Saarbrücken – Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten | 06.12.2023

Unser Saarbrücken - Frankfurt Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 06.12.2023 lautet: Die Hessen sind gewarnt vor dem Sensationsteam aus Saarbrücken. In unserem Wett Tipp heute deutet alles auf einen Auswärtssieg hin.

Der Drittligist aus Saarbrücken tat sich kürzlich in der Liga schwer und gewann nur zwei der jüngsten neun Spieltage (4U, 3N). Nach dem unglücklichen Auftritt in Augsburg (1:2) lechzen die Frankfurter zumindest im DFB-Pokal nach einem Erfolgserlebnis. Drei Pflichtspiel-Niederlagen am Stück attestieren momentan aber eine überschaubare Form.

Wir gehen davon aus, dass die Adlerträger gegen den Drittligisten ihr Formtief überwinden. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Frankfurt & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 2,05 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Saarbrücken vs Frankfurt auf „Sieg Frankfurt & Unter 4,5 Tore“:

Saarbrücken gewann in der 3. Liga nur eines der letzten 6 Heimspiele (4U, 1N).

Frankfurt verlor nur eines der letzten 4 BL-Auswärtsduelle (2S, 1U).

Die Eintracht besticht mit 188,5 Millionen Euro anhand des mehr als 28-fachen Kader-Marktwerts der Recken aus dem Saarland (6,58 Millionen Euro).

Saarbrücken vs Frankfurt Quoten Analyse:

Obwohl der deutsche Pokal bekannterweise seine eigenen Gesetze schreibt, ist die Marschroute im Duell der Hessen klar. Beim Aufeinandertreffen zwischen einem Dritt- und einem Bundesligisten wäre alles andere als ein Erfolg als Desaster zu bewerten. Eine Tatsache, die auch die Bookies mit einer durchschnittlichen Quote von 1,55 für den Auswärtssieg unterschreiben.

Die Wettanbieter rechnen mit einem offensiv geführten Kräftemessen und tendieren zu drei oder mehr Toren. Neben lohnenswerten Saarbrücken Frankfurt Wettquoten hält der eine oder andere Bookie interessante Angebote bereit. Hierbei kann es sich unter anderem um eine Gratiswette ohne Einzahlung handeln.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Saarbrücken vs. Frankfurt Prognose: Kann Frankfurt zumindest im Pokal den Negativtrend stoppen?

Seit dem Aufstieg aus der Regionalliga im Jahr 2020 konnte sich Saarbrücken in den letzten drei Jahren immer einen soliden einstelligen Tabellenplatz sichern und landete zweimal sogar auf Rang 5. Aktuell belegen die „Molschder“ jedoch nur Rang 11.

Die zuletzt unter Trainer Rüdiger Ziehl vollbrachten Leistungen sind nur wenig überzeugend. Vor allem im heimischen Ludwigspark Stadion legte der FCS Probleme an den Tag und holte nur einen Sieg in sechs Spielen. Dem wenig glanzvollen 1:0 gegen Dresden stehen auf der anderen Seite vier Remis und eine Niederlage gegenüber. Die letzten beiden Liga-Partien endeten ohne eigenen Treffer.

In der 2. Runde des DFB-Pokals sorgten die Saarbrücker aber für eine faustdicke Überraschung und konnten den deutschen Rekordmeister Bayern München mit 2:1 niederringen. Zuvor sprang gegen den Karlsruher SC ein 2:1-Triumph heraus. Beide Pokalspiele endeten mit weniger als 4,5 Toren.

Saarbrücken - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 0:0 Preußen Münster (H), 0:0 Duisburg (H), 2:0 Hallescher FC (A), 1:0 Dynamo Dresden (H), 2:3 1860 München (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:2 Augsburg (A), 1:2 PAOK Saloniki (H), 1:2 VfB Stuttgart (H), 2:2 Bremen (A), 1:0 HJK Helsinki (A).

Letzte Spiele Saarbrücken vs. Frankfurt: 0:3 (A), 3:0 (H), 2:2 (A), 0:2 (H), 0:0 (H).

Nach den zuletzt schwachen Ergebnissen in der Bundesliga und der Conference League dürfte sich Eintracht Frankfurt aufs Achtelfinale des DFB-Pokals freuen. Im bisherigen Pokal-Verlauf stand die Eintracht ihren Mann und feierte nach dem 7:0 zum Auftakt gegen Lokomotive Leipzig auch in der 2. Runde gegen Viktoria Köln einen 2:0-Erfolg. Beide Spiele wurden als „Clean Sheet“ absolviert. Ein ganz anderes Bild präsentierten die Recken von Trainer Dino Toppmöller in der Bundesliga. Nur ein Triumph wurde aus den jüngsten fünf Liga-Duellen errungen (2U, 2N).

Mal abgesehen vom 1:2 in Augsburg war in der Fremde mit zwei Siegen und einem Remis ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen. Mit neun erbeuteten Punkten zählen die Adlerträger zu den sechs auswärtsstärksten Teams der Bundesliga. Fünf der sechs Begegnungen in der Fremde endeten zudem mit weniger als 4,5 Toren. Admiralbet gewährt neben einem breiten Spektrum an Saarbrücken Frankfurt Wetten einen Admiralbet Gutschein in Höhe von 10 Euro für die Konto-Verifizierung.

Unser Saarbrücken – Frankfurt Tipp: Sieg Frankfurt & Unter 4,5 Tore

An der Favoritenrolle des Bundesligisten gibt es nichts zu rütteln. Spielerisch sind die Gäste dem Drittligisten in allen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen. Darüber hinaus zeigten sich die Hessen in Augsburg zuletzt nicht chancenlos, ließen nur die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. Eine weitere Pokal-Überraschung des Underdogs schließen wir aus und tendieren weiterhin zu wenigen Toren.