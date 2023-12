Sheffield United - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten | 6.12.

Unser Sheffield United - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.12.2023 lautet: Das Tabellen-Schlusslicht der englischen Premier League trifft am Mittwoch auf einen der großen Titelanwärter und den momentan zweitplatzierten FC Liverpool. Wir sehen die Reds klar im Vorteil für unseren Wett Tipp heute.

Sheffield United ist die Schießbude der Liga und empfängt mit dem FC Liverpool einen ganz gewaltigen Brocken. Zuletzt setzte es eine herbe 0:5-Klatsche gegen Burnley, das somit die Rote Laterne an Sheffield abgeben konnte. Gegen Liverpool wäre alles andere als eine deutliche Niederlage eine Überraschung.

Deshalb setzen wir im Wett Tipp heute auf „Sieg Liverpool & Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Sheffield United vs Liverpool auf „Sieg Liverpool & Über 3,5 Tore“:

Sheffield United verlor 8 der letzten 10 Spiele.

Liverpool konnte 4 der letzten 6 Spiele gewinnen und erzielte dabei im Schnitt 2,7 Tore.

Liverpool gewann die letzten 5 Spiele gegen Sheffield United.

Sheffield United vs Liverpool Quoten Analyse:

Standesgemäß werden dem großen Favorit aus Liverpool riesige Chancen auf einen Sieg gegen Sheffield zugesprochen, dementsprechend gering fällt die Auswärtssieg-Quote von 1,20 aus. Ein Erfolg der Gastgeber wäre eine riesige Überraschung und würde mit einer Gewinnquote von 12,50 belohnt werden.

Die Buchmacher erwarten in der anstehenden Partie ein paar Tore, so wird für eine „Über 3,5 Tore"-Wette eine Quote von 1,75 vergeben.

Sheffield United vs Liverpool Prognose: Kann Liverpool die Tabellenspitze übernehmen?

Sheffield United steht mit fünf Punkten aus den ersten 14 Spielen auf dem letzten Platz der Tabelle und stellt mit 39 Gegentreffern die mit Abstand schwächste Defensive der gesamten Liga. Vier der fünf gesammelten Punkte konnten immerhin in den letzten vier Spielen eingefahren werden. Die Verteidigung stellt jedoch nicht das einzige Problem für das Team aus Sheffield dar, so gelangen in den ersten 14 Partien auch erst elf eigene Treffer - auch das bedeutet den letzten Platz im Ligavergleich.

In beinahe allen Offensiv-Statistiken liegen die Mannen von Trainer Paul Heckingbottom unter den Flop 2 der gesamten Liga, wie zum Beispiel beim durchschnittlichen Ballbesitz pro Spiel mit 39 Prozent (Platz 19) oder der Passgenauigkeit mit nur 72 Prozent (Platz 19). Kein Spieler von Sheffield konnte in der laufenden Hinrunde mehr als zwei Treffer markieren und nur ein Spieler mehr als eine Torvorlage beisteuern.

Liverpool hingegen ist auch in dieser Saison ein ernstzunehmender Titelanwärter und steht momentan auf Rang 2 der Premier League mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. Mit 2,3 Toren pro Partie im Schnitt stellt das Team von Jürgen Klopp die drittbeste Offensive der Liga und mit 1,0 Gegentreffern pro Partie die zweitbeste Verteidigung.

Im Angriff ist vor allem auf Superstar Mohamed Salah Verlass, der seine Farben bei den Toren (10) und bei den Vorlagen (6) anführt. Die Defensive der Reds ist vor allem im zweiten Spielabschnitt der Spiele eine Macht und musste erst vier Gegentreffer in den ersten 14 Ligaspielen in diesem Zeitraum hinnehmen. Zum Vergleich bekam Sheffield United bereits 25 Buden nach dem Pausenpfiff eingeschenkt.

Sheffield United - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sheffield United: 0:5 Burnley (A), 1:3 Bournemouth (H), 1:1 Brighton (A), 2:1 Wolverhampton (H), 0:5 Arsenal (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 4:3 Fulham (H), 4:0 LASK (H), 1:1 Manchester City (A), 3:0 Brentford (H), 2:3 Toulouse (A).

Letzte 5 Spiele Sheffield United vs. Liverpool: 0:2 (H), 1:2 (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 0:4 (A).

Schauen wir uns den direkten Vergleich zwischen den beiden Teams an, sehen wir vor allem in der jüngeren Vergangenheit große Vorteile auf Seiten des FC Liverpool. In diesem Jahrtausend spielte Sheffield acht Mal gegen Liverpool, verlor sieben dieser Begegnungen und konnte einen Sieg im FA Cup einfahren.

Außerhalb des regulären Ligabetriebs konnte Sheffield bisher auch keine Erfolge vorweisen, im EFL-Cup setzte es gegen Drittligist Lincoln City eine Niederlage. Liverpool konnte sich in der Gruppe E der Europa League vorzeitig den Tabellen-Sieg sichern und gilt sicherlich als einer der großen Favoriten auf den Gewinn des Wettbewerbs.

Wer darauf setzt, dass Mohamed Salah im Duell mit Sheffield im Rennen um die Torjäger-Trophäe in der Premier League Boden auf den momentan Führenden Erling Haaland (14 Tore) gutmachen kann, könnte eine Wette auf ein oder mehrere Tore des Ägypters

Unser Sheffield United - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool & Über 3,5 Tore

Die Defensive der Gastgeber aus Sheffield zeigte sich mitunter desaströs, in drei Partien musste Sheffield United schon fünf oder mehr Gegentreffer hinnehmen. Es würde uns nicht überraschen, wenn auch gegen ein starkes Team aus Liverpool eine ähnliche Klatsche bevorstehen würde.