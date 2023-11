Wales - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 21.11.2023

Unser Wales - Türkei Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 21.11.2023 lautet: Gut aufgelegte Türken können gegen Wales den Gruppensieg klar machen. Unser Wett Tipp heute sieht die Gäste zumindest nicht als Verlierer vom Platz gehen.

Die Gastgeber aus Wales haben noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen in der Gruppe D in der laufenden EM-Quali. Dafür dürfte jedoch Kroatien im Parallelspiel gegen Armenien nicht gewinnen und selbst müsste man die Hausaufgaben mit einem vollen Erfolg gegen die Türkei erledigen.

Wir stufen die Türkei qualitativ besser ein und entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 2,25 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Wales vs Türkei auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Wales vs Türkei Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter mit Sportwetten Anbieter Bonus sehen den Gastgeber aus Wales mit leichten Vorteilen gegen die Türkei und vergeben eine Heimsieg-Quote von 2,15 zu einer Auswärtssieg-Quote von 3,20. Ein Unentschieden wird mit einer 3,60 als Quote belohnt.

Es wird jedoch beim kommenden Match nicht mit enorm vielen Toren gerechnet, so steht die “Über 2,5 Tore”-Quote mit 1,82 fast gleichauf mit der “Unter 2,5 Tore”-Quote von 1,88. Eine “Über 3,5 Tore”-Wette wird mit einer Quote von 3,00 schon als recht unwahrscheinlich betrachtet.

Wales vs Türkei Prognose: Schafft Wales noch den Sprung zur EM 2024?

Die Waliser stehen mit elf Punkten aus den ersten sieben Begegnungen auf dem dritten Platz der Gruppe D und sammelten bisher drei Siege bei zwei Niederlagen und ebenso vielen Remis. Da im letzten Heimspiel Kroatien geschlagen werden konnte, geht der direkte Vergleich an Wales, sodass Kroatien bei einem Unentschieden oder einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg der Waliser noch auf den dritten Rang rutschen würde.

Wales konnte bisher in jedem Spiel mindestens einen Treffer erzielen, außer im Hinspiel in der Türkei, welches 0:2 verloren wurde. Mit acht erzielten Treffern und acht Gegentoren hat man momentan ein ausgeglichenes Torverhältnis vorzuweisen. Bester Torschütze der Waliser ist Harry Wilson mit drei Treffern.

Die Türkei steht mit 16 Punkten auf dem ersten Platz der Tabelle, könnte diesen jedoch noch an die Kroaten verlieren, sollten diese gegen Armenien gewinnen und die Türkei in Wales verlieren, da Kroatien das bessere Torverhältnis im direkten Vergleich vorweisen kann. Die 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen die Kroaten markierte auch die einzige Niederlage in der EM-Quali.