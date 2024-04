Wolfsburg - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2024

Unser Wolfsburg - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.04.2024 lautet: Zwei der drei schwächsten Rückrunden-Mannschaften der Bundesliga ringen im direkten Duell um das Überleben im deutschen Oberhaus. Die höhere Qualität der Hausherren macht im Wett Tipp heute den Unterschied aus.

Sowohl der VfL Wolfsburg (Ralph Hasenhüttl) als auch der VfL Bochum (Heiko Butscher) haben sich spät in der Saison für einen Trainerwechsel entschieden. Beide Vereine liegen in direkter Reichweite für den FSV Mainz 05 (16.), der den Verlierer dieser Begegnung bei einem eigenen Dreier überholen könnte. In der Ferne hat kein Bundesligist weniger Punkte (7), mehr Gegentore (37) und ein schwächeres Torverhältnis (-26) als der VfL Bochum.