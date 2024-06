Venezia – Cremonese Tipp, Prognose & Quoten | 03.06.2024

Unser Venezia - Cremonese Sportwetten Tipp zum Serie A Playoff Finale am 03.06.2024 lautet: Beide Teams wollen in die Serie A und sich für eine erfolgreiche Saison mit dem Aufstieg belohnen. Im Wett Tipp heute räumen wir den Hausherren leichte Vorteile ein.

Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem torlosen Remis. In jedem Fall eine bittere Pille aus der Sicht der Hausherren aus Cremona, die das Match mit 60 Prozent Ballbesitz und deutlich mehr Abschlüssen dominierten. An Jesse Joronen, dem Keeper der „Leoni Alati“, führte jedoch kein Weg vorbei. Auch im Rückspiel könnte der Torwart aus Venedig zum entscheidenden Faktor werden.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Venezia (HC +1) & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,72 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Venezia vs Cremonese auf „Sieg Venezia (HC +1) & Unter 3,5 Tore“:

Venezia vs Cremonese Quoten Analyse:

Venezia vs. Cremonese Prognose: Bleiben die Lombarden im 5. Auswärtsspiel in Serie sieglos?

Venedig hat nach zwei Jahren Zweitklassigkeit nun die Möglichkeit auf eine Rückkehr ins italienische Oberhaus. Im Vorjahr reichte es lediglich zum 8. Tabellenplatz und somit stand der direkte Wiederaufstieg nicht wirklich zur Debatte. Dennoch hielten die Verantwortlichen weiterhin an Trainer Paolo Vanoli fest und wurden in dieser Saison mit Rang 3 belohnt.

Venezia - Cremonese Statistik & Bilanz:

Trotzdem müssen sich die Lombarden in der Fremde keineswegs verstecken. Immerhin wurden zehn der insgesamt 20 Fernduelle in der laufenden Saison siegreich gestaltet (6U, 4N). Dennoch hat die Offensive mit 26 Auswärtstoren noch Luft nach oben. Zudem verpasste der Angriff in fünf Spielen auf gegnerischem Terrain einen eigenen Treffer. 80 Prozent der Auswärtsspiele in der Serie B führten zu weniger als 3,5 Toren.