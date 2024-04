Union Berlin - Bayern Tipp, Prognose, Quoten | 20.04.2024

Unser Union Berlin - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.04.2024 lautet: Union Berlin muss im Abstiegskampf eigentlich dringend punkten. Im Wett Tipp heute drohen die Eisernen gegen die Münchner allerdings erneut leer auszugehen.

Können die Bayern diese enttäuschende Saison doch noch retten? Im CL-Viertelfinale gegen Arsenal zeigten die Münchner auf jeden Fall, dass sie auch unter Thomas Tuchel noch gute Leistungen zeigen können und zogen nicht unverdient in die Runde der letzten Vier ein. Bevor es dort Ende April weitergeht, muss der Rekordmeister die Liga-Saison ordentlich zu Ende bringen. Dort steht der FCB nur aufgrund der besseren Tordifferenz auf Platz 2 vor Stuttgart. Am Samstag sind die Roten zu Gast bei Union Berlin.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,60 bei ODDSET für den Wett Tipp heute “Sieg Bayern”.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Bayern auf “Sieg Bayern”:

Nach 9 Duellen gegen die Bayern sind die Berliner noch ohne Sieg

Union hat nur eines der letzten 7 Spiele gewonnen

Gegen die aktuellen Top 5 sind die Eisernen in dieser Saison noch ohne Punkt



Union Berlin vs Bayern Quoten Analyse:

Die Münchner stehen immer noch auf Platz 2. Die Eisernen belegen dagegen lediglich Rang 13. Hinzu kommt ein deutlicher direkter Vergleich. Aus dieser Konstellation ergibt sich bei der Union Berlin vs Bayern Prognose eine klare Ausgangslage.

So sind die Gäste mit Siegquoten knapp über 1,60 die Favoriten. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren den fünffachen Wetteinsatz zurück. Wenn ihr dem Underdog etwas zutraut, findet ihr bei unseren Gratiswetten zusätzliche Hilfe.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Bayern Prognose: Wer soll gegen die Bayern Tore schießen?

Zwischenzeitlich hatte sich Union unter Coach Nenad Bjelica ein ordentliches Polster auf Platz 16 geschaffen. Doch aus den letzten sieben Spielen holten die Eisernen nur einen Sieg und gerade mal fünf der 21 möglichen Punkte. So ist der Vorsprung auf den Relegationsrang auf drei Zähler geschmolzen. Nach der 0:2-Pleite am vergangenen Wochenende in Augsburg rief der Trainer den “Krisenmodus” aus. Hier waren die Berliner wieder einmal in der Offensive viel zu harmlos geblieben.

Auf der Gegenseite leiteten die Gäste die Niederlage durch krasse Patzer selbst ein. Eigentlich hatte Bjelica vor allem die Abwehr der Köpenicker stabilisiert. 18 Gegentore in den 17 Partien unter dem Kroaten können sich sehen lassen. Dafür konnte der neue Mann auf der Trainerbank die Offensive nicht in Schwung bringen. Die 25 Saisontore des FCU werden nur von Köln (23) unterboten. In den zwölf Spielen der Rückserie sind die acht Treffer von Union sogar der Negativwert.

Gegen Arsenal spielten die Bayern am Mittwoch fokussiert, kompakt und geduldig. Zudem verteidigte der Rekordmeister extrem stark. Die größere Aktivität nach dem Seitenwechsel wurde mit dem Treffer zum 1:0 belohnt, den die Hausherren am Ende gekonnt über die Zeit retteten. So stehen die Münchner erstmals seit dem Titelgewinn 2020 wieder unter den vier besten Teams Europas. Im Semifinale wartet nicht wie vielleicht erwartet das Duell gegen Ex-Coach Pep Guardiola, sondern der Vergleich mit dem Rekordgewinner Real Madrid.

In der Bundesliga dürfen die Roten eine historisch schlechte Rückrunde nicht noch weiter verkommen lassen. In der zweiten Saisonhälfte setzte es schon fünf Niederlagen. Vor allem in der Fremde konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel nur ein einziges der letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele (1U, 3N) für sich entscheiden. Am vergangenen Wochenende empfing der FC Bayern Kellerkind Köln und feierte einen glanzlosen, aber aufgrund der Spielanteile sowie der Chancen verdienten 2:0 Heimsieg.

Union Berlin - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:2 Augsburg (A), 0:1 Leverkusen (H), 0:0 Frankfurt (A), 3:1 Magdeburg (H), 2:1 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:0 Arsenal (H), 2:0 Köln (H), 2:2 Arsenal (A), 2:3 Heidenheim (A), 0:2 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Bayern: 0:1 (A), 0:3 (A), 1:1 (H), 0:4 (A), 2:5 (H)



Neun Mal standen sich beide Vereine bisher auf dem Rasen gegenüber. Der FC Union konnte dabei bisher erst drei Remis für sich verbuchen. Auf der Gegenseite stehen sechs Siege für die Bayern in der Statistik.

Das Hinspiel verloren die Eisernen in der Allianz Arena denkbar knapp mit 0:1. In drei der letzten vier Vergleiche mit dem Rekordmeister blieben die Berliner aber ohne eigenen Treffer. Gewinnen die Münchner auch dieses Mal zu Null, hat NEObet dafür eine Quote von 3,10 parat. Neu- und Bestandskunden des Anbieters sollten sich den aktuellen NEObet Promo Code nicht entgehen lassen.

Unser Union Berlin - Bayern Tipp: Sieg Bayern

Wie stellen sich die Bayern nun im Endspurt der Bundesliga-Saison an? Welches Gesicht zeigt der Rekordmeister? Nach dem erfolgreichen CL-Viertelfinale spricht vieles dafür, dass sich die Münchner noch einmal zusammenraufen.

Auf der Gegenseite verbreiten die formschwachen Eisernen aktuell auch nicht viel Angst und Schrecken. Zudem hat Union in dieser Saison bisher alle neun Spiele gegen die aktuellen Top 5 der Tabelle bei einem gesamten Torverhältnis von 2:22 verloren.