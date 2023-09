Wiesbaden - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten| 23.09.2023

Aufsteiger Elversberg war mit einem Punkt aus den ersten vier Spielen nicht so gut in die Zweitliga-Saison 2023/24 gestartet. Doch nach dem Debüt-Sieg gegen Mitaufsteiger Osnabrück glückte der Spielvereinigung mit dem 2:1 am vergangenen Wochenende gegen den HSV nicht nur eine große Überraschung, sondern der zweite Dreier in Serie. Diese Serie würden die Saarländer nun auch gern am 7. Spieltag ausbauen. Hier treffen die Männer von Coach Horst Steffen in Wiesbaden auf den nächsten Mitaufsteiger.

Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Elversberg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Wiesbaden ist daheim gegen Elversberg noch ungeschlagen

In 9 Gastspielen beim SVWW kommt die SVE nur auf 5 Tore

Der SV Wehen ist seit 4 Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen

Wiesbaden vs Elversberg Quoten Analyse:

Bei diesem Duell können sich die Buchmacher mit deutscher Lizenz nicht auf einen Favoriten festlegen. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Schnitt von 2,40.

Mit durchschnittlichen Quoten von 2,71 ist aus Sicht der Online-Wettanbieter aber auch ein Erfolg der Gäste nicht wirklich unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Elversberg Prognose: Geht der Aufschwung der SVE weiter?

Der SV Wehen war toll in die neue Saison gestartet und stand nach dem 3. Spieltag zusammen mit dem HSV und Magdeburg an der Tabellenspitze (7 Punkte). Inzwischen ist der Aufsteiger wieder etwas unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die letzten beiden Gastspiele in Nürnberg und Paderborn gingen beide mit 1:2 verloren. Dabei war Wiesbaden vor allem am Freitag beim SCP bei statistischen Werten wie Ballbesitz, Torchancen und Ecken völlig gleichwertig.

Doch dieses Mal konnte der SVWW seine Chancen nicht nutzen. Zwischen den beiden Pleiten spielte die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski 1:1 daheim gegen Schalke. Da der Ausgleichs-Treffer gegen S04 in der fünften Minute der Nachspielzeit fiel, konnten die Hessen dieses Ergebnis als Erfolgserlebnis verbuchen. Nun sollen weitere Heimpunkte her. Wiesbaden blieb saisonübergreifend in den letzten vier Zweitliga-Heimspielen unbesiegt (2S, 2U).

Im Heimspiel am Samstag gegen den großen Aufstiegsfavoriten HSV war Elversberg der klare Außenseiter. Doch die Hausherren legten munter und frech los. Der Lohn war eine frühe Führung. Danach rannte Hamburg an, fand aber gegen die gut stehenden und mutig nach vorne verteidigenden Saarländer kaum Lösungen. Am Ende stand mit einem verdienten 2:1 der erste Elversberger Heimsieg in der Zweitliga-Geschichte auf der Anzeigetafel. Damit kletterte die SVE auf Rang 13 und hat nun zwei Punkte Polster auf Platz 16.

Die Mannschaft von Coach Horst Steffen legte in der 2. Bundesliga 2023/24 die meisten Kilometer pro Spiel zurück (118.7), absolvierte die meisten intensiven Läufe (705 pro Spiel) und zog die meisten Sprints aller Teams an (228 pro Spiel). Allerdings kassierte der Aufsteiger auch die zweitmeisten Gegentore (13) und gab die meisten Punkte nach Führungen ab (8). Trotzdem will die Spielvereinigung weiterhin der offensiven Philosophie treu bleiben.

Wiesbaden - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 1:2 Paderborn (A), 6:1 Rot-Weiß Walldorf (H), 1:1 Schalke (H), 1:2 Nürnberg (A), 1:0 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:1 HSV (H), 0:0 Racing Straßburg (A), 1:0 Osnabrück (A), 0:5 Fortuna Düsseldorf (H), 2:3 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs Elversberg: 1:1 (A), 1:0 (H), 3:0 (H), 0:3 (A), 4:2 (H)

Durch 18 Pflichtspiel-Duelle kennen sich beide Vereine recht gut. 14 Mal traf man in der Regionalliga Süd aufeinander. Insgesamt konnte die SVE nur zwei Siege gegen den SVWW feiern, bei 13 Niederlagen. Elversbergs letzter Erfolg gegen Wiesbaden war ein 3:0 daheim in der 3. Liga am 21. September 2013. Daheim ist der SV Wehen mit acht Siegen und einem Remis gegen die Saarländer noch ungeschlagen.

In der Vorsaison siegte Wiesbaden daheim mit 1:0 und holte dann im Rückspiel ein 1:1. Auch das Torverhältnis spricht in Hessen mit 21:5 klar für die Hausherren. Fallen dieses Mal wieder mehr als 2,5 Tore, wird Anbieter Interwetten, der den Interwetten Bonus parat hat, dies mit einer Quote von 1,57 belohnen.

Unser Wiesbaden - Elversberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Die Gäste aus dem Saarland kommen mit viel Rückenwind nach Wiesbaden, während die Hausherren aus den letzten drei Partien nur einen Punkt holen konnten. Mehr als einen Punkt trauen wir der Spielvereinigung aber trotzdem nicht zu. Zu Gast beim SVWW hat sich die SVE immer schwer getan. Zudem dürften die Saarländer nicht konstant genug sein, um mit dem dritten Dreier in Serie das Feld nun von hinten aufzurollen.