Bochum - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Unser Bochum - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.03.2023 lautet: Unter der Woche deklassierte Manchester City die Roten Bullen mit 7:0 in der Königsklasse. Gegen Bochum ist mit einer Reaktion zu rechnen. Drei Punkte beim VfL sind als Pflichtprogramm anzusehen.

Nach vier Pleiten in der Bundesliga sowie dem Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Dortmund hat sich der VfL zurückgemeldet und feierte zuletzt einen überraschenden 2:0-Erfolg gegen Köln. Kevin Stöger und Erhan Masovic sorgten mit ihren beiden Treffern für drei mehr als wichtige Punkte.

Aufgrund des Sieges verließen die Mannen von Trainer Thomas Letsch die Abstiegszone und dürfen einmal mehr vom Klassenerhalt träumen. Gegen die Kicker aus Sachsen ist ein Sieg recht unwahrscheinlich, zumal Leipzig unter der Woche in Manchester mit 0:7 unter die Räder kam.

Aufgrund der deutlichen Niederlage in der Champions League gehen wir von einer Reaktion der Roten Bullen in der Bundesliga aus, erwarten einen Sieg der Gäste aus Sachsen und platzieren diese Wette mit einer Quote von 1,57 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Bochum vs RB Leipzig auf „Sieg Leipzig“:

Leipzig verlor nur eines der letzten 6 Liga-Auswärtsspiele (4S, 1U).

Der VfL ging in den jüngsten beiden Bundesliga-Heimspielen leer aus.

8 Mal in Serie setzten sich die Sachsen gegen die Mannen aus dem Ruhrpott durch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Quoten der besten Buchmacher geben zum Duell ein klares Statement am Drei-Wege-Markt ab und lassen die Roten Bullen mit einer Quote von ca. 1,57 für den Auswärtssieg als Favoriten erkennen. Der Direktvergleich untermauert diese Tatsache. Immerhin behielt Leipzig zuletzt acht Mal in Serie die Oberhand gegen den VfL.

Mit einem Schützenfest ist nicht zwingend zu rechnen. Die jüngsten beiden Ansetzungen im Vonovia Ruhrstadion zwischen Bochum und RB Leipzig endeten mit weniger als 1,5 Toren. Eine Bilanz, die den Bookies womöglich entgangen ist. Drei oder mehr Tore werden mit einer Bochum Leipzig Quote in Höhe von rund 1,66 für sehr wahrscheinlich gehalten.

Bochum vs RB Leipzig Prognose: „Kann Bochum seinen Leipzig-Fluch überwinden?“

Mittlerweile spielt Bochum die zweite Saison im Oberhaus des deutschen Fußballs. Die bisherigen Ergebnisse waren als suboptimal zu bewerten. Lediglich aufgrund des überraschenden 2:0-Erfolgs gegen Köln gaben die Kicker aus dem Ruhrpott die Rote Laterne ab und schafften sogar den Sprung auf Platz 14.

Der Klassenerhalt ist aber keineswegs fix. Immerhin bemisst der Vorsprung zum Tabellenvorletzten Schalke nur zwei Zähler. Fünf der bisherigen sieben Saisonsiege kamen vor heimischer Kulisse zustande. Gegen Freiburg (0:2) und Schalke (0:2) zogen die Mannen von Übungsleiter Thomas Letsch zuletzt ohne eigenen Torerfolg den Kürzeren.

Bochum legt vor allem defensiv große Probleme an den Tag und fungiert als Schießbude der Bundesliga. Ganze 56 Mal musste Schlussmann Manuel Riemann hinter sich greifen.

Auf nationaler Ebene wirkte Leipzig, mal abgesehen von der Niederlage in Dortmund (1:2), zuletzt gefestigt und holte neun Punkte aus den vergangenen vier Bundesliga-Ansetzungen. Aufgrund der starken Leistungen verbesserte sich die Elf von Trainer Marco Rose in der Tabelle auf Rang 3 und darf auch im kommenden Jahr von der Königsklasse träumen.

Bochum - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:0 Köln (BL, A), 0:2 Schalke (BL, H), 0:3 Bremen (BL, A), 0:2 Freiburg (BL, H), 0:3 Bayern (BL, A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:7 Man City (CL, A), 3:0 Gladbach (BL, H), 1:2 Dortmund (BL, A), 2:1 Frankfurt (BL, H), 1:1 Man City (CL, H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. RB Leipzig: 0:4 (BL, A), 0:1 (BL, H), 0:3 (BL, A), 0:4 (Pokal, A), 1:3 (2.BL, A).

Auswärts sind die Roten Bullen keineswegs zu unterschätzen und spielten in der Liga stark auf. Vier der jüngsten sechs Fernduelle im Oberhaus des deutschen Fußballs brachten einen Triumph mit sich. Zudem wurden die Punkte mit Köln geteilt. Lediglich im Signal Iduna Park unterlagen die Mannen von Trainer Marco Rose mit 1:2.

Defensiv steht der Tabellendritte in den Stadien der Gegner nicht immer sicher und konnte nur zwei Mal eine weiße Weste aufzeigen. In mehr als 70 Prozent der Auswärts-Duelle wurde ein Treffer erzielt.

Leipzig ist kein gern gesehener Gast im Vonovia Ruhrstadion. Dreimal trafen beide Konkurrenten in Bochum aufeinander und dreimal stand der VfL mit leeren Händen da.

Unser Bochum - RB Leipzig Tipp: „Sieg Leipzig“

Seit Ende September des vergangenen Jahres sitzt Thomas Letsch auf der Trainerbank in Bochum. Nach fünf Niederlagen in Serie gelang ihm mit dem VfL der achte Sieg im 19. Pflichtspiel (11 N). Bochum wird mit viel Härte versuchen, das Spiel der Gäste aus Sachsen im Keim zu ersticken. Ganze 300 Fouls begingen die Mannen aus dem Ruhrpott in der bisherigen Saison.

Leipzig kommt über viel Ballbesitz zu Abschlüssen. Aus diesem Grund ist ein hohes Maß an Laufbereitschaft aufzubringen, um das Kurzpassspiel zu unterbinden. Ein Umstand, der bei den Hausherren für Probleme sorgen dürfte. Mit 2637,49 km legte die Letsch-Elf die kürzeste Laufstrecke in der bisherigen Saison zurück.

Leipzig verfügt über deutlich mehr Klasse in den eigenen Reihen und besticht anhand des zehnfachen Kader-Marktwerts. Nach dem 0:7 in der Königsklasse gegen Manchester City ist mit einer deutlichen Reaktion zu rechnen.