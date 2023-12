PSG – Nantes Tipp, Prognose & Quoten | 09.12.2023

Unser PSG - Nantes Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 09.12.2023 lautet: Die Mannen aus der französischen Hauptstadt sind auf nationaler Ebene konkurrenzlos und dominieren in unserem Wett Tipp heute auch das Match gegen den FC Nantes.

21 Punkte an den vergangenen sieben Ligue-1-Spieltagen attestieren Paris St. Germain eine sehr gute Formkurve. Der FC Nantes meldete sich nach vier sieglosen Partien am Stück kürzlich mit einem glücklichen 1:0-Triumph gegen den Tabellenzweiten aus Nizza zurück. Somit feierte Jocelyn Gourvennec als neuer Trainer beim Pflichtspiel-Debüt einen erfolgreichen Einstieg.

Darum tippen wir bei PSG vs Nantes auf „PSG gewinnt ohne Gegentor“:

PSG vs Nantes Quoten Analyse:

Die Quoten am Markt „1x2″ sprechen eine sehr deutliche Sprache und lassen kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber aus der französischen Hauptstadt zu.

PSG vs. Nantes Prognose: Geht Nantes zum 3. Mal am Stück auswärts leer aus?

PSG dominiert den französischen Fußball nach Belieben und holte neun der vergangenen elf Meisterschaften in die Hauptstadt. Auch in dieser Saison grüßt der Serienmeister von der Tabellenspitze und zeigt bereits vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Nizza auf.

Nach einem recht holprigen Saisonstart mit nur zwei Siegen in fünf Liga-Begegnungen zeigte sich die Elf von Trainer Luis Enrique zuletzt gefestigt und erzielte in der obersten französischen Spielklasse sieben Erfolge in Serie.

PSG - Nantes Statistik & Bilanz:

Wenngleich ein Trainerwechsel das Team belebt, dürfte er auch in Nantes nicht für ein Fußballwunder sorgen. Der Direktvergleich bestätigt diese These. Die Mannen aus dem Westen Frankreichs sind ein gern gesehener Gast im Prinzenpark und gingen in 16 von 17 Spielen leer aus. Happybet visiert einen erneuten Misserfolg des Underdogs an und offenbart eine zweistellige Quote für einen Auswärtssieg. Genauere Informationen zum Wettanbieter und dem Neukundenbonus sind im Happybet Test ersichtlich.