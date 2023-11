Real Madrid - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 29.11.2023

Unser Real Madrid - Neapel Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 23.11.2023 lautet: Eigentlich sind die Königlichen daheim gegen Napoli die klaren Favoriten. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Gästen aber durchaus auch etwas zu.

In der Gruppe C der Champions-League-Saison 2023/24 hat Real Madrid mit vier Siegen aus vier Spielen schon das Ticket fürs Achtelfinale gelöst. Bei einem Vorsprung von fünf Punkten auf den ersten Verfolger Neapel geht es nun noch um den Gruppensieg. Auch SSC Napoli hat zumindest das Überwintern in der Europa League schon sicher. Doch der italienische Meister will natürlich den zweiten Platz in der Königsklasse behaupten. Laut den Wettquoten gibt es am Mittwoch bei den Königlichen nicht viel zu holen.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 2,05 bei Betano den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Neapel auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Real hat 15 der 16 letzten Spiele gegen italienische Teams gewonnen

Napoli ist noch ohne Sieg gegen die Königlichen

Madrid hat 8 der jüngsten 9 CL-Heimspiele für sich entschieden

Real Madrid vs Neapel Quoten Analyse:

In der Königsklasse und im heimischen Santiago Bernabéu sind die Königlichen eine Klasse für sich. Dementsprechend gehen sie auch in die Real Madrid vs Neapel Prognose als deutliche Favoriten.

Für einen Sieg der Hausherren gibt es Quoten im Schnitt von 1,85. Auf der Gegenseite sind die Italiener mit durchschnittlichen Quoten von 4,14 die klaren Außenseiter. Für eine Punkteteilung gibt es einen Quotenschnitt von 3,88. Mit einem Gratis Wettguthaben können Sportwetten-Tipper ihr Wettrisiko deutlich minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Neapel Prognose: Trainerwechsel bringt bei Napoli viel frischen Schwung

Für Real galt es in dieser Saison, Topstürmer Karim Benzema zu ersetzen. Gleich zu Beginn der Saison sprang hier Neuzugang Jude Bellingham in die Bresche, der einen sensationellen Einstand gefeiert und bis heute 14 Tore in 15 Pflichtspielen erzielt hat. Dann verletzte sich auch noch Vinicius Junior. Doch seit einigen Spielen blüht nun auch Rodrygo auf. Der Brasilianer kam in den ersten 15 Saisonspielen auf magere zwei Treffer. Aus den vergangenen drei Spielen stehen aber fünf Tore und vier Vorlagen zu Buche.

So führt Madrid nicht nur die CL-Gruppe C an, sondern auch die La-Liga-Tabelle. 15 von 18 Pflichtspielen konnte die Truppe von Coach Carlo Ancelotti in dieser Saison gewinnen, bei einem Torverhältnis von 40:12. Das Polster auf die Konkurrenten Atletico und Barcelona beträgt vier Zähler. In der Königsklasse haben die Königlichen acht der letzten neun Heimspiele gewonnen (1U). In vier der letzten fünf Partien im eigenen Stadion blieb man dabei sogar ohne Gegentreffer.

Am 12. November kassierte Napoli eine bittere 0:1-Heimpleite gegen Empoli. Danach wurde Coach Rudi Garcia, der im Sommer beim Meister die Nachfolge von Coach Luciano Spalletti angetreten hatte, schon wieder von seinem Amt entbunden. Nun hat Walter Mazzarri, der die Mannschaft schon von 2009 bis 2013 betreut hatte, wieder das Sagen. Seinen Einstand feierte der Coach am Samstag zu Gast bei Atalanta Bergamo. In kürzester Zeit hatte Mazzarri schon etwas bewirken können.

Die “Partenopei” agierten wieder als Mannschaft und legten endlich ihre phlegmatische Spielweise des Vorgängers ab. Lohn war ein verdienter 2:1-Erfolg. Damit behauptet Neapel mit 24 Punkten (11 weniger als im Vorjahr) den vierten Rang. In der Königsklasse gewann man in Braga und bei Union Berlin. Daheim gegen Real setzte es eine 2:3-Pleite, gegen die Eisernen gab es nur einen Punkt. Die SSC hat nur zwei der letzten 16 CL-Gruppenspiele verloren (10S, 4U). In den jüngsten 11 Europapokal-Gastpartien gab es lediglich fünf Siege.

Real Madrid - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:0 Cadiz (A), 5:1 Valencia (H), 3:0 Braga (H), 0:0 Rayo Vallecano (H), 2:1 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:1 Atalanta Bergamo (A), 0:1 Empoli (H), 1:1 Union Berlin (H), 2:0 Salernitana (A), 2:2 AC Milan (H)

Letzte Spiele Real Madrid vs Neapel: 3:2 (A), 3:1 (A), 3:1 (H)

Die ersten beiden Aufeinandertreffen stammen aus dem Pokal der Landesmeister in der Saison 1987/88. Damals siegte Real daheim mit 2:0 und holte in Neapel ein 1:1. In der Champions League gab es bisher drei Duelle. Alle drei gingen an die Königlichen. Jedes Mal kassierten “Los Blancos” mindestens ein Gegentor, erzielten aber immer selbst exakt drei Treffer. Fallen auch dieses Mal auf beiden Seiten Tore, gibt es dafür bei Bet365 eine Quote von 1,63. Für mobile Tipps beim Bookie empfehlen wir die Bet365 Wett App.

Gegen Teams aus Italien hat der CL-Rekordgewinner 15 der 16 letzten Spiele für sich entschieden (1N). Die SSC gewann dagegen nur zwei der vergangenen 15 Duelle gegen spanische Mannschaften.

Unser Real Madrid - Neapel Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide treffen

Eigentlich spricht alles für Real. Madrid hat das Hinspiel in Neapel gewonnen, ist in der Königsklasse traditionell sehr stark und spielt auch gern gegen italienische Mannschaften. Doch bei der SSC hat der Trainerwechsel spürbar für neuen Schwung gesorgt. Da die Hausherren sicher etwas rotieren werden und auch mit einem Remis den Gruppensieg in der Tasche haben, trauen wir den “Partenopei” durchaus einen Punkt zu. Dabei dürften wie in allen CL-Duellen der beiden Teams beide Mannschaften treffen.