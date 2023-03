1860 München - Dortmund 2 Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2023

Unser 1860 München - Dortmund 2 Tipp zum 3. Liga-Spiel am 26.03.2023 lautet: Beide Vereine entschieden sich im Februar zu einem Trainerwechsel. 1860 erlebte zuletzt einen etwas stärkeren Aufwärtstrend und geht leicht favorisiert in diese Partie.

Kapitän Stefan Lex ging am vergangenen Wochenende voran und führte die Löwen mit zwei Toren und einem Assist zum Sieg in Aue. Die Gäste aus Dortmund feierten ebenfalls einen enorm wichtigen 4:0-Erfolg gegen Zwickau, nachdem es im Jahr 2023 schon acht Niederlagen hagelte. Wir favorisieren leicht die Löwen und spielen eine „Doppelte Chance 1X und Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,68. Für diese Partie nutzen wir den Wettanbieter Bet-at-Home.