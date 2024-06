Zverev - De Minaur Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Zverev - De Minaur Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Die letzten beiden Runden haben die deutsche Nummer 1 viel Kraft gekostet. Trotzdem trauen wir Zverev im Wett Tipp heute einen einigermaßen deutlichen Erfolg im Viertelfinale zu.

Zu Beginn der French Open 2024 präsentierte sich Alexander Zverev in guter Form und galt als einer der Top-Favoriten auf den Titel. Die deutsche Nummer 1 hat in Roland Garros inzwischen auch das Viertelfinale erreicht und darf weiter auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere hoffen. Doch in den letzten beiden Matches musste der Hamburger jeweils über fünf Sätze bestreiten.

Immerhin konnte der 27-Jährige seinem Angstgegner Daniil Medvedev aus dem Weg gehen. Denn der Russe schied in der Runde der letzten 16 gegen Alex de Minaur aus. Gegen den Australier ist Zverev nun klar favorisiert.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,75 für die Wette „Sieg Zverev mit HC -1,5″.

Darum tippen wir bei Zverev vs De Minaur auf „Sieg Zverev mit HC -1,5″:

Zverev führt den direkten Vergleich klar an

De Minaur stand noch nie in einem Grand-Slam-Halbfinale

Der Deutsche ist seit 10 Spielen in Folge ungeschlagen

Zverev vs De Minaur Quoten Analyse:

Die EM Wettanbieter schlagen sich bei der Zverev vs De Minaur Prognose deutlich auf die Seite des Deutschen.

Für ein Weiterkommen des Hamburgers bekommt ihr lediglich Wettquoten zwischen 1,40 und 1,45. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Australiers mit Quoten zwischen 2,75 und 3,00 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs De Minaur Prognose: Wie hat Zverev die Strapazen verkraftet?

Holger Rune hatte sich einen guten Matchplan gegen Alexander Zverev zurechtgelegt. Der Däne schlug solide auf, spielte sehr mutig und variabel. Im Entscheidungssatz war der Deutsche dann aber der bessere Spieler und erlaubte sich weniger Fehler. Zudem konnte sich der Hamburger wieder mal auf seinen Aufschlag und seine Rückhand verlassen. So entschied die Nummer 4 der Welt um 1:40 Uhr in der Nacht das zweite Fünf-Satz-Match in Folge bei den French Open für sich.

In Roland Garros baute Zverev zudem seine Bilanz an Tiebreaks auf erstaunliche 22-2 aus. In elf Spielen in Paris über die volle Distanz musste die deutsche Nummer 1 auch nur eine Niederlage hinnehmen. Zudem kann sich der 27-Jährige in dieser Saison in den entscheidenden Momenten auf seine Stärken verlassen. Des Weiteren wirkt Zverev mental sehr stabil und hat seine Emotionen im Griff. So entschied der Hamburger auch das Masters in Rom für sich und ist aktuell seit zehn Spielen in Folge ohne Niederlage.

2020 hatte Alex de Minaur mit dem Einzug ins Viertelfinale bei den US Open seinen größten Erfolg bei einem Grand Slam gefeiert. Bei den French Open in diesem Jahr musste man den Australier aber nicht unbedingt auf dem Zettel haben. Sand ist einerseits nicht der Lieblingsbelag des Profis aus Sydney, zudem war der 25-Jährige in seiner Karriere bisher noch nie in Roland Garros über die zweite Runde hinausgekommen. Doch im laufenden Turnier steht de Minaur nun zum zweiten Mal bei einem Major in der Runde der letzten Acht.

In dieser Saison erreichte der Australier schon das Finale von Rotterdam und holte sich beim 500er in Acapulco seinen achten ATP-Titel. Auch in Paris ist der Mann aus Down Under in guter Form. Das musste vor allem Daniil Medvedev, der in vier Sätzen den Kürzeren zog, im Achtelfinale erfahren. So steht de Minaur als erster Australier seit 20 Jahren beim Sandplatz-Grand-Slam unter den letzten Acht. Die Saisonbilanz von „AdM“ steht bei 29 Siegen und zehn Niederlagen (10-4 auf Sand).

Zverev - De Minaur Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:2 Rune, 3:2 Griekspoor, 3:0 Goffin, 3:0 Nadal, 2:0 Jarry

Letzte 5 Spiele De Minaur: 3:1 Medvedev, 3:1 Struff, 3:0 Munar, 3:0 Michelsen, 0:2 Tsitsipas

Letzte 5 Spiele Zverev vs De Minaur: 2:1, 1:2, 2:0, 2:1, 1:2

Alexander Zverev führt die Bilanz gegen Alex de Minaur klar an. Die einzigen beiden Niederlagen setzte es 2020 beim ATP-Cup und Anfang der laufenden Saison beim United Cup.

Dem gegenüber stehen sieben Siege für den Deutschen. Das letzte Duell ging beim Masters von Indian Wells im März 2024 in drei Sätzen an den Hamburger. Auch das einzige Kräftemessen auf Sand entschied die deutsche Nummer 1 im Jahr 2022 in Rom für sich.

Unser Zverev - De Minaur Tipp: Sieg Zverev mit HC -1,5

In den letzten beiden Runden stand Alexander Zverev mehr als achteinhalb Stunden auf dem Court. Allerdings gilt der Deutsche auch als einer der fittesten Spieler auf der Tour. Zudem spielt der Hamburger eigentlich recht gerne gegen Alex de Minaur. Außerdem konnte der Australier bisher nur sehr selten die ganz großen Spieler bei den Grand Slams besiegen. So spricht am Ende viel für einen Erfolg der Nummer 4 der Welt, dieses Mal unserer Meinung nach sogar in maximal vier Sätzen.