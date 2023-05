Straßburg - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Straßburg - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 27.05.2023 lautet: Ein mageres Pünktchen würde bereits zum sicheren Titel reichen. Wir gehen sogar einen Schritt weiter und trauen den Parisern im Meinau-Stadion einen Triumph zu.

Straßburg dürfte mit dem 1:1 bei Troyes am vergangenen Wochenende einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt vollzogen haben. Dabei waren die Gäste vor allem im ersten Durchgang spielbestimmend und gingen folgerichtig durch Habib Diarra in Front. Nach dem Seitenwechsel mangelte es an Entschlossenheit. Die logische Konsequenz war der Ausgleich durch Rony Lopez. In der Schlussphase flog Alexander Djiku aufgrund einer Notbremse mit Rot vom Platz und wird gegen den Tabellenprimus fehlen.

Beim französischen Serienmeister untermauerte am letzten Spieltag Superstar Kylian Mbappé einmal mehr seine Wichtigkeit für das Team. Gegen Auxerre brachte er seine Farben mit einem Doppelpack noch vor der Pause in Front. Der Abstiegskandidat meldete sich aber nach dem Seitenwechsel mit dem Anschluss zurück. Für mehr reichte es am Ende aber nicht.

Wir visieren einen Sieg der Gäste aus der Hauptstadt an und rechnen zudem mit mehr als 2,5 Toren. Diesbezüglich hält AdmiralBet eine Quote von 2,05 bereit.

Darum tippen wir bei Straßburg vs PSG auf „Sieg PSG & Über 2,5 Tore“:

Straßburg gewann 5 der letzten 7 Ligue-1-Heimspiele und ist im eigenen Stadion immer für ein Tor zu haben.

PSG verkörpert das auswärtsstärkste Team der französischen Liga.

5 der vergangenen 6 Begegnungen im Meinau-Stadion endeten zwischen den beiden Konkurrenten mit mehr als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Straßburg vs PSG Quoten Analyse:

Der Spitzenreiter ist als klarer Favorit auf drei Punkte in diesem Match gesetzt und zeigt somit am Drei-Weg-Markt die mit Abstand niedrigste Straßburg PSG Wettquote auf. Hierbei servieren unter anderem die Wettanbieter mit PayPal Werte zwischen 1,60 und 1,65.

Seit Dezember 2017 hat Le Racing vor heimischer Kulisse nicht mehr gegen die Pariser gewonnen (2U, 2N). Tippfreunde, die von einem Heimsieg ausgehen, dürfen sich auf mehr als den fünffachen Wetteinsatz freuen.

Straßburg vs PSG Prognose: „Sorgt Straßburg für eine Überraschung?“

Mit Frédéric Antonetti wurde erst Mitte Februar ein neuer Trainer installiert, um den Klassenerhalt zu realisieren. Immerhin konnte der 61-Jährige mit dem Team die Abstiegsränge hinter sich lassen und bewegt sich mittlerweile im gesicherten Mittelfeld. Ein Remis gegen PSG würde bereits ausreichen, um im kommenden Fußballjahr die siebte Saison in der Ligue 1 zu bestreiten.

Die Mannen aus der Stadt mit dem offiziellen Sitz des Europäischen Parlaments wussten vor allem auf heimischem Boden unter dem neuen Coach zu überzeugen. Vier der sechs Heimspiele unter seiner Federführung endeten siegreich (2N). Eben diese Heimstärke ist auch gegen PSG gefragt. Sechs der letzten zehn Ansetzungen auf heimischem Boden verstrichen mit drei oder mehr Toren.

Mal abgesehen von der nationalen Meisterschaft wird das Starensemble keinen weiteren Titel erringen. Vor allem das Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern München ist wieder einmal als herbe Enttäuschung zu bewerten.

Mit sechs Punkten Vorsprung thront PSG zwei Spieltage vor dem Ende der Ligue 1 an der Spitze der Tabelle und würde bereits mit einem Remis gegen Straßburg die elfte französische Meisterschaft in trockene Tücher bringen.

Straßburg - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Straßburg: 1:1 Troyes (L1, A), 2:0 Nizza (L1, H), 2:0 Nantes (L1, A), 1:2 Lyon (L1, H), 2:0 Reims (L1, A).

Letzte 5 Spiele PSG: 2:1 Auxerre (L1, A), 5:0 AC Ajaccio (L1, H), 3:1 Troyes (L1, A), 1:3 Lorient (L1, H), 2:1 Angers (L1, A).

Letzte 5 Spiele Straßburg vs. PSG: 1:2 (L1, A), 3:3 (L1, H), 2:4 (L1, A), 1:4 (L1, H), 0:4 (L1, A).

Paris St. Germain ist die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga. 14 der insgesamt 18 Auswärtsspiele führten zu einem Erfolgserlebnis (1U, 3N). Kein anderer Klub im Oberhaus des französischen Fußballs präsentierte sich in der Fremde so torgefährlich. 43 Auswärtstore sprechen für sich. Mehr als 75 Prozent der Ansetzungen in den fremden Stadien endeten mit drei oder mehr Toren. Alle Konkurrenten, die im unteren Mittelfeld der Tabelle liegen, wurden mit mehr als 2,5 Toren geschlagen.

In der Hinrunde holte PSG im Prinzenpark einen knappen 2:1-Erfolg gegen Straßburg. Als alles bereits auf ein Remis hindeutete, sorgte Kylian Mbappé in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt für die Entscheidung.

Wer mit einem erneuten Treffer von Kylian Mbappé rechnet, kann sich mittels AdmiralBet App eine Quote von 1,80 sichern.

Unser Straßburg - PSG Tipp: „Sieg PSG & Über 2,5 Tore“

Ähnlich der Einschätzung der Buchmacher sehen auch wir die Gäste aus Paris als heißen Kandidaten auf den Sieg. Mit 882,55 Millionen Euro zeichnet sich PSG durch den mehr als neunfachen Kader-Marktwert gegenüber „Le Racing“ aus. Auf sämtlichen Positionen liegt bei den Gästen deutlich mehr Qualität vor.

In erster Linie ist der Offensivverbund gefürchtet und stellt mit 86 erzielten Toren in der Ligue 1 das Maß aller Dinge dar. 28 Treffer gehen dabei allein auf das Konto von Kylian Mbappé, der immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, aber vorerst sein Arbeitspapier bis 2025 verlängert hat.

Ob Straßburg-Coach Frédéric Antonetti wie bereits gegen Troyes auf totale Defensive setzt und im 5-4-1 auflaufen lässt, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wird der Abwehrverbund vor unzähligen Problemen mit den qualitativ hochwertigen Angreifern von PSG stehen.