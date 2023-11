Portugal – Island Tipp, Prognose & Quoten | 19.11.2023

Unser Portugal - Island Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 19.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute werden Ronaldo und Co. ihre Siegesserie gegen Island fortsetzen.

Die Portugiesen stellen in der EM-Quali das Maß aller Dinge dar und spielten sich mit neun Siegen in neun Begegnungen in einen wahren Rausch. Bei den Isländern reichte es am Ende in der Gruppe J nur für Rang 4. Die zweite EM-Teilnahme wird weiterhin auf sich warten lassen.

Aufgrund des Heimrechts sowie der größeren Qualität in den eigenen Reihen lautet unser Wett Tipp heute: „Sieg Portugal (Genaues Ergebnis 1:0, 2:0 oder 3:0)“ mit einer Quote von 2,37 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Portugal vs Island auf „Sieg Portugal (Genaues Ergebnis 1:0, 2:0 oder 3:0)“:

Portugal holte 12 Punkte aus 4 Heimspielen in der EM-Qualifikation. 3 Ansetzungen zu Hause endeten ohne Gegentor.

Island verlor während der EM-Quali 3 von 4 Auswärtsspielen.

Unabhängig vom Austragungsort hat Portugal nie gegen Island verloren (3S, 1U).

Portugal vs Island Quoten Analyse:

Ähnlich unserer Einschätzung erwarten auch die Wettanbieter eine sehr deutliche Angelegenheit zugunsten der Gastgeber. Der Heimsieg bringt eine durchschnittliche Portugal Island Quote in Höhe von 1,18 mit sich.

Wer entgegen der Statistik und Meinung der Bookies wetten möchte, erhält für den Triumph der Gäste mehr als den 15-fachen Wetteinsatz. Hierbei ist jedoch ein sehr hohes Verlustrisiko in Betracht zu ziehen. Der eine oder andere Buchmacher hält als Sportwetten Anbieter Bonus für Neukunden eine risikofreie Wette zur Absicherung bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs. Island Prognose: Sorgen die Isländer für eine Überraschung?

Nachdem Portugal im Viertelfinale der WM 2022 in Katar überraschend gegen Marokko ausgeschieden war, begann im Zuge der EM-Qualifikation eine beeindruckende Erfolgsserie der „Seleção“.

Zweifelsohne stehen die neun Siege in engem Zusammenhang mit Roberto Martínez, der Fernando Santos nach acht Jahren Amtszeit beerbte.

Alle neun Duelle unter seiner Federführung wurden im Zuge der EM-Qualifikation erfolgreich gestaltet. Dabei legten die Portugiesen mit 34 erzielten Toren den mit Abstand besten Angriff der Quali an den Tag. Auch defensiv gaben die Südeuropäer eine sehr gute Figur ab und kassierten nur zwei Gegentore im laufenden Wettbewerb. Beinahe 90 Prozent der EM-Qualifikationsspiele endeten als „Clean Sheet“.

Trotz seiner mittlerweile 38 Jahre ist Kapitän Cristiano Ronaldo nach wie vor mit zehn Toren der beste Torjäger Portugals und fungiert gemeinsam mit dem Belgier Romelu Lukaku als erfolgreichster Angreifer der gesamten EM-Quali.

Portugal - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 2:0 Liechtenstein (A), 5:0 Bosnien (A), 3:2 Slowakei (H), 9:0 Luxemburg (H), 1:0 Slowakei (A).

Letzte 5 Spiele Island: 2:4 Slowakei (A), 4:0 Liechtenstein (H), 1:1 Luxemburg (H), 1:0 Bosnien (H), 1:3 Luxemburg (A).

Letzte Spiele Portugal vs. Island: 1:0 (A), 1:1 (H), 5:3 (H), 3:1 (A).

Die bisher einzige Teilnahme an einer Endrunde gelang den Isländern bei der EURO 2016. Damals sorgte der nordische Inselstaat für eine riesige Überraschung und kämpfte sich bis ins Viertelfinale vor. Leistungen, an welche die Elf von Trainer Age Hareide, der das Amt erst im März dieses Jahres von Arnar Vidarsson übernahm, in der diesjährigen Qualifikation nicht anknüpfen konnte. Die letzte Hoffnung auf Rang 2 wurde mit einem deutlichen 2:4 gegen die Slowakei im Keim erstickt.

Als einer der Gründe für das schwache Abschneiden ist eine eklatante Auswärtsschwäche zu benennen. Nur eines der vier EM-Duelle auf gegnerischem Boden war von Erfolg gekrönt. Dem 7:0 gegen Tabellenschlusslicht Liechtenstein stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen in Bosnien (0:3), Luxemburg (1:3) und der Slowakei (2:4) gegenüber. Da es in der Nations League Division B, Gruppe 2 nur für Rang 2 hinter Israel reichte, bleibt die Hintertür über die EM-Playoffs verschlossen. Um höhere Einsätze bei Portugal Island Wetten zu spielen, könnte sich die Nutzung des ODDSET Sportwetten Bonus anbieten.

Unser Portugal – Island Tipp: Sieg Portugal (Genaues Ergebnis 1:0, 2:0 oder 3:0)

Portugal gab sich in der gesamten EM-Qualifikation keine Blöße und wird sicher auch gegen Island keine Federn lassen. Mit mehr als dem 22-fachen Kader-Marktwert sind die Portugiesen der „Strákarnir okkar“ in sämtlichen Teilen des Teams um Klassen überlegen. Der Direktvergleich bestätigt diesen Gedankengang. Keines der bisherigen vier Kräftemessen mit Island ging aus Sicht der Iberer verloren (3S, 1U).