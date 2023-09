St. Pauli - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 23.09.2023

Unser St. Pauli - Schalke Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.09.2023 lautet: Das Spitzenspiel am Samstagabend in der 2. Liga verspricht viel Spannung und ein Duell auf Augenhöhe. Dabei dürfte kein Keeper mit weißer Weste nach Hause gehen.

In der Saison 2023/24 der 2. Bundesliga ist mit dem FC St. Pauli nur noch ein Team ungeschlagen. Bisher hatten die Kiezkicker die ersten sechs Spieltage einer Zweitliga-Spielzeit noch nie ohne Niederlage überstanden. Saisonübergreifend gingen die Hamburger sogar schon seit elf Ligapartien nicht mehr als Verlierer vom Platz (5S, 6U). Diese Serie wollen die Männer von Trainer Fabian Hürzeler am Samstagabend ausbauen.

Doch am Millerntor empfängt man Absteiger Schalke 04. Wir spielen bei diesem Topspiel mit einer Quote von 1,55 bei Bet3000 die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Schalke auf „Beide Teams treffen“:

In allen Zweitliga-Duellen von St. Pauli und S04 trafen beide Teams ins Schwarze.

In den 6 Liga-Spielen mit Beteiligung von Schalke in dieser Saison fielen 23 Treffer.

Der FCSP traf am vergangenen Spieltag 5 Mal, Königsblau 4 Mal.

St. Pauli vs Schalke Quoten Analyse:

Als Absteiger ist Schalke einer der großen Favoriten in der Saison 2023/24. Am Samstag zu Gast auf dem Kiez sind die Männer aus Gelsenkirchen aus Sicht der Bookies, die alle einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, aber die Außenseiter.

Das hat unter anderem mit der Heimstärke der Hamburger zu tun. So gibt es bei der St. Pauli vs. Schalke Prognose für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 1,84. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,93 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Schalke Prognose: Bleibt St. Pauli eine Heimmacht?

Seit Dezember 2022 wird der FC St. Pauli von Trainer Fabian Hürzeler betreut. Mit dem 5:1 am Sonntag daheim gegen Kiel steht die Bilanz der Kiezkicker in 23 Partien unter dem Coach nun bei 51 Punkten. In der eingleisigen Liga war bisher nur Hannover 96 in der Saison 1986/87 unter Jürgen Wähling (54 Punkte) noch erfolgreicher. Mit dem klaren Erfolg gegen die Störche wurden die Hamburger auch endlich mal für ihren Aufwand belohnt. Zuvor hatte der FCSP viel investiert, der fällige Ertrag war mit vier Remis in Serie aber ausgeblieben.

Dabei musste St. Pauli in der Partie gegen die KSV zahlreiche Ausfälle kompensieren. Das klappte aber überraschend gut. Die Spieler haben das System von Coach Hürzeler verinnerlicht. Zudem waren die Hausherren vor dem Tor extrem effizient und machten aus fünf Chancen fünf Tore. Mit drei Gegentoren stellt St. Pauli die beste Defensive dieser Zweitliga-Saison. Zudem lag der FCSP als einzige Mannschaft in dieser Zweitliga-Saison nie in Rückstand. Zudem setzte es saisonübergreifend nur in einem der letzten 22 Heimspiele eine Niederlage.

Vor dem Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Magdeburg gab es auf Schalke viel Unruhe. Ein Grund war natürlich der schlechte Saisonstart. Auch gegen den FCM lief es zunächst für Königsblau überhaupt nicht gut. Nach nicht einmal einer halben Stunde lagen die Hausherren mit 0:2 hinten. Beim Absteiger war kein Offensiv-Konzept zu erkennen. Zudem wirkte die Defensive überfordert und das Mittelfeld ließ die nötige Kreativität vermissen.

Doch zwei, drei gute Aktionen reichten, um die Mannschaft und das Publikum aufzuwecken. Am Ende spielte sich S04 in einen Rausch und gewann ein wildes Spiel mit 4:3. Trainer Thomas Reis sitzt nun wieder etwas fester im Sattel. Sieben Punkte aus sechs Spielen sind aber immer noch eine schwache Ausbeute. Zwölf Gegentore sind sogar Vereins-Negativrekord im Unterhaus. Aus den ersten drei Auswärtsspielen dieser Zweitliga-Saison holten die Knappen lediglich einen Punkt, das ist der schlechteste Auswärts-Start im Unterhaus seit 1988/89.

St. Pauli - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 5:1 Kiel (H), 1:1 Braunschweig (A), 0:0 Magdeburg (H), 0:0 Greuther Fürth (A), 5:0 Atlas Delmenhorst (A)

Letzte 5 Spiele Schalke: 4:3 Magdeburg (H), 4:2 Ulm (A), 1:1 Wehen Wiesbaden (A), 0:2 Kiel (H), 0:1 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Schalke: 2:3 (A), 2:1 (H), 0:2 (H), 0:3 (A), 0:4 (A)

Beide Vereine absolvierten bisher 15 Pflichtspiele gegeneinander. Schalke hat mit neun Siegen gegenüber drei Niederlagen klar die Nase vorne. Zudem entschied S04 sechs der letzten sieben Duelle gegen den FCSP für sich.

Die Kiezkicker konnten in den vergangenen neun Vergleichen mit einem 2:1-Heimsieg im Dezember 2021 nur eine Partie gewinnen. Den letzten Auswärtssieg am Millerntor feierte Königsblau am 1. April 2011 in der Bundesliga. St. Pauli kassierte auch als einziges Team noch kein Gegentor vor der Pause. Setzt sich diese Serie gegen S04 fort, gibt es dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,60. Vor einer Wette bei diesem Bookie lohnt sich ein Blick auf den Bet3000 Bonus!

Unser St. Pauli - Schalke Tipp: Beide Teams treffen

Schalke hat am vergangenen Spieltag viel Moral bewiesen und will nun in der Tabelle weiter Boden gutmachen. Der direkte Vergleich gegen St. Pauli macht den Gästen auch Hoffnung. Doch die Hamburger sind sehr heimstark und seit März 2021 sowie vier Heimpartien gegen Absteiger ungeschlagen. Am Ende ist ein Ergebnis-Tipp zu riskant, stattdessen dürften auf beiden Seiten Tore fallen.