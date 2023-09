Real Madrid - Real Sociedad Tipp, Prognose, Quote | 17.09.2023

Unser Real Madrid - Real Sociedad Tipp zum La Liga Spiel am 17.09.2023 lautet: Die Königlichen setzen ihren Siegeszug auch gegen das Team aus San Sebastian fort.

Real Madrids Start in die neue La-Liga-Saison hätte kaum besser sein können. Noch ohne Punktverlust thronen die Königlichen ganz oben und sind auch im kommenden Heimspiel gegen Real Sociedad der Favorit. Doch die Gäste reisen mit einem gewissen Selbstvertrauen an.

Denn auch wenn sie schon einige Punkte abgeben mussten, sind auch sie in dieser Saison noch ungeschlagen und rechnen sich daher auch im Bernabeu etwas aus. Wir sind da nicht so optimistisch und tendieren zur Wette auf Heimsieg mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Real Sociedad auf „Sieg Real Madrid“:

Real Madrid hat alle bisherigen 4 Liga-Spiele gewonnen.

Die Blancos kassierten erst 2 Gegentore.

Die Königlichen haben nur eines der letzten 16 Liga-Heimduelle mit Real Sociedad verloren.

Real Madrid vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Wenig überraschend geht Real Madrid in diesem Heimspiel als recht klarer Favorit in die Begegnung. Den Wettanbietern mit deutscher Lizenz ist ein Tipp auf die Königlichen Quoten bis 1,65 wert. Wer sich hingegen für Wetten auf die Gäste entscheidet, darf mit Werten bis 5,30 rechnen. Die Doppelte Chance X2 liefert Quoten bis 2,25.

Trotz der Offensiv-Power der Madrilenen erwarten die Buchmacher nicht unbedingt viele Treffer. Für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“ kann man Wettquoten bis 1,87 erhalten. Ein Treffer mehr bringt schon Quoten über 3,00. Die Wettoption „Beide treffen“ ist mit Werten um 1,85 in etwa gleich hoch quotiert wie das eben erwähnte „Over 2,5″.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Real Sociedad Prognose: Arbeitssieg für die Blancos

Vier Spiele, vier Siege - nichts anderes hat man im Lager von Real Madrid zum Start der neuen La-Liga-Saison erwartet. Wenn man aber bedenkt, dass drei der bisherigen vier Gegner auf den Rängen 13 und schlechter stehen, dann war das bisherige Programm der Madrilenen auch nicht das allerschwerste.

Dafür wiederum waren die Siege nicht unbedingt souverän. Bei Celta Vigo und zuletzt gegen Getafe gewannen die Königlichen jeweils mit nur einem Tor Vorsprung. Zudem fielen die jeweiligen Siegtreffer in der 81. bzw. der fünften Minute der Nachspielzeit durch die derzeitige königliche Lebensversicherung Jude Bellingham.

Der Engländer traf in allen seinen ersten vier Liga-Einsätzen für Real und erzielte insgesamt fünf Treffer. Mit einer weiteren Vorlage war der Neuzugang an sechs der bisherigen acht Tore der Königlichen direkt beteiligt. Auch unter der Woche zeigte er sich in starker Form und erzielte beim 3:1 Englands gegen Schottland ein Tor und bereitete ein weiteres vor.

Damit macht Bellingham derzeit noch den Ausfall von Vinicius Junior, der nach wie vor mehrere Wochen ausfallen wird, halbwegs erträglich. Nicht viel schlechter als er machten es seine Kollegen in der Defensive. Bisher kassierten die Blancos erst zwei Gegentore. Nur Atletico Madrid hat eines weniger, aber auch ein Spiel weniger absolviert.

Real Madrid - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Getafe (H), 1:0 Celta Vigo (A), 3:1 Almeria (A), 2:0 Athletic Bilbao (A), 1:3 Juventus (N)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 5:0 Union Berlin (H), 0:2 RB Leipzig (A), 2:2 Wolfsburg (H), 1:5 Frankfurt (A), 4:0 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Real Sociedad: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A)

Mit Real Sociedad reist allerdings ein Team an, das auch schon sieben Mal getroffen hat und ungeschlagen ist. Dennoch steht sie nur auf Platz 8. Der Grund hierfür ist simpel.

An den ersten drei Spieltagen kam „La Real“ nämlich jeweils nicht über ein Remis hinaus. Erst in der letzten Partie konnte man diese Serie brechen und zu Hause Granada mit 5:3 schlagen. Allein in diesem Match erzielte der Klub also fünf seiner insgesamt sieben Tore und kassierte gleichzeitig drei der insgesamt fünf Gegentreffer.

Saisonübergreifend hat Real Sociedad nur eine der letzten 13 Partien in La Liga verloren. Auf etwas Zählbares im Bernabeu würden wir trotzdem nicht setzen. Wer aber dennoch mit dem Gedanken spielt, könnte dafür einen Sportwetten Bonus nutzen. Das letzte direkte Duell hat das Team aus San Sebastian jedenfalls - wenn auch zu Hause - mit 2:0 gewonnen.

Auswärts bei den Königlichen ist der Klub seit vier Liga-Spielen sieglos. Es gab je zwei Remis und Niederlagen. Real Sociedad hat in La Liga nur eines der letzten 16 Gastspiele bei den Madrilenen gewonnen. Zwölf der übrigen 15 Partien gingen an den Gegner.

Unser Real Madrid - Real Sociedad Tipp: Sieg Real Madrid

Es wird aller Voraussicht nach ein hartes Stück Arbeit für die Königlichen, die ihrer Favoritenrolle aber dennoch gerecht werden sollten. Sie haben seit Beginn der letzten Saison nur eines von 20 Heimspielen in La Liga verloren und 14 gewonnen. Zudem haben sie nur eines der letzten 16 Liga-Heimduelle mit Real Sociedad verloren und von den übrigen 15 Heim-Begegnungen zwölf für sich entschieden.