Southampton – Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Southampton - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 28.05.2023 lautet: Liverpool enttäuschte kürzlich mit einem Remis gegen Aston Villa, wird aber gegen das Tabellenschlusslicht zurück in die Spur finden und einen Dreier erringen.

Southampton gastierte am vergangenen Spieltag in Brighton und tat sich über das gesamte Match hinweg sehr schwer. Bereits zur Pause lagen die Gäste mit 0:2 hinten. Der Anschlusstreffer von Mohamed Elyounoussi kam wie aus dem Nichts und sorgte nur kurzzeitig für Hoffnung. Am Ende stand ein 1:3 zu Buche.

Liverpool lud kürzlich ohne Jürgen Klopp, der aufgrund einer negativen Äußerung über Schiedsrichter Paul Tierney nach dem Spiel gegen Tottenham für ein Spiel gesperrt wurde, zum Kräftemessen mit Aston Villa. Die Hausherren hatten den ersten Durchgang komplett verschlafen und waren mit dem 0:1 zur Pause gut bedient. Nach dem Ausgleich durch Roberto Firmino, reichten auch zehn Minuten Nachspielzeit für keinen weiteren Treffer.

Trotz der schwachen Leistung gegen Aston Villa sehen wir die Gäste im Vorteil und visieren einen Auswärtssieg mit mehr als 1,5 Toren an. Tipp-Freunde können sich bei NEObet eine Quote von 1,52 sichern.

Darum tippen wir bei Southampton vs Liverpool auf „Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore“:

Auf heimischem Boden sind die Saints das schwächste Team der Liga (2S, 4U, 12N).

Liverpool ist seit 4 PL-Auswärtsspielen ungeschlagen und gewann kürzlich in der Ferne 3 Mal am Stück.

4 der letzten 5 Ansetzungen im St. Mary‘s Stadium gingen an die Reds und endeten mit mehr als 1,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Southampton vs Liverpool Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Southampton Liverpool Wettquoten am Drei-Weg-Markt offenbart den 19-maligen Premier-League-Meister als Favoriten auf drei Punkte. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von durchschnittlich 1,40 untermauert wird.

Nur eines der vergangenen fünf Heimspiele gegen die Schützlinge von Jürgen Klopp ging an die Saints. Sportwetten-Tipper, die mit einem Sieg des Tabellenschlusslichts rechnen, dürfen sich bei dem einen oder anderen Sportwetten Anbieter mit PayPal auf mehr als den achtfachen Wetteinsatz freuen.

Southampton vs Liverpool Prognose: „Wird Liverpool seiner Favoritenrolle gerecht?“

Bereits seit Wochen stehen die Saints als Absteiger fest. Zu schwach waren die Leistungen über die gesamte Saison hinweg. Mittlerweile bemisst der Rückstand auf das rettende Ufer neun Punkte.

Ende Februar dieses Jahres wurde Rubén Sellés nach der Entlassung von Nathan Jones als neuer Trainer vorgestellt. Seine Bilanz ist jedoch mit einem Sieg in 15 Pflichtspielen als katastrophal zu bewerten (3U, 11N). Die Verantwortlichen haben den Vertrag des neuen Coaches somit nicht über die Saison hinaus verlängert. Das Projekt „Wiederaufstieg“ soll Medienberichten zufolge der aktuelle Swansea-Trainer Russell Martin übernehmen.

Nur einen mageren Punkt holte das Tabellenschlusslicht aus den vergangenen sechs Heimspielen. Kein anderer Premier-League-Klub kassierte vor heimischer Kulisse mehr Gegentore (33). Die Offensive blickt hingegen zuhause nur auf 15 Treffer. Fünf der vergangenen sechs Begegnungen im St. Mary‘s Stadium endeten mit zwei oder mehr Toren.

Aufgrund des 1:1 gegen Aston Villa wird Liverpool vermutlich erstmals seit 2016/17 nicht in der Champions League vertreten sein. Inwiefern es im Sommer zu einem Umbruch kommen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin konnten die Reds in der Premier League die Leistungen deutlich steigern und blicken auf sieben Siege in Serie und ein Remis.

Southampton - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Southampton: 1:3 Brighton (PL, A), 0:2 Fulham (PL, H), 3:4 Nottingham (PL, A), 1:3 Newcastle (PL, A), 0:1 Bournemouth (PL, H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:1 Aston Villa (PL, H), 3:0 Leicester (PL, A), 1:0 Brentford (PL, H), 1:0 Fulham (PL, H), 4:3 Tottenham (PL, H)

Letzte 5 Spiele Southampton vs. Liverpool: 1:3 (PL, A), 1:2 (PL, H), 0:4 (PL, A), 0:2 (PL, A), 1:0 (PL, H)

Sofern die Schützlinge von Jürgen Klopp an ihren starken Auswärtsleistungen weiterhin festhalten, ist mit einem Erfolgserlebnis zu rechnen. Die letzten drei Begegnungen in der Ferne brachten nämlich neun Punkte ein und endeten allesamt sogar mit mehr als 2,5 Toren.

Allgemein verkörpern die Spieler aus dem Nordwesten Englands hinter dem feststehenden Meister Manchester City mit 71 Toren die treffsicherste Mannschaft der Premier League.

Bereits in der Hinrunde setzte sich die Klopp-Elf mit einem deutlichen 3:1 an der Anfield Road durch. Überragender Mann war damals Darwin Núñez, der momentan aufgrund einer Zehenverletzung fehlt.

Unser Southampton – Liverpool Tipp: „Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore“

Für die Saints geht es am letzten Spieltag nur noch um die Ehre. Nach elf Jahren Erstklassigkeit ist der Abstieg bereits besiegelt. Wenngleich es am Ende nicht für einen Triumph gegen Liverpool reichen wird, will die Elf von Trainer Rubén Sellés im letzten Heimspiel sicher noch einmal alles in die Waagschale werfen, um zumindest ein Tor zu erzielen und sich in einem guten Licht zu präsentieren.

Letztendlich verfügen die Gäste über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und zeigen mit 879 Millionen Euro mehr als den doppelten Kader-Marktwert der Hausherren auf. Alles andere als ein Sieg käme einer Überraschung gleich. Darüber hinaus ist aufgrund der offensiven Durchschlagskraft der Reds mit mehr als 1,5 Toren zu rechnen.