Betting: Schweden - Aserbaidschan Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2023

Unser Schweden - Aserbaidschan Tipp zum EM-Qualifikationsspiel am 27.03.2023 lautet: Sowohl Schweden als auch Aserbaidschan hatten mit ihren Leistungen am ersten Spieltag keinerlei Anspruch auf einen Sieg. Am 2. Spieltag könnte der junge Sturm der Gastgeber für eine Entschädigung sorgen.

Die „Tre Kronor“ ließ ihre Form der Testspiele am ersten Spieltag vermissen. Am Montag muss nun ein Sieg her, um nicht schon zu Beginn der Qualifikation den Anschluss zu verlieren. Die notwendige Qualität steht im Kader und speziell im Sturm zur Verfügung. Wir greifen auf den Buchmacher Happybet zurück und setzen zu einer Quote von 1,67 auf einen Sieg der Schweden sowie über 2,5 Tore im Spiel.

Darum tippen wir bei Schweden vs Aserbaidschan auf „Sieg Schweden & Über 2,5 Tore“:

Alexander Isak spielte sich in der Premier League zuletzt in Form und glänzte mit drei Toren in den vergangenen zwei Spielen.

Der Vergleich in der Weltrangliste: Schweden (23.) empfängt Aserbaidschan (121.)

Österreich spielte die Defensive von Aserbaidschan schwindelig und erzielte vier Treffer - individuell ist Schwedens Angriff tendenziell eher besser besetzt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweden vs Aserbaidschan Quoten Analyse:

Janne Andersson trägt bereits seit 2016 die Verantwortung für die schwedische Nationalmannschaft. 2022 war ein Jahr zum Abgewöhnen, doch der Kader hat ausreichend Potenzial für bessere Leistungen. Dementsprechend treten die Gastgeber mit Quoten bis zu 1,18 als eindeutiger Favorit an.

Sein Gegenüber hört auf den Namen Giovanni De Biasi und ist seit 2020 im Amt der „Milli“. Vergangene Saison verpasste seine Auswahl nur knapp den Aufstieg in Liga B der Nations League. Auswärts geht es für „The Nationals“ mit Quoten zwischen 16,5 und 17,0 dennoch als klarer Underdog aufs Feld.

Schweden vs Aserbaidschan Prognose: „Staffelübergabe im Angriff der Schweden“

Nach einjähriger Abstinenz zog Zlatan Ibrahimovic mit 41 Jahren und 5 Monaten nochmal das Trikot der Schweden über und wurde durch seine Einwechslung zum ältesten Feldspieler, der je in einem EM-Qualifikationsspiel auf dem Feld stand. Die 0:3 Niederlage gegen Belgien konnte er aber auch nicht abwenden.

Trotz diesem ernüchternden Auftakt braucht sich die schwedische Auswahl keine Sorgen um passende Nachfolger für den Rekord-Stürmer zu machen. Alexander Isak und Dejan Kulusevski sind aufstrebende Offensivspieler, die ihr Brot in der Premier League verdienen. Erstgenannter steht in dieser Saison bei sechs Toren in zehn Einsätzen.

Am 2. Spieltag geht es für den 23. der Weltrangliste um den Anschluss an die Spitze. Die Leistungen des vergangenen Jahres sollten nach Möglichkeit nicht wiederholt werden. Der etwas überraschende Abstieg in Liga C der Nations League und das Verpassen der WM waren Tiefschläge.

Vor dem Start in die EM-Quali gewann Schweden vier Testspiele in Folge (Island, Finnland, Algerien, Mexiko) und zeigte sich in einer deutlich besseren Verfassung. Schon gegen Belgien bestand die Startelf aus acht Akteuren, die in einer europäischen Top-5-Liga auflaufen.

Schweden - Aserbaidschan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 0:3 Belgien (H), 2:1 Island (H), 2:0 Finland (A), 2:0 Algerien (H), 2:1 Mexiko (A).

Letzte 5 Spiele Aserbaidschan: 1:4 Österreich (A), 3:1 Nordmazedonien (A), 2:1 Moldawien (A), 3:0 Kasachstan (H); 2:1 Slowakei (A).

Letzte 5 Spiele Schweden vs. Aserbaidschan: 3:0 (H), 1:0 (A)

Aktuell stehen die Gäste auf Platz 121 der Weltrangliste. Im ersten Spiel gegen Österreich zeigte sich die De-Biasi-Elf hoffnungslos unterlegen und war mit der 1:4-Niederlage noch gut bedient. Gegentore fielen auf jede erdenkliche Art - direkter Freistoß, Ecke, Kombinationsfußball und individuelle Fehler.

Unterschätzen darf man „The Mill“ aber nicht: Aserbaidschan verpasste den Aufstieg in Liga B der Nations League nur um drei Punkte. Nach sechs Partien in einer Gruppe mit Kasachstan, Slowakei und Belarus standen die Gäste bei zehn Punkten. Zudem fielen „The Nationals“ mit der besten Tordifferenz der Gruppe auf (+3).

Viele Spieler der Gäste spielen in der heimischen Meisterschaft. Eine Ausnahme finden wir in der Offensive: Renat Dadashov spielt im Trikot von Grasshopper Zürich und sammelte neun Scorerpunkte in 27 Auftritten. Zuletzt erzielte der junge Mittelstürmer drei Treffer in fünf Liga-Partien.

Bevor Aserbaidschan in die EM-Qualifikation einstieg, erzielte die Nationalmannschaft in fünf Partien in Folge mindestens zwei Treffer. Das zeigt, dass diese Auswahl durchaus im Stande ist, das gegnerische Tor zu bedrohen.

Unser Schweden - Aserbaidschan Tipp: Sieg Schweden & Über 2,5 Tore

Im Normalfall sollte Schweden mit seiner individuellen Klasse einen Sieg einfahren können. In den vorherigen vier Testspielen erzielte die Andersson-Elf jeweils zwei Treffer und brachte sich damit in Form. Wie gegen Österreich sind die Gäste gefährlich genug, um einmal jubeln zu dürfen - Punkte wären jedoch eine große Überraschung.