West Ham - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten | 16.9.23

Unser West Ham - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 16.09.2023 lautet: In einem engen Spiel schreiben wir den Skyblues leichte Vorteile zu und tendieren zu mindestens zwei Toren.

Die Hammers setzten sich kürzlich bei Aufsteiger Luton mit 2:1 durch. Dabei bestimmten die Gäste das Geschehen, zeichneten sich durch mehr als 60 Prozent Ballbesitz und Entschlossenheit im Torabschluss aus. City bot zuletzt gegen Fulham eine starke Leistung und gewann in einem einseitigen Match souverän mit 5:1. Überragender Mann war Erling Haaland, der ein Tor vorbereitete und drei Treffer erzielte.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf den Sieg der Gäste und darüber hinaus ist mit zwei oder mehr Toren zu rechnen. Für diesen Spielausgang stellt Bet3000 eine Quote von 1,65 in Aussicht.

Darum tippen wir bei West Ham vs Manchester City auf „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“:

West Ham legte einen starken Einstieg in die Saison hin (3S, 1U) und traf bisweilen in jedem Spiel.

Man City ist derzeit das Maß aller Dinge im englischen Vereinsfußball und blickt auf 12 Punkte in 4 Spielen.

In 6 der vergangenen 9 Partien im London Stadium behielten die Skyblues die Oberhand (2U, 1N).

West Ham vs Manchester City Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine klare Tendenz in Richtung Sieg der Gäste ab. Eine Tatsache, die anhand einer West Ham - Manchester City Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,45 untermauert wird.

In der regulären Spielzeit haben die Irons seit Oktober 2014 nicht mehr auf heimischem Boden gegen Manchester City gewonnen. Wer entgegen der Statistik wetten möchte, erhält etwa bei Wettanbietern mit deutscher Lizenz im Erfolgsfall mehr als den siebenfachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs. Manchester City Prognose: Entscheidet Haaland die Begegnung im Alleingang?

Gegenüber der vergangenen Spielzeit haben sich die Hammers stark verbessert und schnuppern momentan sogar an der Königsklasse. In der Sommerpause wurde der Kader tiefgreifend mit mehr als 130 Millionen Euro verstärkt. Eine Investition, die bereits nach vier Spieltagen Früchte trägt.

Im Schnitt geben die Irons pro Match 4,8 Schüsse auf das gegnerische Tor ab. Mit mehr als zwei Toren pro Premier-League-Ansetzung kann den Mannen von Trainer David Moyes ein gewisses Maß an Kaltschnäuzigkeit im Abschluss zugesprochen werden.

Der Coach agiert bereits seit Dezember 2019 an der Seitenlinie und kennt seinen Klub und seine Spieler sehr genau. Die vergangenen drei Heimspiele auf Liga-Ebene wurden saisonübergreifend siegreich gestaltet. Als einer der Garanten des momentanen Erfolgs ist Rechtsaußen Jarrod Bowen zu bezeichnen. Ein Drittel sämtlicher West-Ham-Tore geht nämlich auf sein Konto. Auch der aus Southampton für rund 35 Millionen Euro verpflichtete Mittelfeldakteur James Ward-Prowse schlug mit drei Vorlagen und einem Treffer ein wie eine Bombe.

Bereits im vergangenen Fußballjahr gab es nur sehr wenige Teams, die Manchester City das Wasser reichen konnten. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Arsenal sprang die neunte nationale Meisterschaft heraus.

West Ham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 2:1 Luton (A), 3:1 Brighton (A), 3:1 Chelsea (H), 1:1 Bournemouth (A), 2:1 Florenz (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 5:1 Fulham (H), 2:1 Sheffield (A), 1:0 Newcastle (H), 5:4 n.E. Sevilla (A), 3:0 Burnley (A).

Letzte Spiele West Ham vs. Manchester City: 0:3 (A), 0:2 (H), 2:2 (H), 1:2 (A), 5:3 n.E. (H).

Auch in der noch sehr jungen Saison gaben sich die Skyblues bisher keine Blöße und gewannen alle vier Begegnungen. Bis auf Newcastle (1:0) hielt sich die Konkurrenz mit Fulham (5:1), Sheffield (2:1) und Burnley (3:0) in Grenzen. Mit zwölf erbeuteten Punkten rangieren die Mannen von Trainer Pep Guardiola an der Spitze der Premier-League-Tabelle und wollen dort weiterhin verweilen.

Sechs der insgesamt elf Saisontore gehen auf das Konto von Erling Haaland. Bereits in der vergangenen Spielzeit holte der Norweger mit 36 Treffern die Torjäger-Trophäe. Die Citizens zeichnen sich mit 1,18 Milliarden Euro durch den teuersten Kader in der Premier League aus. Qualitativ sind sie auf sämtlichen Positionen besser besetzt als die Hausherren. Um einen Anreiz zum Abschluss von West Ham Manchester City Wetten zu liefern, bietet sich die Nutzung des Bet3000 Bonus an.

Unser West Ham - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore

Ohne Zweifel handelt es sich hierbei um einen fußballerischen Leckerbissen. Beide Teams sind stark in die Saison gestartet und haben ihre offensiven Qualitäten untermauert. Dennoch verfügt die Elf von Pep Guardiola über mehr spielerische Klasse und wird sich am Ende knapp durchsetzen. Der Direktvergleich untermauert das. Sechs der vergangenen neun Duelle im London Stadium endeten mit einem Sieg der Citizens. Darüber hinaus trennten sich beide Teams in elf der letzten zwölf Spiele in London mit Über 1,5 Toren.