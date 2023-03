Betis Sevilla - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2023

Unser Betis Sevilla - Manchester United Tipp zum Europa League Spiel am 16.03.2023 lautet: Das Duell zwischen Betis und United scheint nach dem Hinspiel entschieden. Die Hausherren glauben aber noch an ihre Chance und werden mit viel Druck zu einem torreichen Spiel beitragen.

Die Tendenz von Manchester United unter Coach Erik ten Hag hatte lange Zeit steil nach oben gezeigt. In der Liga lag Man United klar auf Champions-League-Kurs. Mit dem Sieg im Ligapokal-Finale gegen Newcastle sicherte sich der Verein vor kurzem auch den ersten Titel seit 2017. Dann setzte es aber mit dem 0:7 bei Liverpool am vorletzten Liga-Spieltag einen extrem bitteren Rückschlag, gegen Southampton reichte es nur zu einem 0:0. Dafür stehen die „Red Devils“ nach dem 4:1-Hinspiel-Sieg daheim gegen Betis Sevilla schon mit mehr als einem Bein im Europa-League-Viertelfinale. Nun wollen die Engländer am Donnerstag in Andalusien endgültig den Sack zumachen. Im Rückspiel entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,83 bei Bet-at-home für die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Manchester United auf „Über 2,5 Tore“:

● In den vergangenen 6 Heimspielen von Betis fielen insgesamt 21 Tore

● Manchester United hat in 13 Premier-League-Gastspielen schon 27 Gegentreffer kassiert

● Das Hinspiel brachte 5 Tore auf die Anzeigetafel

Betis Sevilla vs Manchester United Quoten Analyse:

Real Betis kommt eigentlich auf einen ordentlichen Marktwert von 262 Mio. Euro. Gegen die knapp 760 Mio. Euro von United sind die Andalusier aber trotzdem die klaren Underdogs. Das schlägt sich bei der Betis Sevilla vs Manchester United Prognose auch bei den Quoten nieder. So geht der Premier-League-Verein auch im Rückspiel mit Siegquoten im Schnitt von 2,04 als Favorit ins Rennen. Ein Erfolg der Hausherren wird mit durchschnittlichen Quoten von 3,63 belohnt.

Betis Sevilla vs Manchester United Prognose: Bricht Betis endlich den Heimspiel-Fluch?

Seit Juli 2020 wird Betis Sevilla von Coach Manuel Pellegrini betreut. Der Argentinier führte die Andalusier in der vergangenen Saison auf den 5. Platz in der Endabrechnung und zum dritten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. In dieser Saison sind die Verdiblancos eines von fünf Teams, welches in La Liga um einen Platz in den Top 4 kämpft. Seit drei Pflichtspielen sind die Beticos aber ohne Sieg.

Zuletzt gab es in der Primera Division ein 0:0 daheim gegen Real Madrid und ein 1:1 bei Villarreal. In der Liga-Hinrunde kassierte Betis in 19 Spielen sechs Niederlagen. Nach sechs Partien der Rückserie steht die Mannschaft erst bei einer Pleite. In der EL-Gruppenphase sammelte Sevilla 16 Punkte, so viele wie kein anderer Verein. Nach fünf Versuchen warten die Andalusier in Europa-League-K.o.-Heimspielen noch auf den ersten Sieg.

Das 0:7 in Liverpool am 5. März war für Manchester United die höchste Liga-Niederlage seit dem Boxing Day 1931. Gegen die Reds konnten die Gäste ihre eigenen Chancen nicht nutzen und ließen in der Defensive die Aggressivität und Zweikampfstärke vermissen. Nach der WM-Pause hatte die United-Abwehr in zehn Spielen zuvor nur acht Gegentreffer zugelassen.

So sind die „Red Devils“ doch noch kein Meisterschafts-Anwärter. Auch Coach Erik ten Hag wirkte erstmals ratlos. Der Trainer fand kein personelles und taktisches Gegengift gegen die Klopp-Elf. Mit dem 4:1-Heimsieg gegen Betis zeigte die Mannschaft aber eine gute Reaktion auf die historische Pleite. Zuvor hatte Man United schon den FC Barcelona aus der Europa League geworfen. Das 0:0 gegen Southampton am Wochenende war jedoch ein erneuter Rückschritt.

Betis Sevilla - Manchester United Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 1:1 Villarreal (A), 1:4 Manchester United (A), 0:0 Real Madrid (H), 3:2 Elche (A), 2:1 Valladolid (H)

● Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:0 Southampton (H), 4:1 Betis Sevilla (H), 0:7 Liverpool (A), 3:1 West Ham (H), 2:0 Newcastle (H)

● Letzte Spiele Betis Sevilla vs Manchester United: 1:4 (A)

Beide Vereine trafen im Hinspiel erstmals aufeinander. Betis kassierte in sechs Duellen gegen englische Teams vier Niederlagen. In 71 Vergleichen mit Gegnern aus Spanien kommt Man United nur auf 21 Erfolge. Auf spanischem Boden stehen auch gerade mal sechs Siege in 31 Partien zu Buche. In dieser EL-Saison waren die Red Devils schon zweimal bei La-Liga-Teams zu Gast. Hier gab es ein 1:0 bei Real Sociedad und ein 2:2 beim FC Barcelona.

Unser Betis Sevilla - Manchester United Tipp: Über 2,5 Tore

Die letzten fünf Europapokal-Spielzeiten von Manchester United endeten jeweils gegen spanische Vereine. Dieses Schicksal wollen die „Red Devils“ dieses Mal vermeiden. Diesen Vorsprung lassen sich die Gäste wohl nicht mehr nehmen. Aber die Hausherren haben die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. Durch die Tatsache, dass die Andalusier nach vorne spielen müssen, erwartet uns wahrscheinlich ein Spiel mit einigen Treffern.