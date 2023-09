Preußen Münster - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 26.09.2023

Unser Preußen Münster - Bayern Tipp zum DFB Pokal Spiel am 26.09.2023 lautet: In diesem ungleichen Duell ist keine Pokal-Sensation zu erwarten. Stattdessen riecht alles nach einem klaren Sieg des Rekordmeisters.

Da sich die Bayern und RB Leipzig Mitte August um den Supercup duellierten, müssen beide Teams in dieser Woche im DFB-Pokal nachsitzen. Der Rekordmeister bekommt es dabei am Dienstagabend mit dem Drittligisten Preußen Münster zu tun. In den letzten drei Pokal-Spielzeiten scheiterten die Münchner gleich zweimal in Runde 2. Ein Erstrunden-Aus musste der FCB aber seit der Saison 1994/95 nicht mehr hinnehmen. Auch dieses Mal gehen die Wettquoten von einem lockeren Sieg der Gäste aus. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2.06 bei DAZN Bet die Wette „Sieg Bayern mit HC -3,5″.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Bayern auf „Sieg Bayern mit HC -3.5″:

Die Bayern haben mit 18 Toren die beste Offensive der Bundesliga

Seit 29 Jahren sind die Münchner nicht mehr in Pokal-Runde 1 gescheitert

Münster steht nach 7 Spieltagen der 3. Liga mit 10 Gegentoren auf Platz 15

Preußen Münster vs Bayern Quoten Analyse:

Der Rekordmeister ist zu Gast beim Drittliga-Aufsteiger. Die Verhältnisse bei dieser Paarung sind aus Sicht der besten Buchmacher natürlich mehr als nur klar. Für einen Sieg der Münchner gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1.03. Auf der Gegenseite wird ein Sensations-Sieg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 32.3 belohnt.

Preußen Münster vs Bayern Prognose: Schnürt Kane wieder einen Dreierpack?

Nach drei Jahren Regionalliga feierte Preußen Münster mit dieser Saison die Rückkehr in die 3. Liga. Der sportliche Aufschwung trägt vor allem zwei Namen: Sportdirektor Peter Niemeyer und Trainer Sascha Hildmann. Der Aufsteiger war aber nicht gut in die neue Spielzeit gekommen. Zwar gab es am 3. Spieltag mit einem 3:1 daheim gegen Ingolstadt den ersten Sieg. Danach rutschte der SCP aber wieder ab und war nach Runde 5 auf Rang 18 der schwächste Liga-Neuling.

Sieg Nummer 2 folgte dann mit 2:0 beim Absteiger Sandhausen. Im Aufsteigerduell am Samstag gegen den VfB Lübeck gingen die Hausherren erst in der 79. Minute in Führung, konnten das Momentum aber nicht nutzen und kassierten noch den Gegentreffer zum 1:1-Endstand. Damit hat Münster 2 Plätze und 1 Punkt Polster auf die Abstiegszone. Viermal stand der Verein schon im Pokal-Achtelfinale, das letzte Mal 1990/91. 2012 und 2013 gab es gegen Bremen (4:2 n. V.) und St. Pauli (1:0) schon Überraschungserfolge.

Nach dem 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 sind die Bayern endlich da angekommen, wo sie nach eigenem Verständnis auch hingehören: an der Tabellenspitze. Zu verdanken hat der Rekordmeister dies dem fulminanten 7:0-Sieg am Samstag gegen Bochum. Rekordeinkauf Harry Kane steuerte zu dem Erfolg einen Dreierpack bei. So haben die Münchner in der Tabelle im Vergleich mit der punktgleichen Werkself die Nase beim Torverhältnis vorne.

Doch auch die Abwehr spielte nach fünf Gegentoren in den vergangenen beiden Pflichtspielen gegen Leverkusen (2:2) und Manchester United (4:3) endlich mal zu null. So kann in München inzwischen ein durchaus gelungener Saisonstart verbucht werden. Am Dienstag im Pokal könnten Spieler wie Mathys Tel oder der neue Keeper Daniel Peretz in die Startelf rotieren. Denn am Samstag wartet mit dem Gastspiel in Leipzig die nächste schwere Aufgabe. Gegen die Bullen hatte man das Supercupspiel ja mit 0:3 verloren.

Preußen Münster - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:1 Lübeck (H), 2:0 Sandhausen (A), 5:0 Borussia Münster (H), 1:3 Waldhof Mannheim (H), 0:1 Rot-Weiss Essen (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 7:0 Bochum (H), 4:3 Manchester United (H), 2:2 Bayer Leverkusen (H); 2:1 Gladbach (A), 3:1 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs Bayern: 1:4 (H)

Im DFB-Pokal gab es dieses Duell schon in der ersten Runde der Saison 2014/15. Damals setzten sich die Bayern im Preußenstadion mit 4:1 durch. Ein gewisser Robert Lewandowski verschoss dabei einen Elfmeter.

Unser Preußen Münster - Bayern Tipp: Sieg Bayern mit HC -3

Die Bayern sind hier natürlich zurecht der haushohe Favorit. Vor allem die Offensive um Harry Kane und Leroy Sané ist aktuell in Topform. Münster ist zwar inzwischen in der 3. Liga angekommen, hat aber in dieser Saison andere Sorgen als ein Pokalspiel gegen den Rekordmeister. So wäre alles andere als ein deutlicher Sieg des Rekordmeisters eine große Überraschung.