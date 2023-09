Wolverhampton - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Wolverhampton - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 30.09.2023 lautet: Nach dem überraschenden Pokal-Aus will die A-Elf von City den guten Start in der Liga weiter ausbauen. Gegen formschwache Wolves dürfte dies auch glücken.

Mit Ausnahme der Niederlage nach Elfmeterschießen im Community Shield gegen Arsenal hatte Manchester City bisher eine perfekte Saison gespielt. Die Serie von 8 Siegen in 8 Pflichtspielen endete aber am Mittwochabend im Ligapokal. Hier schieden die Skyblues schon in Runde 3 nach einem 0:1 bei Newcastle United aus.

Am Samstag sind die Männer von Coach Pep Guardiola in der Premier League zu Gast bei Wolverhampton und wollen nun die nächste Serie starten. Aus unserer Sicht spricht nichts gegen dieses Vorhaben. So spielen wir mit einer Quote von 1.78 bei DAZN Bet die Wette „Sieg Man City & Über 2,5 Tore“ an.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Manchester City auf „Sieg Man City & Über 2,5 Tore“:

Die Skyblues haben die letzten 6 Liga-Duelle gegen die Wolves alle gewonnen.

Manchester City ist in dieser Premier League-Saison noch ohne Punktverlust.

Wolverhampton hat in den vergangenen 6 Partien gegen die Citizens 19 Gegentore kassiert.

Wolverhampton vs Manchester City Quoten Analyse:

Der amtierende Triple-Sieger Manchester City geht in fast allen Spielen als klarer Favorit auf den Rasen. Das ist auch bei der Wolverhampton vs Manchester City Prognose nicht anders.

Für einen Sieg der Auswärtsmannschaft zahlen die besten Buchmacher gerade einmal Quoten von im Schnitt 1.34. Auf der Gegenseite erscheint ein Dreier der Gastgeber mit durchschnittlichen Quoten von 9.17 aus Sicht der Bookies ziemlich unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolverhampton vs Manchester City Prognose: Können die Wolves den Meister ärgern?

Wenige Tage vor dem ersten Ligaspiel 2023/24 gab es in Wolverhampton schon einen Trainerwechsel. Coach Julen Lopetegui, der die Wolves in der Vorsaison aus höchster Abstiegsgefahr noch auf einen guten 13. Platz geführt hatte, verließ den Verein im Streit. Als Nachfolger wurde der Engländer Gary O‘Neil verpflichtet. Am 3. Spieltag glückte unter dem neuen Manager der erste Ligasieg mit einem 1:0 bei Everton. Dann folgte ein 5:0 im Ligapokal gegen Blackpool.

Die Bilanz aus den folgenden 4 Pflichtspielen steht nun aber wieder bei nur einem Remis und 3 Niederlagen. Am Dienstag schied Wolverhampton mit 2:3 beim Zweitligisten Ipswich Town aus dem EFL Cup aus. Dabei hatten die Gäste nach 15 Minuten schon mit 2:0 geführt. In der PL-Tabelle stehen die Wanderers mit 4 Punkten und 6:12 Toren nur auf Rang 16. Die ersten beiden Heimspiele der laufenden Saison gegen Brighton (1:4) und gegen Liverpool (1:3) gingen verloren.

Am Mittwoch im Ligapokal rotierten die Trainer von Newcastle und Manchester City im großen Stil. Skyblues-Coach Pep Guardiola ließ unter anderem seinen Topstürmer Erling Haaland 90 Minuten lang auf der Bank sitzen. Da die Hausherren nach und nach mehr Stammspieler ins Spiel brachten, kassierten die Citizens am Ende eine knappe, aber durchaus verdiente 0:1-Pleite. In der Premier League leistete sich der Meister mit 6 Siegen in 6 Spielen und 16:3 Toren bisher aber keinen Patzer.

Auch das erste Champions League-Gruppenspiel daheim gegen Roter Stern Belgrad wurde mit 3:1 gewonnen. Somit läuft fast alles nach Plan. Angreifer Haaland steht nach sechs Ligaspielen schon wieder bei 8 Toren. Zudem konnte Man City 8 der vergangenen 10 PL-Gastspiele für sich entscheiden. Die einzige Pleite gab es am letzten Spieltag der Vorsaison in Brentford, als man schon vorzeitig als Meister feststand. Rodri fehlt allerdings am Samstag gesperrt. Ohne den Spanier gab es in 14 Partien 4 Niederlagen.

Wolverhampton - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 2:3 Ipswich Town (A), 1:1 Luton Town (A), 1:3 Liverpool (H), 2:3 Crystal Palace (A), 5:0 Blackpool (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:1 Newcastle United (A), 2:0 Nottingham Forest (H), 3:1 Roter Stern Belgrad (H), 3:1 West Ham United (A), 5:1 Fulham (H)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton vs Manchester City: 0:3 (A), 0:3 (H), 1:5 (H), 0:1 (A), 1:4 (A)

In der Saison 2019/20 konnte Wolverhampton noch beide Ligaduelle gegen Manchester City gewinnen. Danach verloren die Wolves aber alle folgenden sechs PL-Vergleiche gegen die Skyblues bei einem Torverhältnis von 3:19.

Die Citizens haben auch die letzten 3 Gastspiele im Molineux gewonnen. Für so viele Auswärtssiege hatte man zuvor 12 Versuche gebraucht. Wolverhampton kommt in Halbzeit eins auf nur ein erzieltes Tor (von 6). Zudem haben die Wolves vor dem Seitenwechsel auch nur einen von 12 Gegentreffern kassiert.

Fallen auch gegen die Skyblues im zweiten Durchgang mehr Tore, gibt es beim Anbieter DAZN Bet, der mit dem DAZN Bet Bonus überzeugen kann, eine Quote von 1.99.

Unser Wolverhampton - Manchester City Tipp: Sieg Man City & Über 2,5 Tore

Am Samstag lässt Coach Guardiola wieder seine A-Elf los. Zusammen mit Topstürmer Haaland wird die Truppe auf Wiedergutmachung für die Pokalpleite aus sein. Diese dürfte bei der Qualität der Gäste und dem schwachen Saisonstart der Wölfe auch recht problemlos klappen.