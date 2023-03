Betting: Türkei - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 28.03.2023

Unser Türkei - Kroatien Tipp zum EM Quali Spiel am 28.03.2023 lautet: In der Quali-Gruppe D für die EM 2024 sind die Kroaten die klaren Favoriten auf den Sieg. So müssten die Vatreni auch aus Bursa mindestens einen Punkt mitnehmen.

Die Teilnahme an der WM 2022 hatte die Türkei in den Playoffs gegen Portugal verpasst. Danach sicherte sich die „Milli Takim“ aber immerhin in der Nations League Platz 1 in der Gruppe C1. Landen die Türken nun in der Quali-Gruppe D für die kommende EM nicht unter den beiden Top-Nationen, darf die Auswahl nochmal in den Playoffs um ein Ticket für die Endrunde kämpfen.

Doch die Amtszeit von Trainer Stefan Kuntz steht nach Spielen wie im Herbst gegen Luxemburg (3:3) und gegen die Färöer (1:2) auf wackeligen Füßen. Zum Auftakt der Qualifikation für die EURO 2024 konnten die „Ay-Yildizlilar“ am Samstag auch nicht überzeugen, gewannen aber trotzdem mit 2:1 in Armenien.

Am Dienstag droht nun allerdings, wenn man den Wettquoten der Buchmacher glaubt, im Heimspiel gegen Kroatien eine Niederlage. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,67 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Türkei vs Kroatien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Die „Milli Takim“ konnte nur eines von 10 Länderspielen gegen Kroatien gewinnen

In keinem Pflichtspiel zwischen beiden Nationen wurde der Wert „3,5 Tore“ übertroffen

In den letzten 18 Länderspielen mit Beteiligung der „Vatreni“ fielen nur 2 Mal mehr als 3 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Türkei vs Kroatien Quoten Analyse:

Kroatien steht nach einem zweiten und dritten Platz bei den letzten beiden Weltmeisterschaften zurecht in der Weltrangliste auf einem guten 7. Platz. Die türkische Auswahl wird im FIFA-Ranking nur auf Position 44 geführt.

So sind die Gäste bei der Türkei vs Kroatien Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,27 die Favoriten. Ein Erfolg der Hausherren wird von den Buchmachern mit durchschnittlichen Quoten von 3,27 belohnt.

Türkei vs Kroatien Prognose: Kann die Kuntz-Elf den Kroaten Paroli bieten?

Bei den letzten beiden Europameisterschaften war die Türkei jeweils am Start. Somit hat der Verband unter Nationaltrainer Stefan Kuntz auch die Endrunde im kommenden Jahr fest im Visier. Der Weg dürfte aber sehr steinig und mühsam werden.

Das hat das Auftaktspiel in der Quali in Armenien bewiesen. In den ersten 30 Minuten taten sich die Gäste sehr schwer. Erst nach der Umstellung auf eine Viererkette kam die „Milli Takim“ besser ins Spiel.

Der Abwehr fehlte aber die Bindung zum Mittelfeld. Zudem ließ auch die Körpersprache zu wünschen übrig. Die Armenier, eigentlich nur Nummer 95 der Weltrangliste, spielten dagegen leidenschaftlich, bissig und gut organisiert nach vorne. So hat der deutsche Trainer immer noch keine Stammelf gefunden. Sogar ein stabiles Gerüst ist kaum zu erkennen.

Die Erfolgsbilanz der Kroaten bei Weltmeisterschaften kann sich sehen lassen. Bei sechs Teilnahmen reichte es zu zwei dritten und einem zweiten Platz. Auch in Katar traten die „Vatreni“ wieder sehr geschlossen und widerstandsfähig auf. Zudem hat die Mannschaft ein technisch anspruchsvolles Niveau. Allerdings fehlte der Auswahl von Coach Zlatko Dalic zu oft die nötige Durchschlagskraft in der Offensive. So kam man bei der WM beispielsweise gegen Japan und Brasilien jeweils nur nach Elfmeterschießen weiter.

Auch im ersten Quali-Spiel für die EM 2024 waren die „Kockasti“ daheim gegen Wales lange Zeit dominant. Doch da die Hausherren den zweiten Treffer liegen ließen, retteten die Gästen in der dritten Minute der Nachspielzeit noch einen Punkt.

Große Sorgen muss sich das Land aber wohl nicht machen. Stars wie Modric oder Kovacic bleiben der Auswahl weiter treu und nehmen den bevorstehenden Generationenwechsel selbst in die Hand. Dabei rücken mit Spielern wie Gvardiol oder Sosa einige hoffnungsvolle Talente nach.

Türkei - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Türkei: 2:1 Armenien (A), 2:1 Tschechien (H), 2:1 Schottland (H), 1:2 Färöer (A), 3:3 Luxemburg (H)

Letzte 5 Spiele Kroatien: 1:1 Wales (H), 2:1 Marokko (H), 0:3 Argentinien (A), 4:2 Brasilien (H), 3:1 Japan (A)

Letzte 5 Spiele Türkei vs Kroatien: 3:3 (H), 1:0 (H), 1:1 (A), 0:1 (H), 0:0 (A)

Beide Nationen standen sich bisher zehn Mal auf dem Rasen gegenüber. Die „Milli Takim“ feierte dabei nur einen Sieg, bei sechs Remis und drei Niederlagen. Diesen Erfolg holten die Türken in der Quali für die WM 2018 mit einem 1:0-Heimsieg.

Das letzte Aufeinandertreffen war ein Testspiel im November 2020 in Istanbul. Hier gab es ein spektakuläres 3:3 zu sehen. In den letzten fünf Duellen mussten die Türken immerhin nur eine Niederlage gegen die Kroaten hinnehmen.

Unser Türkei - Kroatien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die Türkei hat die letzten drei Länderspiele mit 2:1 gewonnen. Und Kroatien kam daheim gegen Wales nicht über ein 1:1 hinaus. Trotzdem sind die Gäste mit ihrer Qualität und Eingespieltheit für uns die Favoriten. Zudem sind die Leistungen der Kuntz-Elf bisher zu selten überzeugend.

Da die „Vatreni“ aber in der Offensive Probleme haben, muss man den Gästen unter Umständen einen Punkt zutrauen. Aus dem gleichen Grund dürften bei der Partie auch nicht allzu viele Tore fallen.