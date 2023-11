Rumänien - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 21.11.2023

Unser Rumänien - Schweiz Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 21.11.2023 lautet: Die Arena Nationala in Bukarest ist Schauplatz für das Endspiel um den Gruppensieg. Leader Rumänien empfängt die Schweiz. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute viel Offensive.

Am vergangenen Spieltag gab die Schweiz erneut Punkte nach einer Führung ab (1:1 vs. Kosovo). Trotzdem sicherte der gewonnene Zähler das Ticket für die EM-Endrunde 2024. Im letzten Gruppenspiel geht es für die Eidgenossen immer noch um den Gruppensieg. Zu Gast beim Tabellenführer aus Rumänien erwartet die Mannschaft von Murat Yakin ein schweres Duell. Die Tricolorii sind, ebenso wie ihre Gäste, noch ungeschlagen.

Darum tippen wir bei Rumänien vs Schweiz auf “Beide Teams treffen”:

Rumänien vs Schweiz Quoten Analyse:

Rumänien vs Schweiz Prognose: Viel Offensive für zu wenig Siege

Rumänien - Schweiz Statistik & Bilanz:

Ohnehin fielen in drei der letzten vier Aufeinandertreffen zwischen Rumänien und der Schweiz Tore auf beiden Seiten. Das erwarten wir am letzten Spieltag ebenfalls. Die Eidgenossen beendeten drei ihrer vier Auswärtsspiele mit “Beide Teams treffen”.

Tendenziell halten wir die Eidgenossen für das stärkere Team. Zeki Amdouni ist mit 1,09 xG pro 90 Minuten der zweitbeste Spieler in dieser Kategorie und kam am vergangenen Spieltag nur von der Bank. Wir halten die Quote von 2,02 für einen Auswärtssieg bei Betano für eine spielbare Wette. Diese Quote findet ihr auch in der Betano Sportwetten App.