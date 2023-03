Augsburg - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Unser Augsburg - Schalke Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.03.2023 lautet: Die Knappen haben nach ihrem starken Start ins Jahr 2023 wieder Chancen auf den Klassenerhalt. Gewinnt Königsblau bei zuletzt heimstarken Fuggerstädtern, müssen die Gastgeber ebenfalls aufpassen. Wir erwarten hier eine sehr ausgeglichene Partie, in der keines der beiden Teams eine Entscheidung herbeiführen kann.

Schalke ist neben dem Erzrivalen aus Dortmund die einzige ungeschlagene Mannschaft der Rückrunde. Selbst ein doppelter Rückstand im Revierderby brachte die Knappen nicht zu Fall. Im Duell mit dem FCA steht für beide Mannschaften einiges auf dem Spiel. Wir erwarten eine intensive Partie ohne Sieger. Betano bietet diese Wette zu einer Quote von 3,40 an.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Schalke auf „Unentschieden“:

Augsburg vs Schalke Quoten Analyse:

Obwohl Augsburg zuletzt zu einer Heimmacht mutierte und in der eigenen WWK-Arena vier Spiele in Serie gewann, sehen wir sie nicht in der Favoritenrolle. Schon der Sieg gegen Werder war glücklich und Schalke wird die Intensität der Gastgeber matchen können. Ein Spiel unter 2,5 Tore ist denkbar und wirft Quoten von rund 1,87 ab.

Augsburg vs Schalke Prognose: „Zwei ausgeglichene Teams“

Der FCA ging mit einem unguten Gefühl in die Winterpause. Bis dahin sprangen für die Fuggerstädter nur fünf Zähler im eigenen Stadion heraus. Mehr als das Schlusslicht in der Heimtabelle war zu diesem Zeitpunkt nicht drin.

Augsburg - Schalke Statistik & Bilanz:

An die WWK-Arena haben die Knappen einige gute Erinnerungen. Bisher trat Schalke in zehn Partien als Gast der Augsburger an - verloren haben die Königlichen nur eine. Allerdings konnte der FC Schalke auch nur drei Auswärtsspiele in Augsburg gewinnen, sodass die übrigen sechs Duelle allesamt mit einer Punkteteilung endeten.