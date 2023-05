Rostock - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Rostock - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.05.2023 lautet: Gegensätzlicher könnten die Formkurven kaum sein. Rostock gewann vier seiner letzten fünf Spiele - die Löwen holten in diesem Zeitraum nur einen einzigen Sieg.

Die Gastgeber haben sich mit einer respektablen Leistungssteigerung in den vergangenen Wochen den Klassenerhalt gesichert. Nach einem Sieg gegen St. Pauli gingen die Anhänger der Braunschweiger ebenfalls vom sicheren Klassenerhalt aus, allerdings brach die Mannschaft von Michael Schiele nach diesem Erfolg ein und gewann nur eines von fünf Spielen. Schnell kehrten die Erinnerungen an die Abstiege aus den Jahren 2018 und 2021 zurück, in denen komfortable Ausgangspositionen noch verspielt wurden. Wir sehen Hansa mit der guten Formkurve im Vorteil und setzen mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 auf „Sieg Rostock (DNB)“.

Darum tippen wir bei Rostock vs Braunschweig auf „Sieg Rostock (DNB)“:

Die Hansa-Kogge gewann 4 der letzten 5 Ligaspiele.

Die Löwen verloren 3 ihrer vergangenen 5 Partien.

Rostock gewann die letzten 3 Pflichtspiele gegen Braunschweig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs Braunschweig Quoten Analyse:

In Braunschweig läuten die Alarmglocken. Selbst eine frühe 1:0-Führung gegen Regensburg gab nicht die nötige Sicherheit. Ganz im Gegenteil: Wie in mehreren Spielen zuvor war den Löwen die Angst vor dem Abstieg anzumerken. Am Ende verlor der BTSV mit 1:2.

Völlig anders sieht derzeit das Leben der Gastgeber aus. Der Klassenerhalt ist durch das 0:0 gegen den Club aus Nürnberg gesichert und die Form besser als jemals zuvor.

Wollt ihr neue Sportwetten Anbieter ausprobieren, bieten sich diese Buchmacher an. Für einen Heimsieg variieren die angebotenen Quoten zwischen 2,45 und 2,62. Mit 2,45 bis 2,78 fallen die Wettquoten für einen Auswärtssieg recht ähnlich aus.

Rostock vs Braunschweig Prognose: „Thema Formkurve“

Schockstarre - ein Zustand, den die Braunschweiger nach ihrer 1:2-Niederlage gegen Regensburg über sich ergehen lassen mussten. Es war die dritte Pleite aus den vergangenen fünf Partien. Ihre Bedeutung ist klar: Die Löwen brauchen am letzten Spieltag einen Sieg, um in puncto Klassenerhalt auf Nummer sicher zu gehen.

Das Gewinnen gehörte in den vorangegangenen Wochen nicht gerade zur Stärke der Gäste. Auf einen Dreier gegen St. Pauli folgten zwei magere Leistungen und entsprechende Niederlagen. Das jüngste Scheitern gegen Regensburg verdeutlicht, wie angeschlagen die Löwen derzeit sind.

Ihre Defensive ist eine der größten Problemzonen und fällt mit 57 Gegentoren unter die vier schwächsten Hintermannschaften der 2. Bundesliga. Das war an den vergangenen fünf Spieltagen ebenfalls zu sehen, als der BTSV in vier von fünf Partien mindestens zwei Gegentore schluckte.

Der Angriff sah in den vergangenen Wochen besser aus, als er womöglich ist. Braunschweig hat in den letzten neun Spielen jeweils getroffen - 41 erzielte Tore spülen sie jedoch unter die fünf schwächsten Angriffsreihen der Liga. Eine große Herausforderung, wenn wir bedenken, wo aktuell die Stärke der Hausherren liegt.

Rostock - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:0 Nürnberg (A), 2:1 Sandhausen (A), 2:0 Regensburg (H), 1:0 Kaiserslautern (A), 2:0 Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:2 Regensburg (H), 2:2 Fürth (A), 2:1 Sandhausen (H), 1:5 Paderborn (A), 1:2 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Rostock vs. Braunschweig: 1:0 (A), 1:2 (H), 1:0 (A), 3:0 (H), 2:1 (A)

Der Beginn von Alois Schwartz war mit neun Gegentreffern und drei Niederlagen in Folge besorgniserregend. Nach den letzten Auftritten der Rostocker ist das jedoch absolut kein Thema mehr. Rostock gewann zuletzt vier von fünf Spielen und ist seit fünf Partien ungeschlagen.

In vier dieser letzten fünf Begegnungen verhinderten die Ostseestädter ein Gegentor, womit sie die Grundlage für den Erfolg legten. Dabei stach die Kontinuität in der Aufstellung ins Auge - Alois Schwartz entschied sich fünf Mal in Folge für dieselbe Startaufstellung.

Zu Hause führte das zu zwei 2:0-Erfolgen am Stück. Noch besser fällt die Bilanz der vergangenen Pflichtspiele gegen die Löwen aus: Die Hansa-Kogge sicherte sich im direkten Vergleich drei Siege in Folge.

Genau wie in der aktuellen Situation stand die Defensive im Vordergrund. Zuletzt hielten die Ostseestädter die Braunschweiger in drei von vier Duellen von einem Tor ab. Hier findet ihr eine Erklärung, wie ihr euch einen Bet365 Bonus sichern könnt. Setzt ihr diesen für eine Wette auf „Hansa ohne Gegentor“ ein, wartet eine Quote von 3,75 auf euch.

Unser Rostock - Braunschweig Tipp: Sieg Hansa (DNB)

Michael Schiele und seine Löwen tun sich besonders in der Ferne schwer. Braunschweig rangiert in der Auswärtstabelle auf Platz 16. Keine Mannschaft kassierte in ihren Gastauftritten mehr Gegentore als der BTSV (35). Formkurve, Austragungsort und die jüngere Bilanz sprechen jeweils für Rostock, doch wir sollten nicht außer Acht lassen, dass Braunschweig unbedingt punkten muss. Deswegen lohnt sich eine Absicherung via „Draw no Bet“.