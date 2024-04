Pelicans - Kings Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2024

Unser Pelicans - Kings Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 20.04.2024 lautet: Do-or-Die-Spiel in New Orleans! Die Pelicans erwarten die Kings, die mit den Warriors kurzen Prozess machten. In diesem Wett Tipp heute fallen in der Regel einige Punkte.

Die Pelicans mit einem furiosen Zion Williamson verpassten den Sieg gegen die Lakers denkbar knapp und müssen daher nun im Spiel gegen die Kings um den 8-Seed im Westen kämpfen. Diese schossen die Warriors mit Steph Curry mit einem Blowout-Sieg aus der eigenen Halle und sollten auch im Big Easy für eine starke Offensive sorgen.

Unser Wett Tipp heute auf “Über 213,5 Punkte” erhält bei NEObet eine Quote von 1,90, in der Regel wird dieser Wert in den Duellen zwischen den beiden Teams locker überschritten.

Darum tippen wir bei Pelicans vs Kings auf “Über 213,5 Punkte”:

In den letzten 10 Duellen in Folge zwischen den Pelicans und Kings wurden mindestens 220 Punkte erzielt.

In den letzten 5 Heimspielen der Pelicans wurden mindestens 214 Punkte aufgelegt.

Die Kings erzielten in der abgelaufenen Regular Season im Schnitt 116,6 Punkte pro Partie.



Pelicans vs Kings Quoten Analyse:

Wir sollten uns auf eine Partie auf Augenhöhe zwischen New Orleans und Sacramento gefasst machen. Das sehen auch die Wettanbieter so und vergeben auf dem Drei-Weg-Markt sehr ähnliche Siegquoten für beide Teams. Die Gäste werden dabei mit einer Quote von 1,80 gegenüber der 2,00-Quote für das Heimteam leicht favorisiert.

Die Pelicans brachten in den letzten neun Partien in Folge mindestens 106 Punkte auf das Scoreboard. Eine “Pelicans Über 103,5 Punkte”-Wette bringt euch immerhin noch eine Pelicans vs Kings Quote von 1,72 ein und sollte gegen die nicht gerade übermächtige Defensive der Kings durchaus drin sein. Euren Pelicans Kings Tipp könnt ihr auch ganz einfach auf mobilem Wege über eine der besten Sportwetten Apps abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pelicans vs Kings Prognose: “Light the Beam” auch gegen die Pelicans?

Die Pelicans beendeten die Saison auf dem siebten Platz im Westen und mussten daher gegen die Lakers und LeBron James im ersten Play-In-Match ran, welches knapp verloren wurde. Das lag sicherlich nicht an der Leistung ihres Star-Spielers Zion Williamson, der auf enorm starke 40 Punkte, elf Rebounds und fünf Assists in 36 Minuten kam.

Der bullige Forward verletzte sich jedoch kurz vor Ende der Partie und konnte seine Farben daher nicht zu einem möglichen Sieg führen und seine starke Leistung krönen. Gegen die Kings wird Williamson nun fehlen, was ein herber Schlag für das Team aus Louisiana ist. So kommt vor allem auf Brandon Ingram, der gegen die Lakers ein schwaches Spiel zeigte, deutlich mehr Scoring-Last zu.

Auch die Kings konnten sich im Spiel gegen die Warriors auf ihren Star verlassen. De´Aaron Fox kam auf 24 Punkte, sechs Assists und vier Rebounds, traf jedoch nur elf seiner 24 Würfe, was sicherlich ausbaufähig ist.

In Sachen Shooting konnte sich vor allem Keegan Murray hervortun, der auf 32 Punkte kam und bei vielen seiner acht getroffenen Distanzwürfe die heimischen Fans den “Light the Beam”-Slogan der Kings skandieren ließ.

Pelicans - Kings Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pelicans: 106:110 Lakers (H), 108:124 Lakers (H), 114:109 Warriors (A), 135:123 Kings (A), 110:100 Trail Blazers (A).

Letzte 5 Spiele Kings: 118:94 Warriors (H), 121:82 Trail Blazers (H), 107:108 Suns (H), 123:135 Pelicans (H), 105:112 Thunder (A).

Letzte 5 Spiele Pelicans vs. Kings: 135:123 (A), 133:100 (A), 127:117 (A), 117:112 (H), 129:93 (H).



Die Pelicans stellten mit einem Net-Rating von +4,5 auf dem Papier das sechstbeste Team der gesamten Liga. Das lag vor allem an der starken Defensive, die jedoch vor allem durch die schwache Wurfquote der Gegner aus der Distanz zustande kam und somit zumindest zum Teil auf Shooting-Glück zurückzuführen ist.

Die Kings nehmen die drittmeisten Dreier der Liga und treffen diese mit immerhin 36,6 Prozent im Schnitt recht ordentlich. Auch gegen die Pelicans können wir davon ausgehen, dass die Spieler von Sacramento die Würfe von hinter der Dreierlinie regnen lassen werden.

Die Pelicans konnten derweil die letzten fünf Spiele in Folge gegen die Kings für sich entscheiden und kamen dabei auf einen Punkteschnitt von 128,2. Brandon Ingram kam in den letzten zehn Spielen gegen Sacramento auf einen Punkteschnitt von 25 Zählern. Die Quote für eine entsprechende Wette liegt bei 1,87 und könnte zum Beispiel gut mit einer Gratiswette kombiniert werden, um einen netten Gewinn einzustreichen.

Unser Pelicans - Kings Tipp: Über 213,5 Punkte

In den letzten fünf Spielen der Pelicans gegen die Kings fielen 237 Punkte im Schnitt. Zion Williamson wird dem Heimteam zwar fehlen, dafür müssen nun vor allem Brandon Ingram und CJ McCollum in die Bresche springen, die definitiv im Stande sind, in einem Spiel heiß zu laufen.