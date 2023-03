Braunschweig - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Die Rivalität zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ist bekanntlich riesig. Die hitzige Atmosphäre auf den Rängen überträgt sich nicht selten auf den Rasen. Aktuell gehören beide Kontrahenten zu den drei formschwächsten Teams der 2. Bundesliga. Durch die Tabellensituation der abstiegsbedrohten Löwen kommt zusätzliche Würze in dieses Niedersachsen-Derby. Es wird auch am Sonntag heiß hergehen und der Spielausgang ist für uns offen. Auch aufgrund der letzten direkten Duelle entscheiden wir uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,66 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Hannover auf „Beide treffen“

Braunschweig kassierte in sechs der sieben Spiele im Jahr 2023 Gegentore

In 6 der 7 Spiele Hannovers in diesem Jahr konnte beide Teams treffen

In jedem der letzten 3 direkten Duelle erzielten beide Teams mindestens ein Tor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Hannover Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der besten Online-Buchmacher bei den Siegwetten kann man in diesem Match vollends nachvollziehen. Danach gibt es nämlich in diesem Duell keinen Favoriten. Nur hauchdünn schlagen die Quoten zu Gunsten Braunschweigs aus. Ein Tipp auf den BTSV bringt Werte bis 2,50.

Wer auf die Gäste wettet, kann mit Quoten um 2,70 rechnen. Die Quoten bei den beiden beliebtesten Torwetten „Beide treffen“ und „Über 2,5 Tore“ sind dagegen um einiges niedriger. Kann man Werte von bis zu 1,66 für die erstgenannte Option noch nachvollziehen, hätten wir beim „Over 2,5″ etwas höhere Quoten als die im Schnitt angebotenen 1,75 erwartet.

Braunschweig vs Hannover Prognose: Keiner schenkt dem anderen was

Am letzten Wochenende kassierte Braunschweig beim 0:2 in Nürnberg die vierte Pleite in den letzten fünf Bundesligaspielen. Im verbliebenen reichte es nur zu einem 3:3 zu Hause gegen Bielefeld, wobei das angesichts der Tatsache, dass man schon nach 21 Minuten mit 0:3 hinten lag, sicherlich noch ein gewonnener Punkt war.

In der Tabelle fielen die Löwen durch die Niederlage beim FCN auf Platz 17 ab. Der Vorsprung auf Schlusslicht Sandhausen beträgt nur einen Zähler, der Rückstand auf das rettende Ufer zwei Punkte. Mit nur einem Zähler aus den letzten fünf Partien steht der BTSV in der Formtabelle der letzten fünf Spieltage auf dem letzten Platz.

Bemerkenswert ist, dass die Eintracht in diesen letzten fünf Partien immerhin sieben Tore schoss. Nur sieben Teams schossen im selben Zeitraum mehr. Bei vier der sieben Mannschaften war es dann auch nur genau ein Tor mehr. Auf der anderen Seite kassierte aber eben keiner so viele Tore an den letzten fünf Spieltagen wie Braunschweig mit 13.

Weiter zurückblickend haben die Löwen nur eines ihrer letzten zwölf Zweitligaspiele gewonnen. Das war ausgerechnet ein 2:0 gegen den Dritten Heidenheim im ersten Heimspiel des Jahres. Daheim holte die Eintracht 15 ihrer überhaupt erst 22 Punkte und damit über 68 % ihrer Zähler. Auch erzielte sie zu Hause 17 der insgesamt 29 Treffer.

Braunschweig - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:2 Nürnberg (2BL, A), 3:3 Bielefeld (2BL, H), 1.3 Düsseldorf (2BL, A), 2:3 Kiel (2BL, H), 1:2 Darmstadt (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:1 Rostock (2BL, H), 1:1 Fürth (2BL, A), 1:2 Magdeburg (2BL, H), 1:1 Regensburg (2BL, A), 3:4 Paderborn (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Hannover: 1:1 (2BL, A), 1:2 (2BL, H), 1:4 (2BL, A), 0:1 (2BL, A), 2:2 (2BL, H)

Hannover 96 verlor seine Partie am letzten Wochenende zwar nicht, konnte sie aber auch mal wieder nicht gewinnen. Beim 1:1 gegen Hansa Rostock blieben die Niedersachsen auch im siebten Spiel des Jahres 2023 ohne Sieg. Insgesamt warten sie seit acht Partien auf einen Dreier. Mit vier haben sie die Hälfte dieser acht Begegnungen verloren.

Nach der Hinrunde standen die Roten noch auf Platz fünf und waren mit nur fünf Punkten Rückstand auf Rang drei in Lauerstellung. Sieben Spieltage später sind sie auf Rang zehn angekommen und der Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz ist mit acht Zählern kleiner als der Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz, auf den es schon 16 Punkte sind.

Während die Eintracht in der Formtabelle der letzten fünf Spieltage auf dem letzten Platz steht, steht H96 auf dem drittletzten. Aus den letzten acht Partien holte kein anderes Team weniger Zähler als die beiden mit vier. Sollten die Roten auch am Sonntag nicht gewinnen, würden sie ihren Negativrekord aus der Saison 1992/1993 mit neun sieglosen Spielen in Folge einstellen.

Dass die Hannoveraner an den ersten sieben Spieltagen der Rückrunde ohne Sieg geblieben sind, ist bereits ein Novum. Mit 14 Gegentoren stellen sie zudem die zweitschwächste Defensive der Rückrunde. Die schlechteste stellt mit 17 Gegentreffern Eintracht Braunschweig. Das Hinspiel in der niedersächsischen Hauptstadt endete 1:1.

Unser Braunschweig - Hannover Tipp: Beide Teams treffen

Zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal in den letzten fünf direkten Duellen konnten im Hinspiel beide Teams treffen. Angesichts der letzten Ergebnisse der beiden überhaupt, scheint uns das auch für den Sonntag die beste Alternative zu sein. Zwar hat H96 keines der letzten vier Aufeinandertreffen verloren und vor dem Remis im Hinspiel drei in Folge gewonnen. Allerdings blieben davor siebenmal in Serie die Löwen ungeschlagen. Für beide geht es um viel und für den Vorletzten aus Braunschweig sogar noch um mehr. Man darf davon ausgehen, dass beide ihr Formtief gegen den unliebsamen Rivalen beenden wollen und wir daher ein hitziges und kampfbetontes Spiel sehen werden, bei dem beide den Weg nach vorne suchen.