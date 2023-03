Bielefeld - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 17.03.2023

Unser Bielefeld - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.03.2023 lautet: Bei Bielefeld und Nürnberg zeigt die Tendenz unter den neuen Coaches nach oben. Die Franken haben aber schon etwas mehr Fortschritte gemacht und gehen zurecht als Favoriten auf den Platz.

Was ein Trainerwechsel bewirken kann, konnte man am vergangenen Spieltag in Bielefeld bewundern. Der neue Coach Uwe Koschinat hatte mit seiner Mannschaft nur zwei Tage Zeit, trotzdem konnte der neue Mann auf der Kommandobrücke an den richtigen Stellschrauben drehen, so dass die abstiegsbedrohte Arminia mit 3:1 gegen Tabellenführer Darmstadt siegte.

War dieser Erfolg unter dem dritten Übungsleiter in dieser Saison nun die so lange ersehnte Trendwende? Der DSC hat auf jeden Fall weiterhin nur einen Zähler Polster auf den Relegationsplatz 16. Im Heimspiel am Freitag gegen Nürnberg können die Ostwestfalen weiter Boden gutmachen. Für die Bookies sind die Hausherren auch die Favoriten. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 für die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Nürnberg auf „Doppelte Chance X2″:

Bielefeld kassierte in dieser Saison schon 7 Heimpleiten

Die Arminia feierte in 7 Zweitliga-Heimpartien gegen den Club nur einen Sieg

Nürnberg sammelte in den letzten 5 Gastspielen auf der Bielefelder Alm 10 Punkte

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Arminia hat sich mit dem Dreier gegen die Lilien ans rettende Ufer gezogen. Das Polster auf Rang 18 beträgt aber weiterhin nur drei Zähler. Der Club hat vier Zähler und drei Plätze Vorsprung auf den kommenden Gegner.

Für die Buchmacher sind die Hausherren bei der Bielefeld vs Nürnberg Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2.11 trotzdem die Favoriten. Für einen Auswärts-Dreier gibt es Quoten im Schnitt von 3.51.

Bielefeld vs Nürnberg Prognose: Hat der Club die Trendwende geschafft?

Nach den Entlassungen von Sportchef Samir Arabi und Trainer Daniel Scherning stand der Verein in der Vorwoche vor einer ungewissen Zukunft. In Bielefeld herrschte nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen große Lähmung. Doch der neue Coach Uwe Koschinat schaffte es, in kürzester Zeit neue Emotionalität und Mut zu wecken. Zur Pause stand es im Heimspiel gegen Darmstadt noch 0:0.

Koschinat wechselte in der Halbzeit trotzdem von Vierer- auf Dreierkette und wählte ein hohes Risiko auf der letzten Linie. Das bezahlte der DSC zunächst mit dem Gegentreffer zum 0:1. Da die Mannschaft aber weiter mutig nach vorne spielte und auch das nötige Spielglück hatte, drehte die Arminia die Partie noch in einen 3:1-Sieg. Zwei der drei Treffer fielen in der Nachspielzeit.

Das 2:0 am Freitag gegen Braunschweig war für Nürnberg der dritte Heimsieg ohne Gegentor in Folge gegen einen Kontrahenten im Abstiegskampf. Die ersten beiden Erfolge waren noch recht mühsam und zäh zustande gekommen. Gegen die Eintracht zeigten die Franken die spielerisch mit Abstand beste Leistung des Jahres 2023. Diese Tendenz hatte sich schon am vorletzten Spieltag in Hamburg angedeutet.

Im Volksparkstadion hatte der Club im zweiten Spiel unter Coach Dieter Hecking zwar mit 0:3 verloren. Es waren aber erste ordentliche Ansätze zu erkennen. Trotz HSV-Führung ließen die Franken den Ball noch schneller laufen und spielten schnell, direkt sowie mit viel Überzeugung nach vorne. Der Trainer warnt seine Spieler aber davor, sich nach einem guten Spiel schon zufrieden zurückzulehnen.

Bielefeld - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 3:1 Darmstadt (H), 3:3 Braunschweig (A), 0:1 Heidenheim (H), 1:2 HSV (A), 0:1 Rostock (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:0 Braunschweig (H), 0:3 HSV (A), 1:0 Sandhausen (H), 0:5 Heidenheim (A), 1:0 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs Nürnberg: 0:1 (A), 1:1 (H), 5:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (A)

Nach 39 Duellen ist der direkte Vergleich zwischen beiden Vereinen mit 15 Siegen für Bielefeld und 16 Erfolgen für die Nürnberger beinahe ausgeglichen. Auch in Ostwestfalen gab es in 21 Partien jeweils neun Siege und drei Remis.

Im Hinspiel erzielten die Franken in der 90. Minute das 1:0-Siegtor. In den vergangenen fünf Gastspielen auf der Bielefelder Alm holte der Club zehn Punkte. Der letzte Dreier glückte dem FCN im September 2016 mit einem 3:1. In der 2. Liga konnte Bielefeld nur eines von sieben Heimspielen gegen Nürnberg gewinnen.

Unser Bielefeld - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance X2

Beide Teams haben vor kurzem den Trainer gewechselt und hoffen auf die endgültige Trendwende. Der direkte Vergleich ist grundsätzlich auch sehr ausgeglichen. Das erschwert bei diesem Duell einen Ergebnistipp. Der Club scheint grundsätzlich etwas weiter zu sein. Zudem fühlen sich die Franken auf der Bielefelder Alm recht wohl. So trauen wir den Gästen mindestens einen Punkt zu.