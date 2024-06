Tsitsipas - Alcaraz Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Tsitsipas - Alcaraz Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Die Nummer 3 der Welt aus Spanien nähert sich in Roland Garros allmählich ihrer Bestform. So dürfte im Wett Tipp heute am Ende auch ein recht klarer Sieg gegen Tsitsipas herausspringen.

Carlos Alcaraz musste zuletzt das Masters in Monte Carlo wegen einer Ellbogenverletzung absagen. Insgesamt hatte der Spanier eine Zwangspause von dreieinhalb Wochen einlegen müssen. In Roland Garros scheint der Weltranglisten-Dritte davon aber nicht mehr beeinträchtigt zu sein. Auf dem Weg ins Viertelfinale ließ der Mann aus Murcia nur einen Satz liegen. In der Runde der letzten Acht wartet nun aber mit Stefanos Tsitsipas die im Turnierverlauf bisher höchste Hürde.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,57 bei Bwin die Wette “Sieg Alcaraz mit HC -4,5 Games”.

Darum tippen wir bei Tsitsipas vs Alcaraz auf “Sieg Alcaraz mit HC -4,5 Games”:

Alcaraz führt die Bilanz gegen Tsitsipas klar an

Die Nummer 3 der Welt steht in dieser Saison bei 23-5

Tsitsipas liegt im ATP-Ranking lediglich auf Rang 9



Tsitsipas vs Alcaraz Quoten Analyse:

Der Grieche steht in der Weltrangliste immerhin auf Platz 9. Trotzdem geht der Mann aus Athen als klarer Außenseiter in die Tsitsipas vs Alcaraz Prognose. Für einen Favoritensieg bekommt ihr gerade mal eine Höchstquote von 1,26.

Auf der Gegenseite wird ein Weiterkommen des Underdogs mit Quoten zwischen 3,90 und 4,05 belohnt. Wenn ihr Tsitsipas dabei etwas zutraut und einen neuen Anbieter sucht, solltet ihr euch kurz vor dem Beginn der EURO 2024 einen EM Wettbonus sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tsitsipas vs Alcaraz Prognose: Was ist für den Griechen auf Sand drin?

Stefanos Tsitsipas stand 2021 in Roland Garros in seinem ersten Grand-Slam-Endspiel. Damals musste sich der Grieche Novak Djokovic in fünf Sätzen geschlagen geben. In den letzten beiden Jahren schied der Mann aus Athen bei den French Open einmal im Achtel- und einmal im Viertelfinale aus. In diesem Jahr konnte die aktuelle Nummer 9 auf Sand schon das Masters von Monte Carlo zum dritten Mal für sich entscheiden. Danach zog der 25-Jährige beim ATP 500 von Barcelona ins Finale ein, verlor dort aber gegen Casper Ruud.

Beim laufenden Turnier gab Tsitsipas gegen Marton Fucsovics (APT Nr. 54), Daniel Altmaier (ATP Nr. 83), Zhizhen Zhang (ATP Nr. 44) und Matteo Arnaldi (ATP Nr. 35) nur zwei Sätze ab. Im Achtelfinale gegen den Italiener, der zuvor die Nummer 6 der Welt, Andrey Rublev, ausgeschaltet hatte, lag der Grieche aber schon mit 3:6, 3:5 zurück. Danach drehte der Favorit das Spiel noch in einen 3:6, 7:6, 6:2, 6:2-Sieg. Damit steht der Profi aus Athen in dieser Saison bei 28-9 (17-3 auf Sand).

Im vergangenen Jahr stand Carlos Alcaraz in zwei Grand-Slam-Halbfinal-Spielen und sicherte sich seinen ersten Titel in Wimbledon. Durch diese erfolgreiche Saison lieferte sich der Spanier ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Novak Djokovic um Platz 1 der Weltrangliste. In diesem Jahr konnte der Mann aus Murcia nach einem Aus im Viertelfinale der Australian Open nur das Masters von Indian Wells gewinnen und rutschte so auf Platz 3 im ATP-Ranking ab.

In Paris musste Alcaraz gegen John Jeffrey Wolf (ATP Nr. 107), Jesper de Jong (ATP Nr. 176), Sebastian Korda (ATP Nr. 28) und Felix Auger Aliassime (ATP Nr. 21) lediglich einen Satz abgeben. Damit steht der 21-Jährige zum dritten Mal in Folge in Paris im Viertelfinale. Die Bilanz der Nummer 3 der Welt steht in dieser Saison bei 23-5. Auf Sand gab es 23 Erfolge, bei drei Pleiten. Der Spanier ist seit 36 Spielen gegen Profis außerhalb der Top 20 ohne Niederlage. In Roland Garros steht er bei 15-3.

Tsitsipas - Alcaraz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 3:1 Arnaldi, 3:0 Zhang, 3:1 Altmaier, 3:0 Fucsovics, 1:2 Jarry

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:0 Auger Aliassime, 3:0 Korda, 3:1 De Jong, 3:0 Wolf, 1:2 Rublev

Letzte 5 Spiele Tsitsipas vs Alcaraz: 0:3, 0:2, 1:2, 0:2, 2:3



2021 standen sich beide Profis in der dritten Runde der US Open erstmals gegenüber. Damals setzte sich Alcaraz in fünf Sätzen durch. Danach kamen noch vier weitere Erfolge des Spaniers gegen Tsitsipas hinzu, drei davon auf Sand.

Dabei ließ der 21-Jährige aus Murcia nur noch einen Satz liegen. Auch im Vorjahr trafen sich beide Spieler im Viertelfinale der French Open. Damals ging Alcaraz mit einem 6:2, 6:1 und 7:6 als klarer Sieger vom Feld.

Setzt sich der Favorit auch dieses Mal ohne Satzverlust durch, bekommt ihr dafür bei Interwetten eine Quote von 2,50. Alle Infos über den Buchmacher mit seinen Quoten und seinem Wettbonus findet ihr in unserem Interwetten Test.

Unser Tsitsipas - Alcaraz Tipp: Sieg Alcaraz mit HC -4,5 Games

Am Ende spricht hier alles für den Spanier. Vor dem Viertelfinale sagte Alcaraz selbst, dass er genau wisse, wie er gegen Tsitsipas spielen müsse. Der direkte Vergleich macht dem Griechen mit einem 0:5 auch keine große Hoffnung.

Die einzige Frage lautet: Kann der Außenseiter dem Favoriten den einen oder anderen Satz abnehmen? In der Endabrechnung müsste die Nummer 3 der Welt ein kleines Spiele-Handicap aber nach Hause bringen.