Wolverhampton - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Wolverhampton - Tottenham Tipp zum Premier League Spiel am 04.03.2023 lautet: Aus einem Match mit mehr als einem Tor nehmen die Spurs mindestens einen Punkt mit.

Sowohl Wolverhampton als auch Tottenham mussten unter der Woche ran und waren in ihren Partien in der Premier League bzw. im FA Cup jeweils unterlegen. Im direkten Duell am Samstag wollen beide nun eine Reaktion zeigen.

Wir trauen das den Gästen, die in den letzten Jahren gerne im Molineux antraten, mehr zu. Ein paar Treffer sollte es auch geben, so dass wir uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Bwin entscheiden.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Tottenham auf „DC X2 & Über 1,5 Tore“

Wolverhampton holte nur einen Punkt aus den letzten drei Ligaspielen

Tottenham hat keines der letzten sieben Gastspiele bei den Wolves verloren

In den Partien der Spurs fallen ligaweit die drittmeisten Tore

Wolverhampton vs Tottenham Quoten Analyse:

Bei den besten Wettanbietern gehen die Gäste zwar als Favorit an den Start, allerdings zeugen Quoten von bis zu 2,30 für Wetten auf einen Auswärtserfolg auch nicht von der übermäßig großen Favoritenstellung.

Wer es mit den Wolves hält, der kann für einen entsprechenden Tipp auf einen HeimDreier Wettquoten bis 3,30 erhalten.

Geht es nach unserem Neuling ChillyBets.de, dann dürften in dieser Begegnung höchstens zwei Tore fallen. Die anderen Bookies schlagen in dieselbe Kerbe.

Das „Over 2,5″ knackt quotentechnisch nämlich die Marke von 2,00, während die Gegenwette nur Werte bis 1,80 erreicht. In etwa so hoch sind dann auch die Wettquoten für das „Beide treffen“.

Wolverhampton vs Tottenham Prognose: Zähe Partie mit leichten Vorteilen bei den Spurs

Die Wolves mussten am Mittwoch in Anfield zum Nachholspiel beim FC Liverpool ran und verloren dort durch einen Doppelschlag der Reds binnen vier Minuten am Ende verdient mit 0:2. Damit konnte Wolverhampton auch das dritte Ligaspiel in Folge nicht für sich entscheiden. Nur einen Zähler gab es aus diesen drei Begegnungen.

In der Tabelle steht der Klub auf Rang 15 und hat lediglich drei Zähler Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze 18 und 19. Nach wie vor ist die Offensive der Wolves die Achillesferse. Gerade einmal 18 Treffer brachten sie in den bisherigen 25 Ligaspielen zustande. Nur Everton hat einmal weniger getroffen.

Interessant: Allein sechs und damit genau ein Drittel der 18 Tore schoss Wolverhampton in den letzten fünf Partien. Fünf dieser sechs Treffer gab es bei den beiden Siegen gegen Liverpool (3:0) und bei Schlusslicht Southampton (2:1). Diese beiden Dreier und der Sieg gegen West Ham Mitte Januar waren die einzigen in den letzten zwölf Pflichtspielen.

Wirft man nur einen Blick auf die letzten Heimergebnisse, so stellt man eine kleine Kuriosität fest: In den vergangenen neun Pflichtspielen im heimischen Molineux wechselten sich Niederlage und Sieg stets ab. Nachdem das letzte Heimspiel gegen Bournemouth mit 0:1 verloren wurde, müsste nun also eigentlich wieder ein Sieg folgen.

Wolverhampton - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 0:2 Liverpool (PL, A),1.1 Fulham (PL, A), 0:1 Bournemouth (PL, H), 2:1 Southampton (PL, A), 3:0 Liverpool (PL, H)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 0.1 Sheffield United (FAC, A), 2:0 Chelsea (PL, H), 2:0 West Ham (PL, H), 0:1 AC Milan (CL, A), 1:4 Leicester (PL, A)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton vs Tottenham: 0:1 (PL, A), 2:0 (PL, A), 2:2, 4:5 n.E. (LC, H), 0:1 (PL, H), 0:2 (PL, A)

Sollte es wirklich dazu kommen, dann wäre es das erste Mal seit dem 10. Februar 2010, dass die Wolves die Spurs daheim bezwingen. Von den letzten sieben Heimduellen mit Tottenham in Premier League und Ligacup wurden fünf verloren. In fünf dieser letzten sieben Heim-Begegnungen mit dem kommenden Gegner gab es mindestens zwei Gegentore.

Doch die Spurs waren auswärts zuletzt alles andere als furchteinflößend. Ihre letzten drei Pflichtspiele in der Fremde haben sie alle verloren. Nach einem 1:4 bei Leicester City wurden das Champions-League-Match bei AC Milan (0:1) und die FA-Cup-Partie am Mittwoch bei Zweitligist Sheffield United (0:1) ohne eigenen Treffer verloren.

Vor allem bei den Blades enttäuschte Tottenham und musste den ältesten Pokalwettbewerb der Welt mal wieder vorzeitig verlassen. Viel Zeit zum Lamentieren bleibt aber nicht, denn in der Premier League gilt es, den wichtigen vierten Platz zu verteidigen. Newcastle auf Rang fünf hat zwar vier Punkte, aber eben auch zwei Partien weniger.

Und zumindest in der Premier League stimmten die letzten Ergebnisse. Vier der vergangenen fünf PL-Matches haben die Spurs gewonnen und dabei unter anderem ManCity, wenn auch zu Hause, geschlagen.

Interessant: Mit 46 Toren stellt Tottenham die drittbeste Offensive. Aber: Mit 35 Gegentreffern haben sie die meisten von den Teams auf den Rängen eins bis zehn erhalten.

Unser Wolverhampton - Tottenham Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Auch für uns sind die Gäste hier Favorit. Doch gewisse Restzweifel bleiben, wenn man an die letzten drei Auswärtsniederlagen in allen Wettbewerben denkt.

Und auch daran, dass die Spurs allein in der Premier League zwei ihrer letzten drei Auswärtsspiele verloren haben und damit genauso viele wie in den 14 Auswärtspartien davor.

Deswegen scheint eine Absicherung sinnvoll. Da in den Ligaspielen der Spurs die drittmeisten Tore fallen, läuft unsere Wettempfehlung letzten Endes auf eine kleine Kombi hinaus.