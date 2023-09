Sassuolo – Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 23.09.2023

Unser Sassuolo - Juventus Tipp zum Serie A Spiel am 23.09.2023 lautet: Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen wir die Gäste aus Turin in der Favoritenrolle und tendieren zu einem knappen Auswärtssieg.

Sassuolo erwischte bei Frosinone einen Traumstart und ging durch einen Doppelpack von Andrea Pinamonti in Front. Nach dem Seitenwechsel verloren die Gäste komplett den Faden und unterlagen am Ende mit 2:4. Der italienische Rekordmeister Juventus Turin setzte sich kürzlich gegen Lazio Rom mit 3:1 durch. Dabei wurden die Weichen bereits vor der Pause durch Dusan Vlahovic und Federico Chiesa auf Sieg gestellt.

Wir favorisieren einen Triumph des 36-maligen italienischen Meisters aus Turin. Für den Auswärtssieg hält Buchmacher Betano eine feine Quote von 1,87 bereit.

Darum tippen wir bei Sassuolo vs Juventus auf „Sieg Juventus“:

Nur eines der letzten 5 Serie-A-Spiele im eigenen Stadion gestaltete Sassuolo siegreich (1U, 3N).

Juve behielt in 4 der letzten 5 Serie-A-Auswärtsspielen die Oberhand (1N).

5 der letzten 7 Kräftemessen im MAPEI Stadium gingen an die „Alte Dame“ (1U, 1N).

Sassuolo vs Juventus Quoten Analyse:

Wer seine Fühler nach dem Drei-Weg-Markt ausstreckt, wird recht schnell erkennen, dass die Bookies zu einem Auswärtssieg tendieren. Sollte sich Juventus durchsetzen, steht der bis zu 1,87-fache Wetteinsatz im Raum.

Im letzten Heimspiel gegen Juve sorgten die „Neroverdi“ für eine Überraschung, behielten mit einem knappen 1:0 die Oberhand. Sportwetten-Fans, die einmal mehr von einem Erfolg des Underdogs ausgehen, dürfen sich über den bis zu 3,75-fachen Wetteinsatz freuen. Die Bookies, darunter auch Wettanbieter mit deutscher Lizenz, rechnen mit keinem Schützenfest, tendieren aber zu drei oder mehr Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sassuolo vs. Juventus Prognose: Sorgt Schwarz-Grün gegen Juve für eine Überraschung?

Alessio Dionisi geht bereits in die dritte Saison mit Sassuolo. Über die letzten Jahre hinweg ist jedoch ein Leistungsabfall zu verzeichnen. In der ersten Saison unter seiner Federführung reichte es für Platz 11, das Folgejahr brachte jedoch nur noch Rang 13 mit sich. In der aktuellen Spielzeit konnte er nach vier Spieltagen Rang 17 erringen.

Nur eines der bisherigen vier Duelle brachte ein Erfolgserlebnis mit sich. Dem 3:1 über Hellas Verona stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen gegenüber. Vor allem defensiv haben die „Neroverdi“ keinen guten Eindruck hinterlassen und müssen sich neun Gegentore in vier Begegnungen ankreiden lassen.

Über die letzten drei Spielzeiten hat sich der Kader-Marktwert von Sassuolo von 251 Millionen Euro auf lediglich 155,6 Millionen Euro verringert. Die gesamte Mannschaft hat schlichtweg deutlich an Qualität verloren und somit ist das Abrutschen in der Tabelle absolut nachvollziehbar. Die Ausbeute auf heimischem Boden war saisonübergreifend im Oberhaus des italienischen Fußballs überschaubar. Nur eines der vergangenen fünf Heimspiele war von Erfolg gekrönt (1U, 3N).

Nach dem Europapokal-Ausschluss und der Auferlegung von 20 Millionen Euro Strafe aufgrund von Bilanzfälschungen und Verstößen gegen das Financial Fair Play, kann Juve sich in dieser Saison vollkommen auf die nationalen Wettbewerbe fokussieren.

Sassuolo - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sassuolo: 2:4 Frosinone (A), 3:1 Hellas Verona (H), 0:2 Neapel (A), 0:2 Atalanta (H), 5:2 n.V. Cosenza (A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 3:1 Lazio (H), 2:0 Empoli (A), 1:1 Bologna (H), 3:0 Udinese (A), 1:0 Udinese (A)

Letzte Spiele Sassuolo vs. Juventus: 1:0 (H), 0:3 (A), 1:2 (H), 1:2 (A), 2:1 (A)

Bisweilen funktioniert dieses Unterfangen sehr gut. Nach vier Spieltagen sind die Mannen von Trainer Massimiliano Allegri, der bereits seit Mai 2021 auf der Bank sitzt, weiterhin ungeschlagen und blicken auf drei Siege und ein Remis. Neben Inter Mailand hat sich der italienische Rekordmeister zur zweiten treibenden Kraft in der Serie A gemausert.

Vor allem auf gegnerischem Boden hat Juve ein sehr gutes Bild hinterlassen und beide Paarungen in der noch sehr jungen Saison gegen Udinese (3:0) und Empoli (2:0) siegreich gestaltet. Dabei machte die „Alte Dame“ vor allem durch defensive Standfestigkeit aufmerksam und absolvierte beide Spiele als „Clean Sheet“. Saisonübergreifend wurden vier der letzten fünf Partien in den Stadien des Gegners ohne Gegentor gewonnen.

Dusan Vlahovic scheint derzeit sehr gut aufgelegt zu sein und blickt auf vier Tore. Der Mittelstürmer traf kürzlich gegen Lazio Rom sogar doppelt zum 3:1-Endstand. Ebenfalls sehr treffsicher zeigte sich der an der Seite des Serben stürmende Federico Chiesa (3 Tore). Der von uns getestete Wettanbieter Betano schließt einen weiteren Treffer von einem der beiden Angreifer nicht aus. Die Sportwette kann natürlich auch über die innovative Betano App abgegeben werden.

Unser Sassuolo – Juventus Tipp: Sieg Juventus Turin

Lediglich 58 Torschüsse hat Juve in den ersten Serie-A-Begegnungen abgegeben. Immerhin fanden neun ihren Weg ins Tor. Mit Chiesa und Vlahovic sind zwei treffsichere Angreifer gesetzt. Die Juve-Offensive wird der Viererkette der Hausherren gehörig zusetzen. Bereits am letzten Spieltag in Frosinone taten sich bei vier Gegentoren Abgründe auf.