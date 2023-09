Salernitana - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Salernitana - Inter Mailand Tipp zum Serie A Spiel am 30.09.2023 lautet: Nach dem schwachen Heim-Auftritt gegen Sassuolo setzen sich die „Nerazzurri“ gegen Salernitana durch.

US Salernitana 1919 war mit dem 0:1 beim FC Empoli am vergangenen Spieltag bestens bedient. Die Gäste ließen über die gesamte Spielzeit hinweg jeglichen Zug zum Tor vermissen und kamen zu keiner einzigen Großchance.

Inter bot bei der 1:2-Heimpleite gegen Sassuolo aber auch Magerkost und wurde nur bedingt seiner Favoritenrolle gerecht. Trotz 66 Prozent Ballbesitz und drei Großchancen mangelte es an Entschlossenheit im Abschluss.

Gegen Salernitana strebt der 19-malige italienische Meister nach Wiedergutmachung und setzt sich am Ende durch. Zudem fallen weniger als 3,5 Tore. Für diesen Spielausgang gewährt DAZN Bet eine Quote von 2,19 .

Darum tippen wir bei Salernitana vs Inter Mailand auf „Sieg Inter Mailand & weniger als 3,5 Tore“:

Salernitana vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Bewertung gibt es kaum einen Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste aus Mailand. Der Sieg der Lombarden wird mit einer Salernitana Inter Mailand Wettquote von durchschnittlich 1.40 für sehr wahrscheinlich gehalten.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ schlägt das Pendel deutlich in Richtung drei oder mehr Treffer aus.

Salernitana vs. Inter Mailand Prognose: Verspielt Inter die Tabellenführung?

In der aktuellen Saison zeichnet sich aber ein anderes Bild ab. Nach sechs Spieltagen wartet „I Granata“ weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis (3U, 3N). Dabei war die Konkurrenz mit dem AS Rom, Udinese, Lecce, Turin, Frosinone und Empoli auf einem überschaubaren Niveau. Mit Inter Mailand ist nun der erste richtig dicke Brocken im Stadio Arechi zu Gast.

Fünf der sechs Saisonspiele endeten mit weniger als 3,5 Toren. Vor allem offensiv legte die Sousa-Elf Probleme an den Tag und erzielte lediglich vier Treffer.

Nach fünf Erfolgserlebnissen am Stück sorgte Inter zuletzt für eine Überraschung und zog auf heimischem Boden gegen Sassuolo nach einem 1:2 den Kürzeren.

Salernitana - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Trotz des Misserfolgs thronen die Nerazzurri weiterhin an der Spitze der Tabelle, punktgleich mit dem Revier-Rivalen AC Mailand.

Mit 15 erzielten Treffern zeichnet sich der Tabellenprimus durch den besten Angriff im Oberhaus des italienischen Fußballs aus. Dabei gestalteten sich die Auftritte in der Ferne minimalistisch. Nur drei der 15 Tore kamen in den Stadien des Gegners zustande. Die Abwehr konnte hingegen alle drei Auswärtsspiele ohne Gegentor bewältigen und stand wie ein Fels in der Brandung.