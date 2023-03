Arsenal - Sporting Lissabon Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2023

Unser Arsenal - Sporting Lissabon Tipp zum Europa League Spiel am 16.03.2023 lautet: Bereits das Hinspiel zwischen beiden Konkurrenten bot mit einem 2:2 viele Highlights. Aufgrund des Heimvorteils von Arsenal dürfte für die Portugiesen im Rückspiel die Luft dünn werden.

Arsenal spielt eine bärenstarke Saison und hat neben der englischen Meisterschaft in der Europa League die Chance, einen weiteren Titel zu erringen. Mut für das bevorstehende Kräftemessen mit den Löwen holte sich die Elf von Trainer Mikel Arteta mit einem 3:0 am vergangenen Wochenende gegen Fulham. Dabei lagen die Gäste bereits zur Pause mit drei Toren in Front.

Sporting gab sich am vergangenen Sonntag ebenfalls keine Blöße und fertigte Boavista Porto souverän mit 3:0 ab. Die Hausherren waren den Gästen in sämtlichen Belangen überlegen und hätten durchaus höher gewinnen können.

Aufgrund des Heimvorteils und der größeren Qualität im Kader visieren wir einen Erfolg der Hausherren aus London an. Ähnlich wie im Hinspiel gehen wir von Toren aus und rechnen mit drei oder mehr Treffern. Eine passende Quote von 1,98 stellt NEObet in Aussicht.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Sporting Lissabon auf „Sieg Arsenal & Über 2,5 Tore“:

Die Gunners verloren nur eines der letzten 10 Europa-League-Heimspiele (7S, 2U).

Sporting verlor 3 der letzten 6 Auswärts-Partien in der Europa League (2S, 1U).

Das Hinspiel gestalteten beide Teams sehr offensiv und erzielten jeweils 2 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Sporting Lissabon Quoten Analyse:

Im bisherigen Verlauf der Europa League haben die Gunners alle drei Heimspiele in der Gruppenphase gewonnen. Aus diesem Grund drücken die Bookies auch diesmal Arsenal den Favoriten-Stempel auf und bewerten einen Heimsieg mit einer durchschnittlichen Quote von 1,36.

Den Erfolg der Gäste halten die Wettanbieter für sehr unwahrscheinlich und bewerten einen Dreier von Sporting mit einer Quote von teilweise über 8,5.

Wie schon im Hinspiel ist laut Meinung der Wettanbieter nicht von einem defensiven Spiel auszugehen. Am Markt „Weniger / Mehr als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine klare Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab.

Arsenal vs Sporting Lissabon Prognose: „Wird Arsenal seiner Favoritenrolle gerecht?“

Arsenal blickt bislang auf eine sehr erfolgreiche Europa-League-Saison und wusste vor allem im Emirates Stadium zu überzeugen. Aus den verstrichenen drei Heimspielen resultieren nämlich satte neun Punkte – mehr geht nicht. Wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass die Konkurrenz mit PSV Eindhoven (1:0), Bodo/Glimt (3:0) und Zürich (1:0) auf einem überschaubaren Niveau agierte. Als Gruppensieger löste die Arteta-Elf direkt das Ticket fürs Achtelfinale.

Neben den internationalen Erfolgen spielen die Gunners bisweilen eine beeindruckende Premier-League-Saison. Der eine oder andere Fan träumt seit 2004 von der 13. englischen Meisterschaft. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt fünf Punkte. Die vergangenen fünf Liga-Ansetzungen wurden siegreich gestaltet.

Elf der bisherigen 13 Heimspiele in der Premier League endeten mit mehr als 2,5 Toren. Mit ganzen 34 zu Hause erzielten Treffern hat Arsenal hinter Manchester City (43) gemeinsam mit Liverpool die zweitbeste Offensive im englischen Fußball.

Sporting startete einst in der Königsklasse, hatte dort aber gegenüber Tottenham und Frankfurt das Nachsehen und qualifizierte sich über Rang drei für die Zwischenrunde der Europa League. Nach einem 1:1 gegen Midtjylland im Hinspiel sorgte ein 4:0 beim erneuten Aufeinandertreffen für einen souveränen Aufstieg ins Achtelfinale.

Arsenal - Sporting Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:0 Fulham (PL, A), 2:2 Sporting Lissabon (CL, A), 3:2 Bournemouth (PL, H), 4:0 Everton (PL, H), 1:0 Leicester (PL, A).

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 3:0 Boavista (Liga, H), 2:2 Arsenal (CL, H), 1:0 Portimonese (Liga, A), 2:0 Estoril (Liga, H), 4:0 Midtjylland (EL, A).

Letzte 3 Spiele Arsenal vs. Sporting Lissabon: 2:2 (EL, A), 0:0 (EL, H), 1:0 (EL, A).

In der Ferne sind die Löwen immer für einen Treffer zu haben. Nur eines der vergangenen sieben Auswärts-Duelle in der Europa League brachte kein Tor der Portugiesen mit sich. Fünf der jüngsten sieben Auswärtspartien offenbarten zudem auf Europa-League-Niveau mehr als 2,5 Tore. Vier Mal waren es sogar vier oder mehr Treffer.

Nur 50 Prozent der Auswärtsspiele konnte Sporting im Oberhaus des portugiesischen Fußballs siegreich gestalten. Zuletzt war jedoch mit drei Siegen und einem Remis ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen.

Beide Mannschaften standen sich in der jüngeren Vergangenheit drei Mal gegenüber. Keine der Ansetzungen entschieden die Mannen aus der portugiesischen Hauptstadt für sich (2U, 1N). Das bisher einzige direkte Aufeinandertreffen in London endete torlos.

Unser Arsenal - Sporting Lissabon Tipp: „Sieg Arsenal & Über 2,5 Tore“

Die Gunners gaben sich zu Hause auf der internationalen Bühne keine Blöße und konnten alle drei Heimspiele der Vorrunde siegreich gestalten. Auch in der Premier League verkörpert Arsenal hinter Manchester City mit 32 erbeuteten Punkten das heimstärkste Team der Liga.

Sowohl die Gunners als auch Sporting befinden sich zurzeit in einer sehr guten Verfassung und wussten zu überzeugen. Im Rückspiel rechnen wir mit einem offenen Schlagabtausch, der am Ende aufgrund des Heimvorteils und der größeren Klasse in den eigenen Reihen zu Gunsten der Gastgeber ausfällt.