauen in dieser Saison ist Florent Muslija mit sieben Treffern und vier Torvorlagen.

Der FC Hansa aus Rostock kam stark in die Saison und gewann drei der ersten vier Partien und konnte so früh neun Punkte sammeln. Danach nahm die Leistung der Männer aus dem hohen Norden jedoch rapide ab. So kamen in den folgenden zwölf Spielen nur noch acht Punkte hinzu. Damit belegt die Hansa momentan den Relegations-Abstiegsplatz.

Mit erst 17 erzielten Treffern in der gesamten Saison stellen die Rostocker die drittschwächste Offensive der gesamten Liga. Der beste Torschütze ist Mittelstürmer Junior Brumado mit gerade mal vier Treffern. Dieser fehlt jedoch in der kommenden Begegnung gegen Paderborn aufgrund einer Rotsperre.

Paderborn - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:1 HSV (A), 1:3 Leverkusen (A), 1:0 Hannover (H), 1:4 Elversberg (A), 1:3 Nürnberg (H).

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:2 Schalke (H), 2:2 Karlsruhe (A), 2:3 St. Pauli (H), 2:1 Magdeburg (A), 0:0 Hertha (H).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Rostock: 3:0 (H), 3:0 (A), 0:0 (A), 1:1 (H), 3:2 (A).

Im Pokalwettbewerb scheiterte Paderborn zuletzt im Achtelfinale am Tabellenführer der Bundesliga Bayer Leverkusen, was sicherlich keine Schande ist. Hansa Rostock musste schon in der zweiten Runde sämtliche Pokal-Träume begraben, als man nach Verlängerung dem 1.FC Nürnberg unterlag.

Der direkte Vergleich dürfte vor allem die Fans vom SCP erfreuen. So verloren die Paderborner keine der letzten sieben Begegnungen mit Rostock (4S 3U). Der letzte Sieg von Hansa gegen Paderborn liegt über 7 Jahre zurück, als man in der 3. Liga 3:0 gewinnen konnte. In den insgesamt 17 gespielten Partien zwischen den beiden Teams fielen im Schnitt 2,6 Tore.

Unser Paderborn - Rostock Tipp: Sieg Paderborn & Unter 3,5 Tore

In den letzten sechs Duellen zwischen Paderborn und Hansa Rostock in der 2. Bundesliga fielen nie mehr als drei Tore. Zudem konnten die Paderborner vier dieser Partien für sich entscheiden. Wir erwarten aufgrund der schwachen Offensive und der nicht sehr stabilen Defensive der Rostocker ein ähnliches Ergebnis im kommenden Match am Freitagabend.