Sevilla - PSV Eindhoven Tipp, Prognose & Quoten | 29.11.23

Unser Sevilla - PSV Eindhoven Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.11.2023 lautet: Beide Kontrahenten spielen im Kampf um die K.o.-Phase auf Sieg, weshalb wir uns bei unserem Wett Tipp heute für einige Tore entscheiden.

Vorentscheidung oder Finale in der übernächsten Woche: In der Champions-League-Gruppe B ist aktuell alles möglich. Es könnte passieren, dass nach dem 5. Spieltag Eindhoven, Lens und Sevilla alle fünf Punkte auf dem Konto haben. Dazu müssten unter anderem die Spanier zu Hause gegen PSV gewinnen. Sollten die Gäste jedoch die drei Punkte aus Andalusien entführen, könnten bereits vor dem letzten Spieltag die beiden Achtelfinalisten feststehen.

Spannung ist also gegeben und da beide gewinnen wollen, entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,75 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Sevilla vs PSV Eindhoven auf “Über 2,5 Tore”:

Nur mit einem Sieg hat Sevilla überhaupt noch Chancen auf die K.o.-Phase.

Mit einem Dreier könnte PSV unter Umständen das Achtelfinale bereits buchen.

Beim 2:2 im Hinspiel gab es 4 Tore.

Sevilla vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Die Bwin Registrierung ist schnell erledigt. Einmal dort angemeldet, habt ihr Zugriff auf ein breites Wettspektrum für das bevorstehende Duell. Die Online-Wettanbieter erwarten dabei eine ausgeglichene Partie. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind teilweise identisch und bewegen sich um einen Wert von 2,65 herum.

Tore sollte es nach dem Dafürhalten der Buchmacher geben. Für die Wettoption “Beide Teams treffen” liegen die Höchstquoten bei 1,62. Etwas höher quotiert ist das “Over 2,5″ mit Werten um 1,75. Nur ein Tor mehr bzw. genauer gesagt eine Wette auf “Über 3,5 Tore” ist schon mit Quoten bis 2,85 verbunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs PSV Eindhoven Prognose: Sevilla unter Zugzwang

Im Hinspiel wäre diese Wette aufgegangen. Denn beim 2:2 im Philips Stadion sind vier Tore gefallen. Den vermeintlichen Siegtreffer zum 2:1 für Sevilla in der 87. Minute konnte PSV in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch egalisieren. Es war einer von nur zwei Punkten, die die Spanier an den ersten vier Spieltagen holten.

Den anderen gab es beim 1:1 am ersten Spieltag zu Hause gegen Lens. Das bisher letzte Gruppenspiel verloren die Sevillistas bei Arsenal mit 0:2, in einem Match, in dem sie in der 97. Minute den ersten und einzigen Schuss auf das gegnerische Tor abgaben. Am Tabellenende stehend, haben die Spanier drei Punkte Rückstand sowohl auf PSV als auch Lens.

Ein Sieg muss also her, um die Chancen auf das Achtelfinale zu wahren, allerdings gab es nur zwei volle Erfolge in den letzten 18 CL-Partien (8U, 8N). Der letzte Dreier in der Königsklasse liegt über ein Jahr zurück und war ein 3:0 zuhause gegen den FC Kopenhagen. Seitdem haben die Spanier keines von fünf CL-Spielen gewonnen.

Doch auch generell läuft es nicht. Sie treten dieses Heimmatch mit nur einem Sieg aus den letzten elf Pflichtspielen an und dieser resultierte auch noch aus dem Duell mit den Amateuren von Quintanar de la Orden, die Sevilla in der Copa del Rey mit 3:0 schlug. Ansonsten gab es sechs Remis sowie vier Pleiten und zuletzt vier sieglose Partien in Folge.

Sevilla - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:2 Real Sociedad (A), 1:1 Betis Sevilla (H), 0:2 Arsenal (A), 1:1 Celta Vigo (A), 3:0 Quintanar de la Orden (A)

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 3:0 Twente Enschede (A), 4:0 Zwolle (H), 1:0 Lens (H), 6:0 Heracles Almelo (H), 5:2 Ajax Amsterdam (H)

Letzte Spiele Sevilla vs PSV Eindhoven: 2:2 (A), 0:2 (A), 3:0 (H)

Die Gemütslage bei den Gästen ist dagegen eine ganz andere. Sie haben keines ihrer letzten zwölf Pflichtspiele verloren. Es gab vielmehr zehn Siege und zwei Remis. Die letzten fünf Partien hat Eindhoven bei einem Torverhältnis von 19:2 alle gewonnen und die letzten vier davon zu Null.

Sollten die Niederländer drei Punkte aus dem Estadio Ramón Sánchez Pizjuán entführen und parallel Lens bei Arsenal verlieren, dann wären sie sicher in der nächsten Runde. Das ist das erklärte Ziel, doch in Spanien war PSV in der Regel ein gern gesehener Gast. Nur eines von 18 Spielen in europäischen Wettbewerben auf spanischem Boden wurde gewonnen.

Von den anderen 17 Auswärtsfahrten nach Spanien kehrten die Niederländer zwölf Mal mit einer Pleite im Gepäck zurück. In der Champions League konnten sie noch kein Auswärtsmatch bei einem Team aus La Liga gewinnen (2U, 5N). Überhaupt gab es den letzten Auswärtssieg in der CL im November 2007 beim 1:0 bei ZSKA Moskau, also vor über 16 Jahren.

Unser Sevilla - PSV Eindhoven Tipp: “Über 2,5 Tore”

Den besseren Eindruck hinterließen zuletzt die Gäste und ein Tipp auf einen Auswärtssieg ist unter Verwendung einer Gratiswette ohne Einzahlung sicherlich einen Versuch wert. Auf der anderen Seite ist es für Sevilla aber die letzte Chance, nicht nur auf das Achtelfinale, sondern möglicherweise auch für das Überwintern in Europa überhaupt. Denn bei einer Pleite und einem Zähler von Lens in London wäre nicht einmal mehr die Europa League möglich. Von daher erwarten wir einen munteren Schlagabtausch, den beide Teams gewinnen wollen und der am Ende in mindestens drei Toren im Spiel mündet.