Arsenal - Crystal Palace Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Unser Arsenal - Crystal Palace Tipp zum Premier League Spiel am 19.03.2023 lautet: Die Gunners lassen es in beiden Hälften krachen.

Am Donnerstag erlitt Arsenal einen Rückschlag in der ansonsten bisher so erfolgreichen Saison: In der Europa League gab es an heimischer Wirkungsstätte das Aus gegen Sporting Lissabon.

Viel Zeit zum Lamentieren bleibt nicht, denn immerhin gilt es, den Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League zu verteidigen.

Am Sonntag kommt Crystal Palace zum Stadtderby ins Emirates Stadium und wir können uns vorstellen, dass die Eagles den Frust der Gunners zu spüren bekommen. Wir entscheiden uns für die Wette „Arsenal trifft in beiden Halbzeiten“ mit einer Quote von 1,96 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Crystal Palace auf „Arsenal trifft in beiden Halbzeiten“

In 18 Pflichtspielen zu Hause in dieser Saison traf Arsenal nur einmal nicht

Crystal Palace holte nur einen Punkt aus den letzten fünf Auswärtsspielen

Die Gunners stellen mit 62 Toren die zweitbeste Offensive der Premier League

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Wenig überraschend gehen die Gastgeber bei den besten Online-Wettanbietern als klarer Favorit in diese Begegnung. Bei Quoten von maximal 1,30 lohnen sich Wetten auf einen Heimdreier nicht wirklich.

Die zweistelligen Werte beim Tipp auf Auswärtssieg sind lukrativer, doch bei der Auswärtsbilanz der Eagles sollte man hier keine Überraschung erwarten.

Geht es nach den Bookies, dann werden die Gäste hier noch nicht einmal zum Torerfolg kommen. Für die Wette darauf, dass beide treffen, gibt es Quoten bis 2,35.

Interessant: Für einen Tipp auf mindestens drei Tore im Spiel belaufen sich die Wettquoten auf maximal 1,70. Die Buchmacher halten drei Treffer Arsenals für wahrscheinlicher als Tore auf beiden Seiten.

Arsenal vs Crystal Palace Prognose: Wütende Angriffe der Gunners

Nach den starken Leistungen in der Premier League waren die Gunners auch einer der Topfavoriten auf den Gewinn der Europa League. Doch am Donnerstag war bereits im Achtelfinale Schluss. Gegen Sporting Lissabon gab es nach dem 2:2 in Portugal zu Hause nur ein 1:1 und später das Aus im Elfmeterschießen.

Nach sechs ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie mit fünf Siegen hat es die Londoner also mal wieder erwischt, die nun auch noch 120 Minuten in den Knochen haben. Die Pause ist nur kurz, aber mit Crystal Palace kommt auch nicht der stärkste Gegner ins Emirates, wobei man sich gegen diesen vor allem zu Hause zuletzt schwer tat.

Von den letzten vier Heimduellen mit den Eagles hat Arsenal keines gewonnen. Angefangen mit einer Heimpleite gab es zuletzt drei Heimremis in Serie. Doch in dieser Saison lagen die London-Derbys den Kanonieren. Keines der bisherigen neun Stadtduelle in dieser Spielzeit haben sie verloren und acht gewonnen.

In der Geschichte der English Football League hat noch nie ein Team neun London Derbys in einer Saison gewonnen. Und in der Premier League haben die Gunners ihre letzten fünf Partien alle für sich entschieden und in vier dieser fünf Spiele mindestens drei Tore erzielt. Insgesamt kommen sie auf 62 Treffer - ein Wert, der nur von ManCity getoppt wird.

Arsenal - Crystal Palace Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:1, 3:5 i.E. Sporting Lissabon (EL, H), 3:0 Fulham (PL, A), 2:2 Sporting Lissabon (EL, A), 3:2 Bournemouth (PL, H), 4:0 Everton (PL, H)

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 0:1 Brighton (PL, A), 0:1 Man City (PL, H), 0:1 Aston Villa (PL, A), 0:0 Liverpool (PL, H), 1:1 Brentford (PL, A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Crystal Palace: 2:0 (PL, A), 0:3 (PL, A), 2:2 (PL, H), 3:1 (PL, A), 0:0 (PL, H)

Mit Crystal Palace kommt eine der schwächsten Offensiven der Premier League ins Emirates. In 27 Ligaspielen brachten die Eagles gerade einmal 21 Tore zustande. Nur drei Teams haben genau einen Treffer weniger erzielt. Selbst ist Palace mittlerweile seit vier Partien ohne eigenes Tor.

Nach einem torlosen Remis gegen Liverpool Ende Februar gingen die letzten drei Duelle bei Aston Villa, gegen ManCity und unter der Woche im Nachholspiel bei Brighton mit 0:1 verloren. Das letzte Mal, dass die Eagles in einem Spiel mehr als ein Tor erzielten, war an Silvester 2022, als man auswärts bei Bournemouth mit 2:0 gewann.

Seitdem gab es in zwölf aufeinanderfolgenden Pflichtspielen nie mehr als einen eigenen Treffer, aber auch nur dreimal mehr als ein Gegentor. Seit genau diesen zwölf Partien warten die Eagles auch auf einen Sieg. In der Formtabelle der letzten zehn Spieltage stehen sie auf dem letzten Platz, in der Tabelle der letzten fünf Partien auf dem vorletzten Rang.

Nur den anfänglichen guten Leistungen hat es Crystal Palace zu verdanken, dass man derzeit immer noch auf Rang zwölf steht. Aber: Der erste Abstiegsplatz ist nur drei Punkte entfernt. Und Londoner Derbys waren in dieser Saison nicht das Ding der Eagles: Von bisher acht Stadtduellen in dieser Spielzeit wurde nur eines gewonnen und fünf verloren.

Unser Arsenal - Crystal Palace Tipp: „Arsenal trifft in beiden Halbzeiten“

Zugegeben: Palace kassierte zuletzt nicht viele Gegentreffer. Aber die Eagles müssen auswärts bei der zweitstärksten Offensive der Premier League antreten, die zudem auf eine bärenstarke 10-2-1-Heimbilanz kommt.

Außerdem darf man nach dem Aus in der Europa League eine Reaktion der Gunners erwarten. Hinzu kommt, dass die Gäste in nur einem der bisherigen 22 Gastspiele bei Arsenal die Null halten konnten.

In den anderen 21 Partien bei den Kanonieren kassierten sie insgesamt 49 Gegentreffer. Arsenal wird das Duell schnell auf seine Seite ziehen wollen und wir gehen davon aus, dass das dem Ligaprimus gelingt.