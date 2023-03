Armenien - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Stefan Kuntz sollte die Türkei eigentlich nach einem schwachen Start in die Qualifikation doch noch zur WM 2022 führen. Am Ende stand die Auswahl immerhin in den Play-offs für die Endrunde, scheiterte dort aber an Portugal. Nun wollen die „Ay-Yildizlilar“ das Ticket für die EM 2024 in Deutschland lösen. In der Quali-Gruppe D sind die Kroaten die Favoriten. Dahinter dürften sich Wales und die Türkei um das zweite Ticket streiten. Armenien und Lettland sind die klaren Außenseiter. Für die türkische Auswahl beginnt die Qualifikation am Samstag mit einem Gastspiel in Armenien. In diesem Duell schlagen sich Buchmacher klar auf die Seite der „Milli Takim“. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,70 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Türkei & Über 1,5 Tore“.