St. Pauli - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser St. Pauli - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.05.2023 lautet: Die Kiezkicker feiern gegen Karlsruhe wohl einen gelungenen Saisonabschluss.

Gerne hätte der FC St. Pauli am letzten Spieltag ein Endspiel um den dritten Platz gehabt. Doch die Nachbarn vom HSV machten diesem Vorhaben am vergangenen Wochenende einen Strich durch die Rechnung. Nichtsdestotrotz wollen die Kiezkicker im letzten Spiel der Saison nochmal für Partystimmung auf den Rängen sorgen und wir gehen davon aus, dass ihnen das gegen Karlsruhe gelingt. Wir entscheiden uns für die Wette „Heimsieg“ mit einer Quote von 1,85 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Karlsruhe auf „Heimsieg“

St. Pauli hat 3 der letzten 4 Partien gewonnen

Karlsruhe hat 4 der letzten 5 Auswärtsspiele verloren

Die Kiezkicker sind seit 4 direkten Duellen ungeschlagen und gewannen 2 davon

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Ob alteingesessene Buchmacher oder neue Sportwetten Anbieter: Sie alle sehen St. Pauli hier in der Favoritenrolle. Wetten auf einen Heimerfolg bringen in der Spitze Quoten von 1,85, während ein Tipp auf die Gäste mit Wettquoten von bis zu 3,60 honoriert wird. Dabei haben sich die Quoten in den vergangenen Tagen noch einmal stark zu Gunsten des FCSP verschoben.

Mindestens einen Treffer des KSC werden wir sehen, wenn die Bookies mit ihrer Einschätzung richtig liegen. Die Wettoption „Beide treffen“ bleibt unter der Marke von 1,50 und liefert damit die nahezu exakt gleichen Quoten wie das „Over 2,5″. Ein Tipp auf mindestens vier Treffer im Spiel bringt dagegen Wettquoten bis 2,20.

St. Pauli vs Karlsruhe Prognose: Die Kiezkicker tun mehr fürs Spiel

In einem echten Spektakel setzte sich der FC St. Pauli am vergangenen Wochenende bei Holstein Kiel durch. Nachdem die Kiezkicker in der 74. Minute das 4:1 erzielten, schien nichts mehr anzubrennen. Als den Störchen in der dritten Minute der knapp zehnminütigen Nachspielzeit aber doch noch das 3:4 gelang, mussten die Gäste zittern.

Es blieb schließlich beim Dreier, der nur einen Tag später nichts mehr wert war, weil der HSV ebenfalls gewann und es somit beim Rückstand von sechs Punkten auf den Stadtrivalen blieb. Doch auch bei einer Niederlage des Nachbarn wäre Rang 3 aufgrund der deutlich schlechteren Torbilanz nur von theoretischer Natur gewesen.

Letzten Endes hat St. Pauli einen möglichen Aufstieg in der Hinrunde, die man nur auf Rang 15 abschloss, verspielt. Die Rückrunden-Tabelle führen die Kiezkicker dagegen deutlich an. Sie holten in den bisherigen 16 Partien satte 40 Punkte. Es gab 13 Siege, ein Remis und lediglich zwei Pleiten. Es folgen Heidenheim und Darmstadt mit jeweils nur 31 Zählern.

Seit vier Spielen ist der FCSP ungeschlagen und hat drei von ihnen gewonnen. Zu Hause gab es in der gesamten Saison nur eine einzige Pleite gegen Braunschweig. Mit gerade einmal zehn Gegentoren am heimischen Millerntor stellen die Freibeuter der Liga die beste Heim-Defensive im Unterhaus.

St. Pauli - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 4:3 Kiel (2BL, A), 0:0 Düsseldorf (2BL, H), 3:0 Darmstadt (2BL, A), 2:1 Bielefeld (2BL, H), 3:4 HSV (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:0 Kaiserslautern (2BL, H), 1:2 Kiel (2BL, A), 2:1 Hannover (2BL, H), 2:3 Düsseldorf (2BL, A), 1:2 Darmstadt (2BL, A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Karlsruhe: 4:4 (2BL, A), 3:1 (2BL, H), 3:1 (2BL, A), 0:0 (2BL, A), 0:3 (2BL, H)

Die Gäste aus Karlsruhe feierten, wenn man denn so will, bereits am vergangenen Wochenende ihren perfekten Saisonabschluss. Im Südwest-Derby gegen Kaiserslautern gab es zu Hause einen 2:0-Erfolg. Zudem wurde Daniel Gordon, der insgesamt 267 Pflichtspiele für die Badener bestritt, offiziell verabschiedet.

Für den KSC war dies der sechste Sieg in den letzten sieben Heimspielen. Zu Hause sind sie das aktuell formstärkste Team der 2. Bundesliga. Auswärts offenbart sich das komplett entgegengesetzte Bild. Die Karlsruher haben nicht nur keines der letzten fünf Auswärtsspiele gewonnen, sie haben vier dieser fünf Auswärtspartien sogar verloren.

Immerhin durfte sich der mitgereiste Anhang in der Regel über eigene Treffer freuen. In allen acht Auswärtsspielen in diesem Kalenderjahr konnte der KSC treffen, doch nur zweimal konnte er auch mit drei Punkten nach Hause fahren. Mit dem Sieg über den FCK stehen die Badener auf Rang 7. Weiter nach oben kann es am letzten Spieltag nicht mehr gehen.

Das Hinspiel war eine einstündige Achterbahnfahrt. Zur Halbzeit stand es 3:3, nach 60 Minuten stand dann mit 4:4 das spätere Endergebnis fest. Damit blieb St. Pauli auch im vierten direkten Duell in Folge ungeschlagen. Auf ein Remis folgte jeweils ein Sieg. Gibt es also nach der letzten Punkteteilung wieder einen Erfolg der Kiezkicker?

Unser St. Pauli - Karlsruhe Tipp: Heimsieg

Mit dem KSC kommt zum Abschluss der Saison vielleicht nochmal der richtige Gegner ans Millerntor, um für eine große Sause zu sorgen. Die Karlsruher bekamen in den letzten Wochen auswärts keinen Fuß auf den Boden. Auch wenn sie regelmäßig trafen, war es letzten Endes so gut wie immer der Gegner, der mindestens ein Tor mehr erzielte. St. Pauli ist heimstark und wird im letzten Spiel der Saison vor den heimischen Fans nochmal so richtig Gas geben.