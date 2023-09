St. Pauli - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2023

Unser St. Pauli - Kiel Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.09.2023 lautet: Die Störche aus Norddeutschland sind stark in die Saison gestartet und gewannen auch beide Auftritte in der Ferne. Auch das Millerntor-Stadion werden sie nicht punktlos verlassen.

Die Kiezkicker von St. Pauli sind die Könige der Punkteteilung. Gleich vier der ersten fünf Spiele endeten mit einem Remis, den bisher einzigen Saisonsieg konnte man am 1. Spieltag gegen Kaiserslautern erringen. So sind die Hamburger zwar ungeschlagen, liegen mit sieben Punkten jedoch nur auf Platz 9. Kiel hingegen startete mit vier Siegen bei nur einer Niederlage, am 3. Spieltag zuhause gegen Magdeburg, stehen aktuell zu Buche. Das reicht für den zweiten Tabellenplatz, nur der HSV (4S, 1U) ist besser in die Saison gestartet.

Wir entscheiden uns daher bei der St. Pauli Kiel Prognose für die Wette auf eine „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Kiel auf „Doppelte Chance X2″:

Holstein Kiel gewann saisonübergreifend 5 der letzten 6 Spiele in der 2. Liga.

St. Pauli erzielte erst 3 Saisontreffer (geteilter letzter Platz mit Braunschweig), musste jedoch auch erst 2 Gegentreffer hinnehmen - bester Wert der 2. Bundesliga!

Kiels Offensive wird auf viele Schultern verteilt - stolze 7 verschiedene Torschützen finden sich bei 9 erzielten Saisontreffern bisher.

St. Pauli vs Kiel Quoten Analyse:

Die Heimmannschaft aus Hamburg wurde von den gängigen Bookies als Favorit in diesem Duell ausgemacht. Dies wird durch eine Gewinnquote um die 1,80 für einen Heimsieg der Kiezkicker verdeutlicht.

Das bedeutet im Gegenzug, dass bei einem Auswärtssieg der Störche das 3,8 bis 4,2- Fache des Wetteinsatzes ausgezahlt wird. Eine starke Quote, berücksichtigt man die aktuelle Form der beiden Kontrahenten. Sportwetten-Freunde, welche sich St. Paulis fünfte Punkteteilung in Folge vorstellen können, sollten bei Quoten von 3,8 für ein Remis auf einen Sportwetten Bonus zurückgreifen, um die Gewinnchancen zu maximieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Kiel Prognose: Können die Störche den ersten Tabellenplatz stürmen?

St. Pauli kann gewinnen! Dies zeigte man am ersten Spieltag der Saison gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern. Vier Spiele später stehen die Hamburger zwar weiter ungeschlagen, jedoch auch ohne weiteren Saisonsieg, da. Die Fans von St. Pauli sehnen sich also nach dem nächsten Sieg, am besten im kommenden Heimspiel im Millerntor-Stadion.

Dabei helfen könnte der Saison-Einstieg von Neuzugang Simon Zoller, der am Sonntag sein Pflichtspiel-Debüt für St. Pauli geben könnte. Fehlen wird jedoch Kapitän Jackson Irvine, der momentan auf der Verletztenliste steht.

Die Störche aus Kiel werden mit breiter Brust nach Hamburg reisen. Mit zwölf Punkten aus den ersten fünf Spielen stellten sie doch einen neuen vereinsinternen Rekord zum Vergleichs-Zeitpunkt auf.

Saisonübergreifend stehen zudem drei Auswärtssiege in Folge zu Buche. Sollte am Sonntag ein weiterer gegen St. Pauli hinzukommen, würde auch dies einen Vereinsrekord bedeuten.

St. Pauli - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:1 Braunschweig (A), 0:0 Magdeburg (H), 0:0 Fürth (A), 5:0 Delmenhorst (Pokal, A), 0:0 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:1 Paderborn(H), 2:0 Schalke (A), 2:4 Magdeburg (H), 2:0 Gütersloh (Pokal, A), 2:1 Fürth (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs. Kiel: 4:3 (A), 0:0 (H), 0:3 (A), 3:0 (H), 0:4 (A)

Nach 76 Duellen führt St. Pauli den direkten Vergleich gegen Kiel mit 30 zu 24 Siegen an. Ganze 22 Mal endete der direkte Vergleich der beiden Mannschaften mit einer Punkteteilung. Die aktuelle Form spricht hingegen klar für die Mannen aus Norddeutschland. Diese präsentieren sich in der laufenden Spielzeit als stabile defensive Einheit mit einer funktionalen Offensivabteilung.

Die Mannen vom Millerntor hingegen erzielten erst drei Tore in dieser Saison, zu Hause konnten die Fans noch kein einziges Tor bejubeln, jedoch musste auch noch kein Gegentreffer betrauert werden. Dies könnte sich gegen stark aufgelegte Störche aus Kiel jedoch ändern. Sportfreunde, die gerne darauf tippen möchten, sollten sich die Bet3000 App einmal genauer ansehen.

Unser St. Pauli - Kiel Tipp: Doppelte Chance X2

Kiel kann mit einem Sieg gegen die Kiezkicker den ersten Tabellenplatz klar machen, für diese Chance werden die Störche alles geben und gegen offensiv strauchelnde Gastgeber nicht als Verlierer vom Platz gehen.